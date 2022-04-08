نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل منصة قدوم السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل منصة قدوم السعودية 1443 من أهم الموضوعات التي تم البحث عنها بشكل مستمر ومتزايد في الفترة الأخيرة، كونها خدمة أطلقتها وزارة الداخلية السعودية تمكن من يدخل المملكة العربية السعودية عبر المنافذ الحدودية من تسجيل بياناتهم الصحية وتحديثها. إِلِكْتِرُونِيًّا خلال 72 ساعة من الوصول. تم تطوير النظام الإلكتروني بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا في عدد من الدول وجهود المملكة للحد من انتشار الفيروس وخفض معدلات الإصابة ضمن الإجراءات الوقائية المطبقة داخل المملكة لضمان سلامة الجميع.

رابط تسجيل منصة قدوم السعودية 1443

ادخل إلى منصة أبشر بتسجيل الدخول .

. يتم اختيار أفراد من سباق أبشر.

للدخول إلى منصة القدوم، انقر فوق.

بدلاً من ذلك، الوصول المباشر إلى “absher. sa”.

حدد الفئة التالية للمملكة العربية السعودية أو الدول الأخرى.

إدخال بيانات كامل ودقيق.

أرسل طلب بالنقر فوق الزر.

الجمهور المستهدف لخدمة التسجيل في الوصول

الزائر الذي تمت تقويته.

دخول غير محمي.

المريض ضيف.

مقيم تمت تقويته.

المواطنون برفقة موظفين محليين.

ساكن غير محمي.

التسجيل لخدمة الوصول

يعد التسجيل على منصة قدوم من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها وقادميها، بالنظر إلى ما يشهده العالم بعد انتشار فيروس كوفيد 19 ومتغيراته، مما دفع المملكة إلى تفعيلها.

النظام الإلكتروني في جميع الخدمات المقدمة على مدار اليوم سواء للمواطنين داخل المملكة أو خارجها وكذلك للمسافرين من الدول الأخرى لزيارة المملكة العربية السعودية لأغراض مختلفة.

شروط وأحكام التسجيل في المنصة

أن يتلقى الشخص التالي جرعة التطعيم ضد كورونا المعتمدة في المملكة من قبل “AstraZeneca و Pfizer و Moderna و Johnson”.

يجب أن يكون حاصلًا على شهادة معتمدة من الدولة التي سيتم الحصول على اللقاح فيها.

يجب ألا يكون هناك اختلاف ملحوظ في الوقت بين الجرعتين.

ألا يكون قد مضى على مَن زار آخر جرعة في المملكة أكثر من 14 يومًا.

يجب على الزائرين الذين يزورون المملكة العربية السعودية تسجيل تفاصيلهم الدقيقة والكاملة قبل حوالي 72 ساعة من بدء رحلتهم.

يجب ألا يقل عمر صاحب تسجيل المنصة عن 18 عامًا.

الدافع لإنشاء هذه المنصة

تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى توفير الأساليب والأنظمة الحديثة التي تسهل الخدمة للمواطنين والزوار، وقد تجلى ذلك من خلال تفعيل النظام الإلكتروني لمنصة قدوم، والذي يمكن الداخلين إلى المملكة من استكمال الإجراءات بسرعة وتجنب التأخير في منافذ دخول المملكة، على أن يسجل الوافد البيانات قبل 72 ساعة تقريبًا من السفر، وهذا يعكس التزام الدولة بسلامة وصحة الجميع سواء مواطنون أو زوار من دول أخرى.