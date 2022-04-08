نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على التمويل الشخصي “وطني” – مصرف الراجحي في 30 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي هو أحد أهم المصارف السعودية وأكثر موثوقية وأمان في التعاملات، لذلك يسعى الكثيرين للحصول على تمويل من مصرف الراجحي سواء تمويل شخصي أو تمويل سيارة أو تمويل منزل، ويتسائل الكثيرين عن الشروط الجديدة لتمويل الراجحي 1443 المعروف باسم تمويل وطني، وفي السطور التالية سوف نستعرض أهم المعلومات عن تمويل الراجحي وطني.

ما هي أنواع تمويل وطني من الراجحي

تمويل الراجحي وطني هو تمويل شخصي بأقساط مريحة لكل المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث يمكن الحصول عليه في خلال 30 دقيقة فقط، وينقسم تمويل وطني لثلاثة أنواع، وهي وطني 1 ووطني 2 ووطني 3:

وطني 1 فيه يتم استقطاع 1/3 الراتب مقابل تمويل شخصي مقداره حوالي 18 راتب تقريبًا.

وطني 2 هو تمويل لتجديد القرض، حيث يتم إغلاق التمويل القديم للعميل واستلام الفارق النقدي.

وطني 3 هو تمويل لمن يتعثرون في دفع عدة أقشاط للمصرف، فدل من التأجيل يعطيك 3 أقساط.

مميزات التمويل الشخصي وطني الراجحي

ومن مميزات هذا التمويل

أنه مثل جميع معاملات مصرف الراجحي، حيث خضع لدراسة الهيئة الشرعية في المصرف وحصل على مصداقتها، حيث يركز التمويل على شراء أسهم محلية متوافقة مع مباديء الشريعة الإسلامية وبيعها للعملاء بيعًا آجلًا مع إضافة أرباح الأسم، ويمكن للعميل بعد ذلك بيعها فور تحويل ملكيتها له ويحصل على قيمتها نقدًا.

يمكن أنه تصل مدة استحقاقه إلى 60 شهر.

يساعدك في توفير تجارتك أو مشروعك وتلبية احتياجاتك طويلة أو قصيرة الأمد.

طريقة التقديم على تمويل وطني من الراجحي

لمن يريد الحصول على تمويل يمكن أن يتوجه لأقرب فرع للمصرف خلال مواعيد الدوام لاستكمال البيانات والحصول على التمويل.

أو يمكن التقديم عبر تطبيق الراجحي للهاتف الجوال.

شروط الحصول على تمويل وطني الراجحي

ألا يزيد عمر المتقدم عند سداد أخر دفعة من الأقساط على 60 عام للموظف و70 عام لأصحاب المعاشات.

أن تكون الجهة التي يعمل بها المتقدم معتمدة لدى المصرف.

ألا يقل دخل العميل عن 2000 ريال إذا كان سعودي موظف، وعن 1900 ريال إذا كان سعودي متقاعد وعن 5000 ريال إذا كان مقيم.

الوثائق المطلوبة للحصول على تمويل وطني من الراجحي

لن تحتاج لتقديم الكثير من الأوراق للحصول على التمويل، فكل الوثائق المطلوبة هي:

بطاقة الهوية أو الإقامة.

تثبيت الراتب.تعريف الراتب

ملء نموذج لطلب التمويل.

وبذلك نكون قد عرضنا لكم كل المعلومات عن مميزات وشروط تمويل الراجحي الجديد 1443 تمويل وطني.