نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور في شهر رمضان 1443 وطريقة التسجيل عبر بوابة الدعم الالكترونية في المقال التالي
مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور في شهر رمضان 1443 وطريقة التسجيل عبر بوابة الدعم الالكترونية نقدمهم لكم، حيث يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن مواعيد صرف الدفعات التالية للمستحقين فقد تم إيداع الدفعة الأولى من معاش الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443 هجري، وقد كان المستحقين من الدفعات الجديدة قد قاموا بتقديم طلباتهم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية، ومن خلال المنصة يستطيع كافة المستخدمين معرفة مدى أهلية الاستحقاق وحساب المبالغ التي من الممكن أن يحصلوا عليها كمعاش شهري، وبعد الموافقة على الطلب سيتم إيداع الدفعة الأولى من المبلغ المستحق في مطلع الشهر، وفي هذا السياق سوف نذكر في السطور التالية مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور.
مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور في شهر رمضان 1443
بعد توقف منصة الضمان الاجتماعية عن العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن نشأة منصة الدعم والحماية الاجتماعية لعمل كافة الأعمال الخاصة بمعاش الضمان المطور، ومازالت حتى الآن المنصة مفتوحة من أجل استقبال طلبات في الضمان الاجتماعي المطور، والمحدد أنه سيتم غلق باب التقديم للمعاش من خلا المنصة الاجتماعية في اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو لعام 2022.
على أن تكون مواعيد صرف المعاشات في الأول من كل شهري هجري، لم يتم تحديد حتى الآن موعد الصرف القادم ولكن في حالة إيداع المبالغ المالية في الحسابات سيتم إرسال رسالة قصيرة على أرقام الهواتف الذكية التي تم تسجيلها أثناء التقديم، وكل هذا وأكثر يستطيع المستخدم الحصول عليه من الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية أو من خلال موقع المنصة الخاص بالدعم والحماية السعودي
طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور
المتقدمين الجدد على المعاش الاجتماعي المطور بالتقديم على المعاش المطور من خلال منصة الدعن والحماية الاجتماعية من خلال عمل مجموعة من الخطوات، هي:
- الدخول على موقع المنصة التي سيتم التقديم من خلالها
- الضغط على إنشاء حساب عبر منصة دعم الضمان الاجتماعي الإلكترونية.
- تعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
- رفع المستندات المطلوبة والتأكد من أنها صور ضوئية واضحة.
- إدخال رقم الهوية.
- إدخال رقم الهاتف.
- إدخال الكود المرسل في رسالة نصية.
- الضغط على توثيق.
- تقديم الطلب لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443.
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