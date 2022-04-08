نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلن رسمياً موعد إجازة عيد الفطر للطلاب بالسعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الفطر للطلاب والتي يهتم بالبحث عنها آلاف الطلاب وأولياء أمورهم في المملكة العربية السعودية، يريدون التعرف علي متي اجازة عيد الفطر المبارك، وما هي عدد أيام إجازة عيد الفطر، التي تمنحها وزارة التعليم السعودية للطلاب في كافة المدارس والجامعات، وذلك علي مستوي محافظات المملكة.

موعد إجازة عيد الفطر للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي ، عن عدد إجازات عيد الأضحى للطلاب في مختلف مراحل التعليم في المملكة، بحسب التقويم السعودي، وهي أطول عطلة للطلاب خلال الفصل الثالث الذي سيبدأ في الرابع والعشرين من رمضان 1443 الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري أبريل، ليحظى الطلاب بإجازة لمدة سبعة أيام حتى شهر رمضان المبارك 8 مايو، وبعد احتساب أيام عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، تأتي الإجازة السنوية في يوم لتكون حوالي ثلاثة عشر يوماً.

جدول الإجازات المطولة الفصل الدراسي الثالث

حددت وزارة التربية والتعليم المتواجدة في دولة السعودية جدول إجازة ممتدة بالنسبة لثلاثة فصول دراسية منذ بداية العام الدراسي، الدراسة والخروج من مأزق الروتين هنا هي الإجازات المتبقية للفصل الدراسي الثالث الحالي:

تقع أول عطلة ستكون ممتدة في 25 مايو وهذا سوف يوافق الرابع والعشرون من شهر شوال

بينما تصادف العطلة الثانية في الخامس عشر من شهر حزيران (يونيو) الموافق السادس عشر من شهر 11 هـ شهر ذو القعدة.

مع العلم أن الإجازة الممتدة حوالي أربعة أيام، وأقرب عطلة للطلاب في الوقت الحالي هي إجازة رمضان المباركة، والتي يتبقي عليها حوالي سبعة عشر يوماً وذلك حسب التقويم السعودي،

الجدير بالذكر أن الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي كان قد بدأ يوم العشرين من مارس وينتهي في الثلاثين من شهر يونيو، حيث من المنتظر أن يبلغ عدد اسابيع الفصل الثالث الدراسي ثلاثة عشر اسبوع، وسوف نجد أن عدد ايام الدراسة الفعلية بالنسبة للعام الدراسي كاملا سوف تكون 183 يوم، علما ان الدراسة هذا العام ستكون بالحضور بالنسبة لكافة الطلاب ما عدا المجموعات من الطلاب المستبعدة من الحضور حسب التعليمات.