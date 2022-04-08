نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدرت نتائج الاهلية للدفعة ال 53 من برنامج حساب المواطن ابريل 2022 عبر ca.gov.sa رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدرت نتائج الاهلية للدفعة ال 53 من برنامج حساب المواطن ابريل 2022، وذلك بعد إن تزايدت محركات البحث جوجل للتعرف عن أهلية حساب المواطن عبر ca.gov.sa رمضان 1443، والتي نوفر لكم تفاصيل اكثر حولها من خلال موقعنا ثقفني، هذا وقد أشار المتحدث الرسمي بإسم برنامج حساب المواطن أن 1.4 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن خلال الاشهر الثلاثة الاولي من العام الحالي 2022، هذا وقد تم ايداع نحو 114 مليار ريال حتي شهر مارس الماضي، وتصرف تلك المساعدات للمواطنين في السعودية منذ عام 2017، وذلك بعد إن اثرت الإصلاحات الإقتصادية في المملكة علي تلك الفئات من ابناء المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل مواجهة تلك الاعباء علي المواطنين وتخفيف آثارها عليهم.

صدرت نتائج الاهلية للدفعة ال 53 من برنامج حساب المواطن

وفقا للمتابعة المستمرة عن نتائج الاهلية للدفعة ال 53 من عبر الحساب الرسمي للحساب علي تويتر، يتبين أن المتبقي لصرف الدفعة الجديدة من الحساب لشهر ابريل ستصدر خلال ثلاثة أيام من الان، وعلية توضع الدفعة يوم 10 من ابريل، ومن ثم سوف يتم صرف الدفعة الجديدة يوم الاحد 11 ابريل، الا في حالة صادف عطلة رسمية او إجازة إستثنائية فسوف يتم تقديم ميعاد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن 53 يوما واحد او تاخيرها يوما.

https://mobile.twitter.com/citizenaccount?lang=ar

أهلية حساب المواطن ابريل 2022

هذا ويتم الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عبر ca.gov.sa الرسمي المخصص من قبل الجهات المتخصصة في السعودية، وكذلك يتيح هذا الرابط إمكانية تقديم طلب اعتراض رسمي عن الدفعات السابقة، واليكم عداد صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن ابريل 2022 والتي يتسائل عليها الملايين من المستحقين خلال تلك الفترة

طريقة استرجاع كلمة المرور برنامج حساب المواطن

ونستعرض معكم بشكل اوضح كيفية إسترجاع كلمة المرور في برنامج حساب المواطن، وذلك للدخول الي رابط الموقع وعمل استعلام عن برنامج دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة

سجل دخول علي صفحة البوابة الإلكترونية.

قم بالنقر علي كلمة نسيت كلمة المرور، ومن ثم دون رقم الهوية والاسم وميعاد صدور الهوية.

ستحصل علي رسالة علي جوالك برقم سري جديد.

ادخل كلمة المرور ورقم هويتك.

هذا وتشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية علي عمليات الصرف المخصصة للمستحقين، ولذلك يمكنكم التواصل مع الوزارة في حالة وجود مقترحات او شكاوي عبر رقم 19911 المجاني، وهو رقم متاح لجميع المستخدمين بدون اي مصروفات او تكلفة، وسوف نشير الي ميعاد صرف الدفعة الجديدة من المعاش الشهري فور تأكيد نزول دفعة شهر ابريل وهي الدفعة ال 53 من المعاش الشهري.