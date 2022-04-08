نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة للمقيمين و أسعارها وكافة الشروط الجديدة الواجب توافرها 2022 في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الإقامة هي أحد الأمور الرئيسية التي تهم جميع الوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث أن الحكومة السعودية من وقت إلى آخر تضيف بعض الشروط الجديدة أو تعديل بعض أسعار تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق نشرح لكم في السطور التالية كافة الأمور المتعلقة بتجديد الإقامة وأسعارها وكيفية تجديد الإقامة من خلال الصراف الآلي وأيضا شروط تجديد الإقامة لجميع الوافدين.

من بين الأفكار العديدة التي تشغل أذهان الأجانب والمقيمين في المملكة العربية السعودية أهمها تحديث الأسعار للمقيمين بعد القرار الصادر عن وزارة العمل، وهو تحصيل رسوم ماليه لتجديد الإقامة للوافدين أو أي حد من التابعين له من الزوجة أو الأولاد ومن خلال موقع أدارة الجوازات السعودية قد تم إعلان الأسعار الجديد لتجديد الإقامة وقامت بتسعير كل شريحه على حدى على حسب المدة أو تأشيرة خروج نهائي أو ذهاب وعوده.

وتعتبر المديرية العامة للجوازات هي قطاع يتبع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات الإقامة في المملكة والقدوم إليها والمغادرة منها،كما تعمل على استقبال طلبات الحصول على تأشيرات الخروج النهائي وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين المقيمين في المملكة، وحددت أدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية أسعار المقيمين والوافدين بالمملكة وذلك بناء على مدة صلاحية الإقامة، فيما أكدت على كل وافد التأكيد من تاريخ الإقامة وضرورة تجديد رخصة الإقامة قبل تاريخ انتهائها.

وعلى أن يتم تجديد الإقامة للوافدين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريق موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، وبعد ذلك سنقدم لك شروط والأسعار الجديد الخاصة بتجديد الإقامة للوافدين أو المقيمين بالسعودية، ويجب على كل وافد إلي المملكة العربية السعودية من التأكد من تاريخ الإقامة وضرورة تجديد رخصة الإقامة قبل تاريخ انتهائها ويتم تجديد الإقامة من خلال موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف بالتفصيل على رسوم تجديد الإقامة وشروط تجديد الإقامة للوافدين.

إجراءات تجديد رخصة الإقامة الخاصة بالأفراد والجهات الحكومية

وضمن أهم القرارات لتجديد الإقامة للمقيمين في السعودية عمل كشف طبي لبعض الجنسيات والتي تقع ضمن شروط تجديد الإقامة للوافدين، وأوضحت الجوازات أنه لا يمكن تجديد الإقامة لأكثر من 100 عامل وفقاً لقانون العمل والذي فرض عقوبات وغرامات على من لا يحمل الهوية الخاصة بالإقامة أو من يتهاون في تجديد الإقامة أو الهوية وذلك للحفاظ على الأمن العام في المملكة.

يجب تدوين البيانات الأصلية الخاصة بالمقيم في استمارة طلب التجديد، كما أن تكون البيانات وفق ما تم تدوينه في جواز السفر، كما يجب أن يتم ختمها من جانب الجهة الحكومية.

يجب إحضار 2 صورة شخصية حديثة للمقيم داخل المملكة.

يجب إحضار أصل جواز السفر وأن يكون ساري المفعول وإحضار صورة منه.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية لصاحب العمل الذي يعمل لديه المقيم.

يجب دفع مبلغ 500 ريال رسم إقامة للجهة الحكومية، كما يتم دفع مبلغ 500 ريال أخرى عن كل عام للعمالة المنزلية.

دفع رسوم رخصة العمل الجديدة.

يجب أن يقوم المتقدم بإحضار تقرير طبي من الجهات الحكومية المعتمدة.

أما بالنسبة إلى رسوم نقل الكفالة في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى فيكون ما بين ألفين ريال سعودي للمرة الأولى، وأربعة ألف ريال سعودي للمرة الثانية، وستة آلاف ريال سعودي للمرة الثالثة، أما بالنسبة إلى إضافة تابع أو مولود من خارج المملكة العربية السعودية يكون برسوم ألفين ريال سعودي.

طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

تسائل كثير من مواطنين المملكة العربية السعودية والمقيمين علي أراضيها أيضا عن أخبار السفر والدخول والخروج من الدولة، كذلك وضع تأشيرات الزيارة التي قاربت علي الانتهاء وطريقة تجديدها، وعليه حرصت المملكة السعودية علي الرد علي جميع الأسئلة العالقة في أذهان مواطنيها وأصدرت مجموعة من القرارات تجيب فيها عن كل الاستفسارات بشكل واضح للجميع.

قامت المملكة وبالتحديد وزارة العمل والتنمية السعودية بتوفير خدمة تجديد واستخراج رخصة العمل بشكل إلكتروني وذلك من خلال مكاتب العمل ويكون بديلا للذهاب إليها، ,كذلك تمكن من متابعة بيانات صدور الرخصة مدة استخراجها والحصول عليها وذلك من خلال الأتي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية . النقر على قسم الخدمات الإلكترونية للمنشآت. من القائمة الرئيسية يتم النقر على خدمات مكتب العمل ثم اختيار خدمات رخص العمل. يتم كتابة رقم اقامة العامل في الخانة المخصصة لذلك. يتم كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة له. للحصول على بيانات العامل يتم النقر على كلمة إضافة. الضغط على كلمة عرض أظهار جميع بيانات رخصة العمل، وتاريخ صلاحيتها وما إذا كانت منتهية الصلاحية أم ما زالت سارية.

أسعار تجديد الإقامة 2022 في السعودية

سعر تجديد الإقامة للمغتربين 650 ريال سعودي للمغترب غير المرافقين، كما بلغ قيمة رسوم تغيير المهنة 1000 ريال سعودي، فيما بلغت رسوم نقل الكفالة لأول مرة 2000 ريال سعودي، وللمرة الثانية 4000 ريال سعودي ، 6000 ريال سعودي للمرة الثالثة، كما بلغت تكلفة إضافة مولود من خارج المملكة العربية السعودية 2000 ريال سعودي.

طبقاً لخدمة استعلام عن رسوم تجديد اقامة وافد 1443 إلى 650 ريال سعودي للمغتربين على حدى بخلاف نفس المبلغ للمرافق المقيم، وتبلغ تكلفة إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية (مزارع– راعي) للأفراد 600 ريال، أما رسوم أصدار وتجديد إقامة مرافقين المقيم بعد بلوغ السن القانوني 18 سنة فتبلغ 500 ريال، كما يدفع المغترب مبلغ 1000 ريال سعودي في حالة تغيير المهنة.

وقد نشرت “أدارة الجوازات” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض القرارات التي تفيد بزيادة الأسعار الخاصة بتجديد الإقامة للعمالة الذين يعملون في القطاع الخاص ووضعت بعض الشروط الإضافية لجميع الوافدين الراغبين في تجديد الإقامة في السعودية 2019، وكان هناك قرار من المملكة العربية السعودية بتقليل مدة الإقامة للوافدين من 6 سنوات إلى 4 سنوات فقط مما جعل حالة من القلق الوافدين بالمملكة وأيضا تخفيض رخصة العمل من 6 سنوات إلى 4 سنوات ويهدف هذا إلى تقليل عدد الوافدين بالمملكة حتى يستطيع العمالة الوطنية الحصول على مكانهم .

ترتفع الرسوم على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية لتصل إلى 600 ريال شهرياً، والحال ذاته مع العمالة المساوية للعمالة السعودية إلى 500 ريال شهرياً، فيما ستزيد 100 ريال على المرافقين والمرافقات في يوليو من 2019 لتصل إلى 300 ريال شهرياً.

وعند بداية 2020، ستدفع العمالة الفائضة على أعداد السعوديين 800 ريال شهرياً، و700 ريال شهرياً ستدفعها العمالة المساوية للعمالة السعودية، فيما ستصل الرسوم على المرافقين والمرافقات في منتصف 2020 إلى 400 ريال شهرياً.

وكشفت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن رسوم تجديد الإقامة للوافدين حيث جاءت حسابات التكلفة لهذا العام بعد تطبيق الرسوم وفقاً للمقابل المالي لكل عامل وافد، وننشر لكم رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2021 في المملكة العربية السعودية وكذلك أسعار التأشيرات والمدة كما هو موضح لكم:-

وتكون من بين اهم اجراءات تجديد الإقامة هو ما أعلنته وزارة الصحة السعودية عام 2018 وهو إجراء فحص طبي لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تحت طائلة عدم تجديد الإقامة بشكل نهائي وقالت وزارة الصحة أن هذا الإجراء يشمل الجنسيات الآتية: ( السودان وإثيوبيا وإريتريا وكينيا والصومال وجيبوتي وتايلاند ونيجيريا ونيبال وفيتنام ).

كيفية تجديد اقامة من خلال الصراف الآلي

ملئ البيانات من خلال أحد وسائل تجديد الإقامة بالدخول على رابط وزارة الداخلية وتبدأ في ملئ البيانات .

سداد الرسوم المطلوبة عن طريق البنك.

الدخول مرة أخرى إلى موقع وزارة الداخلية والضغط على اسم العامل وسوف تظهر كافة بياناتك وتتأكد من صحتها وتسجيل بيانات الجواز بعد ذلك وتنتقل على صفحه اخرى تضغط بالموافقة على الشروط .

أسعار تأشيرة الخروج والعودة

أما عن طريقة استخراج تأشيرة الخروج والعودة فهناك الكثير من الطرق لاستخراج تأشيرة الخروج والعودة ولكن لا يعلم الكثير ما هي أسعار تأشيرة الخروج والعودة في المملكة، وسوف نعرض لكم الآن أسعار تأشيرة الخروج والعودة بكافة التفاصيل التي حددتها الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية.

200 ريال لخروج مدة شهرين 100 ريال عن كل شهر إضافي.

تجديد وإصدار تأشيرة مرافق فوق ال18 عام 500 ريال.

تأشيرة خروج وعودة لسفريات متعددة 500 ريال لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي.

أما عن تأشيرة الخروج النهائي فليس لها أي مصاريف.

كما يتم توفير الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية كافة الاستعلامات والأمور المتعلقة بالإقامة، وذلك من خلال منصة أبشر الجوازات هذا الموقع الإلكتروني الذي يتيح لكل المستفيدين الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر.

أسعار تأشيرة الزيارات العائلية في المملكة

لا يوجد في الوقت الحالي تجديد لحامل تأشيرة الدراسة. يبلغ سعر تمديد الزيارة العائلية لأي شخص من الأقارب 100 ريال سعودي. يبلغ سعر تأشيرة الدخول إلى المملكة لمدة 3 أشهر غير متعددة مبلغ حوالي 2000 ريال بجانب الرسوم الحكومية. تختلف أسعار تأشيرة الزيارات العائلية على حسب المدة التي يقيم فيها المرافق، في حالة زيادة إقامة المرافق على هذه المدة يتم زيادة الرسوم.

تجديد الإقامة وشروط 2022 الجديدة

وفى الأيام الأخيرة تداولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأخبار التي تفيد بأن رسوم تجديد الإقامة سوف يتم زيادتها في الفترة القادمة، هذا فضلا عن قرار الحكومة السعودية بتقليل مدة الإقامة للوافدين من 6 سنوات إلى 4 سنوات و انتابت حالة من الصدمة والقلق لدى كثير من المقيمين في المملكة، وهذا ليس كل الأمر حيث قررت الحكومة السعودية أيضا تخفيض رخصة العمل من 6 سنوات إلى 4 سنوات، وأضافت الحكومة السعودية الهدف من كل هذا هو تقليل العمالة الوافدة إلى المملكة والاعتماد بشكل مباشر على الشباب السعودي في جميع الوظائف في المملكة.

وكانت اهم شروط تجديد الإقامة للعام الجديد التي أصدرتها وزارة التعامل والتنمية في المملكة

وتجدر الإشارة هنا إلا أن الوافد يجب عليه التحقق من عدم وجود أية مخالفات مرورية مسجلة عليه، وفي حال وجود مخالفات يجب عليه تسديدها أولاً ليتمكن بعد ذلك من تجديد صلاحية الإقامة، من خلال منصة أبشر (خدمات المرور) يمكنك الاستعلام عن المخالفات ودفع قيمتها إلكترونياً أو التوجه إلى أحد مكاتب المرور في المملكة.

تكلفة تجديد الإقامة في السعودية 2022

إصدار وتجديد الإقامة للعمالة في الشركات والمؤسسات تبلغ رسومها نحو 650 ريال سعودي.

إصدار وتجديد الإقامة للمرافقين الخاصة بالمقيم بعد بلوغه السن القانوني المحدد 18 عام والرسوم تبلغ نحو 500 ريال سعودي.

إصدار وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية سواء كان مزارع أو راعي للأفراد فأن الرسوم تبلغ نحو 350 ريال سعودي.

إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية للمزارع أو الراعي تقدر بنحو 600 ريال سعودي للأفراد حيث تشمل الرسوم رخصة العمل حيث لا يتطلب استخراج رخصة للعمل.

رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة للإفراد المرافقين تقدر بنحو 500 ريال سعودي.

رسوم إصدار و تجديد الإقامة للطلبة الذين يحملون التأشيرة الدراسية فأنه يتم منحها مجانا للطلبة.

رسوم إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لمدة خمس سنوات فأنها تقدر بنحو 300 ريال سعودي.

رسوم إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لمدة تصل إلى عشر سنوات فأنها تقدر بنحو 600 ريال سعودي.

رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة للمرافقين المفردة للسفر لمدة شهرين فأنها تقدر بنحو 200 ريال سعودي، وعند زيادة مدة الزيارة فأنه يتم إضافة 100 ريال سعودي كما تكون الزيارة في حدود مدة الإقامة.

رسوم تمديد تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية فأنها تقدر بنحو 100 ريال سعودي.

رسوم تأشيرة الخروج نهائيا من المملكة العربية السعودية فأنها تكون مجانا.

رسوم إضافة تابع من مواليد المملكة إلى المقيمين فأنه يتم تقديره بشكل مجاني.