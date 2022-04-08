نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استعادة المبالغ الزائدة بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استعادة المبالغ الزائدة هي خدمة أتاحها بنك التنمية الاجتماعية تمكن هذه الخدمة للعميل التقدم بطلب استعادة مبالغ زائدة خاصة بسداد مبلغ القرض الذي تقدم له، ويقوم بنك التنمية الاجتماعية بإعادة المبالغ لعملاءه عن طريق إدخال بياناتهم بالرابط الخاص بالمبالغ الزائدة في موقع البنك الرسمي دون الحاجة لمراجعة العميل للبنك، ويكون ذلك وفقا للشروط وضعها البنك من تسجيل الهوية الوطنية والبيانات الشخصية الصحيحة، غير ان الخطوات تتم الكتروانية عبر الموقع الرسمي دون الحاجة الذهاب إلى البنك او الانتظار.

ويكون الاستجابة للطلب خلال 30 ثانية دو ضياع الوقت والجهد، ويقدم بنك التنمية العديد من القروض التي تهم المتقاعدين وكذلك الشباب كقرض الخريجين ويقدم قروض دون فائدة للمواطنين أصحاب الدخول المحدودة وقروض دون فائدة للمنشآت الصغيرة وأصحاب الحرف والمهن وتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر ورعايتها، كما يمكن إيقاف خدمة الحسم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين ذوي الدخل المنخفض، حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

خطوات استعادة المبالغ الزائدة بنك التنمية الاجتماعية

فيما لفت بنك التنمية الاجتماعية إلى أن خدمة استعادة المبالغ المالية الزائدة تُمكِّن العميل من التقدم بطلب استعادة المبالغ الزائدة الخاصة بسداد مبلغ القرض الذي تقدم له:

التقديم الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية عبر تطبيق الجوال. عبر الاتصال على قنوات التواصل. زيارة اقرب فرع.

خطوات إيقاف الحسم من راتب المقترض

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية. ثم اختيار التوجه إلى خدمة إيقاف الحسم. ثم الدخول بواسطة النفاذ الوطني الموحد. يتم اختيار التمويل المطلوب إيقاف الحسم له من قائمة طلبات. اختيار إيقاف الحسم من قائمة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك اختيار طباعة يقاف حسم ثم طباعة الخدمة.

خدمة إخلاء الطرف

الدخول إلى موقع البنك الرسمي اختيار خدمة إخلاء الطرف للمواطنين من قائمة الخدمات الإلكترونية. الضغط على أيقونة توجه للخدمة. ثم الدخول من خلال خدمة النفاذ الموحد وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. يتم إرسال رمز التأكيد المؤقت على الجوال المسجل ثم إدخاله والضغط على متابعة. بعد ذلك الضغط على «إخلاء طرف» ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية. طباعة إخلاء الطرف الخاص بالمستفيد، كما يمكن طباعته لشخص متوفي.

والجدير بالذكر اكد بنك التنمية الاجتماعية أن جميع الخدمات تقدم بشكل إلكتروني بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة وتسريع الوقت اللازم لإتمامها أنه يمكن خدمة العملاء عبر استقبال المكالمات عن طريق مركز الاتصال الموحد 920008002 وكذلك حساب العناية بالعملاء في تويتر، ومن خلال فروع البنك.