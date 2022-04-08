شروط إعفاء المتوفين من سداد قروض صندوق التنمية العقاري والبيانات المطلوبة لإعفاء

شروط إعفاء المتوفين من سداد قروض صندوق التنمية العقاري التي اعلن عنها بأسقاط الإقساط المتبقية بعد وفاة المقترض لتخفيف عبء السداد وذلك بعد منحهم التمويل العقاري لشراء الوحدات السكنية المناسبة لهم سواء كانت جاهزة أو لا زالت تحت الإنشاء، كما أنه يوجد نحو 40 فرع منتشرين في كافة أنحاء المملكة ويسعى الصندوق لبناء العديد من الوحدات السكنية والمجمعات السكنية التي تغطى الطلب السكنى المواطنين السعوديين، كما يوجد بعض الفئات التي أعلن عنها صندوق التنمية العقاري في إسقاط سداد الأقساط في القرض وهي حالات العجز الكلي جراء التعرض لحادثة أو مرض مزمن.

كما أن القروض التي يحصل عليها المستفيد تتم وفقًا لعدد من الضمانات حتى يتم التحقق من سداد الأقساط المطلوبة وعدم التأخر حتى لا يتعرض إلى الغرامة القانونية، ويقدم البنك الكثير من القروض كالقرض المعجل وغيرة للبناء العقارات، وكشفت وزارة المالية، أن استخدام الخدمة من خلال الموقع يعتبر موافقة ضمنية على شروط الاستخدام؛ لذلك إذا كان المستخدم لا يوافق على أي بند مما جاء فيها فيجب عليه عدم استخدام الموقع لأن ذلك يعني انه ليس موافقًا على الشروط والقوانين المستعملة به.

وأوضحت وزارة المالية، أن رابط نموذج «إعفاء المتوفين» يحتوي على ثلاثة أنواع من القروض وهي صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعية أو بنك التنمية الاجتماعية ويمكن من خلال النموذج اختيار أحدها.وأوضحت وزارة المالية، أن رابط نموذج «إعفاء المتوفين» يحتوي على ثلاثة أنواع من القروض وهي صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعية أو بنك التنمية الاجتماعية ويمكن من خلال النموذج اختيار أحدها.

شروط إعفاء المتوفين من سداد قروض صندوق التنمية العقاري

يجب أن يكون المتوفي لا يمتلك أي ميراث أو تركة خاصة به، حتى يسقط عنه القرض. إعطاء البيانات الخاصة نموذج الإعفاء بصورة صحيحة وفق الأوراق الرسمية وتجنب مخالفتها حتى لا يتعرض صاحب الطلب للمساءة القانونية. يجب الالتزام بالموافقة على الشروط الجديدة في حالة تغيير الشروط القديمة، وذلك عبر مراجعة شروط الموقع من حين إلى آخر. الموافقة على الشروط بعد المراجعة من الصندوق.

البيانات المطلوبة لإعفاء المتوفين من سداد القروض

تحديد نوع القرض. ثم تحديد الرقم الخاص بالهوية. اسم الشخص الذي أخذ القرض وتوفير الرقم الخاص بالحفيظة ومصدرها وتاريخها. يجب إحضار الرقم الخاص بالعقد وبيان حالة ما إذا كان هناك شركاء في القرض أم لا. ثم توضيح المكان المأخوذ منه القرض. اسم الشخص المسؤول عن تقديم الطلب كاملا. رقم الهوية الخاص بمقدم الطلب ورقم الجوال.

البنوك التي سيتم فيها الإعفاء

قروض صندوق التنمية العقارية السعودي. قروض صندوق التنمية الزراعية السعودي. قروض بنك السعودية للتنمية والادخار.

والجدير بالذكر ان الوزارة تحرص على أن تكون جميع البيانات والأرقام والإحصائيات المنشورة دقيقة وصحيحة ولكنها لا تتحمل​ أي مسئولية قانونية عن القرارات التي تتخذ بناء على تلك البيانات، إذا كان القرض قد تم عن طريق البنوك أو الصناديق الحكومية فإن ديونها تقوم بناءً على العديد من الشروط والضمانات الموجودة في عقدها لضمان سدادها بالكامل، حيث تقوم الجهات المالية الحكومية بسن لوائح وطرق متعددة يُمكن من خلالها تحصيل المبلغ في حالة تأخر المدين عن دفع القسط، فيتم الإعفاء عن القروض الصادرة من الصناديق والجهات الحكومية وتعويضها من قِبل وزارة المالية.