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عمر شويل - جدة شروط التقديم علي وظائف وزارة المالية للنساء 2022 ، شروط تسجيل وظائف وزارة المالية للمرأة في المملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها وزارة المالية السعودية ، مع بيان عدد الوظائف الشاغرة في كادر الوزارة. من خلال المقال التالي ، سيتناول موقع ثقفني موضوع شروط التسجيل في وظائف وزارة المالية للسيدات ، مروراً بخطوات التقدم لهذه الوظائف عبر منصة “جدارة” للتوظيف الإلكتروني للتوظيف ، مع إبراز التخصصات المطلوبة التي تم الإعلان عنها. بإجمالي عدد “71” وظيفة شاغرة.

ما هي وظائف وزارة المالية

دعت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ، نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 ، الخريجات السعوديات الحاصلات على درجات أكاديمية وتخصصات مناسبة لشغل الوظائف التي أعلنت عنها سابقًا والمُدرجة في سلم رواتب موظفي القطاع العام. (الموظفون الإداريون) بالتعاقد معهم بناءً على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الصادرة عن إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ، كما أوضحت وزارة المالية السعودية أن الراغبات في الحصول على أحد يجب أن تتقدم وظائف وزارة المالية إليها إلكترونياً من خلال نظام التوظيف الإلكتروني “جدارة” الذي وضعت الوزارة رابطه على صفحة إعلان توظيف للسيدات.

شروط التقديم علي وظائف وزارة المالية

قامت وزارة المالية في السعودية بتحديد العديد من الشروط التي يجب توافرها في السيدات الراغبات في الحصول على وظيفة من بين الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة لعام 1443 هـ.

قد تشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية ومقيمًا في أراضي المملكة.

أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الأكاديمي المطلوب لوظيفة “درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير”.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة ولا يقل عن 20 سنة.

يُطلب من النساء اللائي يتقدمن لوظائف معلن عنها في المركزين السادس والثامن اجتياز اختبار القدرات المعرفية للخدمة المدنية.

مطلوب معادلة قرار من وزارة التربية والتعليم السعودية للحاصلات على درجاتهن من خارج المملكة.

يعد شرط المقابلة الشخصية ضروريًا لجميع الوظائف المعلن عنها .

مع العلم أنه سيتم دعوة أكثر من متقدم واحد لكل منصب حاصل على أعلى الدرجات.

تعطى الأولوية في الترشيح للنساء ذوات التخصصات غير التعليمية ، ثم في التخصصات التعليمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم استبعاد المرشحة إذا كان هناك اختلاف في بياناتها أثناء المقابلة الشخصية

كما سيتم استبعادها إذا لم تجتاز المقابلة الشخصية. أما نتائج الترشيح النهائي فيعلن عنها بعد استكمال مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء

اشتمل إعلان وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على حاجتها إلى تعيين عدد من الخريجات ​​السعوديات بشهادات وتخصصات مناسبة ، وتضمن عدد من الخطوات المتعلقة بطريقة التقديم على الوظائف في وزارة المالية للمرأة ، والتي يمكن تلخيصها كالتالي:

انتقل إلى نظام التوظيف “جدارة” .

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ، إذا كان هناك حساب سابق ، أو قم بإنشاء حساب جديد على المنصة.

انقر فوق مربع “الوظائف المتاحة”.

اختيار الوظيفة التي ترغب المرأة السعودية في التقدم لها.

املأ البيانات بدقة ، ثم تأكد من صحتها.

انقر فوق مربع “حفظ” ، ثم على مربع “إرسال الطلب”.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود أي تعارض في البيانات يمكن تقديم اعتراض بحيث يمكن دراسته من قبل متخصصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق. في حالة الترشيح.