نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المهنة برقم الهوية وخطوات استعلام عن هوية مقيم في المقال التالي
الاستعلام عن المهنة برقم الهوية
- الدخول على بوابة وزارة العدل.
- الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم يتم منها اختيار خدمات المنشآت.
- من القائمة الفرعية للمنشآت يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن موظف وافد.
- يتم إدخال رقم الهوية الوطنية أو برقم الإقامة، ومن ثم إدخال الرمز المرئي.
- ثم الضغط على أيقونة “بحث” ليعرض لك الموقع بعد ذلك كافة البيانات الخاصة بالخدمة.
كيفية الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم
- الدخول على بوابة وزارة الداخلية.
- يتم تسجيل الدخول إلي رابط الاستعلام عن صلاحية من منصة ابشر.
- اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.
- ومنها تختار القائمة الفرعية وهي الجوازات.
- ثم اختر منها خدمة الاستعلام عن انتهاء إقامة.
- في الخطوة التالية يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الإقامة والرمز المرئي.
- ثم اضغط على زر “عرض” ليظهر لك الموقع بعد ذلك تفاصيل الإقامة المطلوبة من خلال معرفة تاريخ صلاحيتها.
وبهذا الأمر تكون قد أتممت الاستعلام عن بيانات التي المدونة عن المقيم عبر منصة ابشر، كما يمكن أيضا عبر ابشر الاستعلام عن بلاغ هروب وهي من اهم الخدمات التي تقدمها المنصة.
طريقة تغيير المهنة من طالب إلي موظف أهلي
إذا تخرجت من الجامعة وتريد أن تغير المهنة في الهوية الوطنية من طالب إلى موظف أهلي عليك القيام بالخطوات التالية:
- عليك الذهاب لأحد مكاتب الأحوال المدنية القريبة منك.
- لا تحتاج إلى أخذ موعد مسبق كل ما عليك فعله هو تجهيز الأوراق المطلوبة والذهاب مباشرة لملئ الطلب.
- قم بتجهيز أوراق موثقة تثبت مؤهلك العلمي والدراسي وصورة من هويتك الوطنية.
- سيتم تغيير المهنة في هويتك على الفور بعد التأكد من صحة الأوراق.
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