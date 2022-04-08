موعد إجازة البنوك 2022 عيد الفطر وفقًا لتحديد البنك المركزي السعودي

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عمر شويل - جدة لقد تم التعديل لعدد الساعات الخاصة بالدوام بالبنوك بشكل يتناسب مع التخفيف للمتاعب على جميع الموظفين، ولتلبية احتياجات العملاء، فلقد قام البنك المركزي بتخفيض عدد ساعات الدوام للبنوك ومراكز الحوالات بشكل يتوافق مع طبيعة العمل ومتطلباته، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم جميع الأشياء المتعلقة بهذا الأمر وسنذكر لكم موعد إجازة البنوك 2022 عيد الفطر.

موعد إجازة البنوك 2022 عيد الفطر

إن البنك المركزي بالسعودية قد أعلن بأن الإجازة الخاصة بعيد الفطر لكافة البنوك ستكون بداية من انتهاء دوام الخميس 27 رمضان، وسيوافق هذا التاريخ 28 أبريل، أما عن ميعاد انتهاء هذه الإجازة يكون السبت ستة شوال الذي سيوافق سبعة مايو، ويبدأ الدوام لهم الأحد سبعة شوال الموافق 8 مايو بعد انتهاء الإجازة.

مواعيد الفتح للبنوك خلال رمضان

إن البنوك تفتح أبوابها أمام العملاء خلال شهر رمضان العاشرة في الصباح لينتهي الدوام أربعة عصراً، ولقد تم التحديد لهذه المواعيد الخاصة بعمل البنوك بالمملكة السعودية وفقاً للإعلان الرسمي الخاص بالبنك المركزي السعودي، مع الضرورة للإبقاء للفروع مفتوحة تلبية لمتطلبات العمل.

مواعيد العمل بمراكز الحوالات برمضان

إن مراكز الحوالات بالبنوك تستقبل عملائها بشهر رمضان من التاسعة والنصف في الصباح إلى الخامسة والنصف مساءاً، وهذا طبقاً للتعليمات التي صدرت من البنك المركزي السعودي، لكي تبدأ مراكز الحوالات الدوام قبل أن تبدأ البنوك بحوالي نصف ساعة، وينتهي العمل الخاص بهم بعد انتهاء دوام البنوك بحوالي نصف ساعة.

موعد نهاية دوام البنوك

إن دوام البنوك بالمملكة السعودية ينتهي الرابعة مساءً، ولذلك لا بد أن يهتم العملاء بأن ينهوا كافة المعاملات قبل أن تنتهي أوقات العمل الرسمية للبنك، لكي يرتاح الموظفين بمجرد انتهاء الدوام ولا يكن أمامهم أعمال أخرى، علماً بأن جميع هذه المواعيد محددة بشكل رسمي من البنك المركزي السعودي.

أخر يوم دوام البنوك برمضان

لقد حدد البنك المركزي اليوم الأخير لانتهاء الدوام برمضان والحصول على إجازة العيد، فآخر دوام للبنوك بالمملكة السعودية سيكون قبل بدء عيد الفطر الخميس 27 رمضان ويوافق هذا التاريخ 28 أبريل، ومن حق البنوك أن يحصلوا على إجازة قدرها 10 أيام وفقاً للتعميم الرسمي الصادر من البنك المركزي السعودي، فهو الجهة المسؤولة عن التحديد لكافة المواعيد والدوام بكافة القطاعات البنكية.