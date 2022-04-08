الاستعلام عن المهنة برقم الهوية وخطوات استعلام عن هوية مقيم

إما عن صلاحية الإقامة برقم الهوية يمكن تنفيذ خطوات هذه الخدمة أيضا التي يتم تقديمها بالتعاون بين وزارتي العدل والداخلية السعودية وتكون من خل منصة ابشر الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن صلاحية الإقامة أيضا، ومن بين الخدمات الكثيرة بينها خدمة الاستعلام عن هوية مقيم يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة وزارة الداخلية. يتم تسجيل الدخول إلي رابط الاستعلام عن صلاحية من منصة ابشر. اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية. ومنها تختار القائمة الفرعية وهي الجوازات. ثم اختر منها خدمة الاستعلام عن انتهاء إقامة. في الخطوة التالية يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الإقامة والرمز المرئي. ثم اضغط على زر “عرض” ليظهر لك الموقع بعد ذلك تفاصيل الإقامة المطلوبة من خلال معرفة تاريخ صلاحيتها.

وبهذا الأمر تكون قد أتممت الاستعلام عن بيانات التي المدونة عن المقيم عبر منصة ابشر، كما يمكن أيضا عبر ابشر الاستعلام عن بلاغ هروب وهي من اهم الخدمات التي تقدمها المنصة.

طريقة تغيير المهنة من طالب إلي موظف أهلي

إذا تخرجت من الجامعة وتريد أن تغير المهنة في الهوية الوطنية من طالب إلى موظف أهلي عليك القيام بالخطوات التالية: