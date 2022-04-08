كيفية رفع إيقاف الخدمات من ناجز الوقت المستغرق لرفع الإيقاف

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عمر شويل - جدة كيفية رفع إيقاف الخدمات تشغل عقول الكثيرين في المملكة التي تم وقف الخدمات عنهم المسموحة لهم بسبب ألتأخر في سداد ديونهم للطرف الأخر الذي يطالب بحقوقه المتأخرة، كما أن تعد إيفاق الخدمات أجراء يصدر بأمر أداري آو قرار قضائي لإيفاء بتسديد الديون للدائن وقد عملت الحكومة السعودية أن لا يشمل الإيقاف الخدامات الأساسية كالتعليم ولعمل وغيرها وأنما يشمل تجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخصة القيادة ورخص المركبات.

وبرفع أيقاف الخدمات يعطى فرصة جديدة لتصحيح أوضاعه وسداد الديون المستحقة له تجنباً للسجن، ومع هذا الرفع انخفض عدد القضايا حيث تجري المصالحة والتسوية حاليا قبل أن يمثلوا أمام القضاء لإنهاء النزاع وهو يعد افضل الحلول، كما اصبح الاستعلام عن إيقاف الخدمات وأنواعها وطريقة آلإلغاء بطريقة إلكترونيا سهل الكثير على الموطنين معرف الخدمات التي تم إيقافها نتيجة تأخر السداد.

ويتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات من أجل قيام المواطنين بتسديد ما عليهم من مدونات للآخرين حتى لا يتصاعد الأمر ويصل إلى إبداعه في السجن، ومع صدور هذا القرار الجديد أدى تلك إلي انخفاض معدل رفع القضايا بين المواطنين حيث يتم اليوم عقد تصالح بين الطرفين دون أن يتتطلب الأمر الذهاب إلى المحكمة، كما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال (سبعة) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره، أمرت المحكمة باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه، إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك.

كيفية رفع إيقاف الخدمات من ناجز

الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية. التحويل إلى الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار قائمة التشغيل. يتم اختيار خدمة أوامري. الضغط فوق إرسال طلب لرفع تعليق الخدمات. أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في الحقول المخصصة. التأكد من دقة ودقة البيانات المدخلة. انقر على رمز تسجيل التطبيق.

طريقة حجز موعد عبر بوابة ناجز

الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية. اختيار خدمة حجز المواعيد إلكترونيا وحجز موعد ناجز. يتم كتابة البيانات المطلوبة صحيحًا. ثم اختيار نوع الخدمة التي نريد الحصول عليها في المرفق العدلي. بعد ذلك النقر على إرسال الطلب. وصول التذكرة الإلكترونية ولا بد من الاحتفاظ بالباركود. يتم الحضور إلى المرفق العدلي بتذكرة الموعد الذي جرى حجزه.

الوقت المستغرق لرفع تعليق الخدمات

رفع تعليق الخدمات له علاقة بأمور كثيرة مثل التنازل أو التصالح أو السداد أو منح المواطن مهلة أو أي إجراءات يتم إسقاط الأمر القضائي بوقف الخدمات، ويرفع تعليق الخدمات إلكترونيًا ومباشرًا دون الحاجة إلى المحكمة أو القضاء وفي حالة حظر السفر أو تعليق الخدمات سيستغرق النظام الآلي 24 ساعة من وقت القضية، وعند تقديم الطلب إلكترونيًا يتم رفع الخدمات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب رفع تعليق الخدمات ومراجعتها من قبل الجهات المختصة في وزارة العدل السعودية ، ويتم استلام الطلب مع الموافقة على رفع أو تعليق الخدمات من محكمة التنفيذ أو رفضها.

والجدير بالذكر أن وفي حالة تعثر الشخص في سداد أكثر من 5 أشخاص أو 5 مؤسسات مالية في حين ثبوت اقتراضه لمبالغ مالية دون تسديد أيًا منها يُحال إلى السجن كما في حالة بلوغ المبلغ المقترض للمليون ريال سعودي، لذلك يوجد درجات وشروط أيقاف الخدمات التي يجب معرفتها لعدم التأخير فى سداد ماعلية لعدم أيقاف الخدمات.