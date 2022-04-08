مؤسسة التقاعد توضح حالات يوقف فيها معاش المستفيد وماهو موعد نزول رواتب التأمينات

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عمر شويل - جدة مؤسسة التقاعد توضح حالات يوقف فيها معاش المستفيد، وقد وضعت المؤسسة مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في حالات المعاش،حيث تقدم المؤسسة على بوابتها الإلكترونية مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، مصنفة في حزم منفصلة كي تتيح للمستخدم الدخول بسهولة ويسر إلى الخدمة التي يريدها وإتمام طلبه بشكل كامل ومن أي مدينة دون الحاجة إلى مراجعة مقر المؤسسة، مصنفه في حزم منفصلة كي تتيح للمستخدم الدخول بسهولة ويسر إلى الخدمة التي يريدها وإتمام طلبه بشكل كامل ومن أي مدينة دون الحاجة إلى مراجعة مقر المؤسسة، وتعكس هذه الخدمات سياسية المؤسسة وما تقوم به من مبادرات ومساعي جادة من أجل تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، التي تحقق رؤية المملكة 2030، كما يمكن التعرف علي خطوات التعريف بالمعاش الفوري من المؤسسة العامة للتقاعد و البيانات المطلوبة.



مؤسسة التقاعد توضح حالات يوقف فيها معاش المستفيد في المملكة

يتم إيقاف المعاش في حالة انتهاء العجز الصحي للمستفيدين. ثم يتم إيقاف المعاش إذا بلغ أحد الذكور من الأبناء 21 عاماً ما لم يثبت مواصلته للدراسة. يتم إيقاف المعاش في حالة الوفاة. ثم زواج إحدى المستفيدات من المعاش وذلك يدخل ضمن الحالات التي قد تؤدي لإيقافه. يتم إيقاف المعاش في حال تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم 26 عاماً. ثم التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

المستفيدون من المعاش التقاعدي للمتوفى

المستحقون عن صاحب المعاش بعد وفاته إن كان متقاعدًا مدنيًا هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، وكذلكَ الأخ والأخت والجد والجدة، وبالنسبة للزوجة والابن والبنت، فلابدّ لاستحقاق الشخص اعتمادهِ في الإعالة على صاحب المعاش عند وفاته، أمّا المستحقون عن صاحب المعاش بعد وفاتهِ إن كانَ متقاعدًا عسكريًا هم الزوجة والأم والأب والابن والبنت وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وبالنسبة للزوجة والابن والبنت فمن شروط استحقاق الشخص أن يكون اعتماده في الإعالة على صاحب المعاش عند وفاته، ويتمّ تحديد ذلك من قبل مجلس إدارة الصندوق.

حالات صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن الحالات التي يتم فيها صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية للعام 1443هـ، وتتمثل حالات صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية فيما يلي:

في حال الوفاة والعجز الكلي. ثم في حال ترك الشخص العمل بسبب أي خطر يهدد حياته، ويجب أن يكون قد ترك العمل في مدة تصل إلى عشرة أعوام أو تزيد عن هذه المدة. في حال أن كان يعاني المشترك من مرض أو عجز يمنعه من العمل. ثم في حال أن قضى الشخص الذي يعمل بأعمال خطرة مدة عقدين من الزمن.

الفترات المستثناة من أغراض التقاعد 1443

هنالك مجموعة من الفترات والمناسبات التي يتم استثنائها من حساب مدة الخدمة لأغراض التقاعد في العام 1443هـ، وهي على النحو الآتي:

فترة الخدمة المنصوص عليها في أية أنظمة على عدم احتسابها لأغراض التقاعد. ثم الفترة التي قد قضاها الموظف في الوظيفة أو المخالفة لأحكام النظام. فترة الغياب للموظف بدون الحصول على إجازة. ثم في كسور الشهر من مجموع الأعوام التي قضاها الموظف في الخدمة. فترات الإجازات الاستثنائية دون مرتب عدا الإجازات المرضية والدراسية. ثم فترة الكف لليد في حال صدور القرار بحرمان الموظف من الراتب الخاص به عن هذه المدة.

موعد نزول رواتب التأمينات الاجتماعية 1443

وفقًا لما ورد في المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فإنه يتم الاستحقاق للمعاشات من الشهر الذي يلي شهر التقديم، فعلي سبيل المقال إذا تم تقديم في الطلب في شهر يناير فسيتم الاستحقاق في شهر فبراير، ولذلك سيتم نزول رواتب المستحقين في اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد، وكما أنه سيتم التأخير في لنزول الراتب ليوم الأحد في حال أن وافق التاريخ المحدد ليوم السبت، وكما أنه سيتم تقديم الموعد ليوم الخميس في حال أن وافق تاريخ الصرف ليوم الجمعة.