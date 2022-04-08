نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من خلال منصة ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر الجوازات و طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة ،شهدت السلطات السعودية الفترة الماضية الكثير من الشكاوى الخاصة بوجود مقيمين هاربين بالمملكة العربية السعودية، وظلت السلطات السعودية تبحث عن حل لهذه المشكلة وكيفية التخلص منها ووضع حل وقوانين تحد منها وتسهل من الاستعلام عن ما إذا كان هذا الوافد هارب أم لا، وبالفعل توصلت السلطات السعودية لحل لهذه المشكلة التي طالما أرهقت الكفلاء بالمملكة.

ويعتبر نظام ابشر نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعودييين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات. يربط بين جميع القطاعات الحكومية الكترونيا . يخدم التطبيق 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانا على مدار 24 ساعة.

ومن خلال السطور التالية سوف نرصد لكم كافة جوانب وكيف طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة حتى لا يكون هناك أحد مخالف للقانون في كافة أرجاء المملكة، وهذا ما سعت إليه وزارة الداخلية من خلال حملة وطن بلا مخالف للقضاء على أي مخالفات موجودة.

ويأتي ذلك التطور بالتزامن مع خطة المملكة العربية السعودية لتطوير جميع مصالح وهيئات ومؤسسات المملكة التي تعمل بها وفقاً لرؤية 2030 في تطوير الحياة الإدارية والاجتماعية والقانونية داخل المملكة العربية السعودية، ويأتي تطوير كافة قطاعات الحكومة بناء على توجيهات ملكية وتحت إشراف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث كانت آخر إسهاماته الفعلية لمساعدة المواطنين في المملكة إنشاء برنامج سند للزواج.

تعريف الوافد الهارب

هو الوافد الهارب هو أي شخص يقيم في المملكة العربية السعودية بشكل غير شرعي ومن أمثلة ذلك الأشخاص الذين يخالف بصمة الحج أو العمرة وذلك أثناء دخولهم الأراضي السعودية لتأدية مناسك الحج أو العمرة، أيضاً الأشخاص الذين دخول المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة ولم يغادر الأراضي السعودية بعد انتهاء مدة التأشيرة.

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

ألية الاستعلام عن بلاغ هروب برقن الإقامة أو رقم الهوية أو رقم الحدود، تبدأ من الدخول على موقع وزارة العمل للخدمات الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول إلى بوابة الاستعلامات الإلكترونية، اختيار خدمة الاستعلام عن موظف وافد، بعدها يتم تحديد بيانات الاستعلام من بين رقم الإقامة أو رقم جواز السفر والجنسية أو رقم الحدود للعامل، وإدخال رمز التحقق ثم البحث وستكون المخرجات موضحة لنتيجة استعلام بلاغ الهروب إلكترونياً سوف نشرح كافة الخطوات في السطور التالية.

حيث تأتي خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية، وتعريف الوافد الهارب هو أي شخص يقيم في المملكة العربية السعودية بشكل غير شرعي ومن أمثلة ذلك الأشخاص الذين يخالفون بصمة الحج أو العمرة وذلك أثناء دخولهم الأراضي السعودية لتأدية مناسك الحج أو العمرة.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لـ أبشر الجوازات .

. اختيار الاستعلامات الإلكترونية من شريط المهام الرئيسي للموقع.

تظهر لك قائمة بجميع الاستعلامات الإلكترونية التي يمكن أن تتم من خلال الموقع يتضمنها خدمة الجوازات.

قم بالضغط على الجوازات.

تظهر لك قائمة منبثقة تشتمل على خدمات الجوازات المتاحة إلكترونيا.

قم باختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

تظهر لك صفحة بعنوان خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة يتطلب منك ملئ الحقول.

قم بإدخال رقم الإقامة والرمز المرئي واضغط على عرض.

تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالعامل ومدى صلاحية إقامته من عدمها.

وأوضحت الجوازات أن المدة المقررة نظاماً التي يمكن من خلالها لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية الخاصة به هو 15 يوماً فقط من تاريخ تسجيل البلاغ، مؤكدة أنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من ” أبشر”، وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال مدة الـ15 يوماً.

استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة عبر موقع وزارة الموارد البشرية

الدخول في البداية على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموجودة في المملكة العربية السعودية. يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن وافد هارب. سوف يظهر أمامك خانة فارغة يتم فيها كتابة رقم الإقامة فيها. يتم الضغط على كلمة بحث حتى تظهر أمامك الحالة الخاصة بالوافد أو المقيم. سوف تجد أمامك كل المعلومات الخاصة بهذا الهارب بالتفصيل.

شروط الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

هذا وتناشد المديرية العامة للجوازات في المملكة على كافة مخالفي أنظمة الإقامة إلى سرعة تسوية أوضاعهم في المملكة، وأكدت أن من يعمل على تسوية أوضاعه داخل المملكة سوف يتم إعفاءه من الغرامات المفروضة، بالإضافة إلى السماح له بالعودة مرة أخرى للمملكة، وقامت المديرية العامة للجوازات والتابعة لوزارة الداخلية بإرشاد المواطنين إلى التصرفات المتبعة في حال تغيب عامل وافد أو قام بالهروب وذلك من خلال تقديم بلاغ خاص عن الشخص الذي هرب ولكن هناك مجموعة من الشروط الواجب توفرها في البلاغ المقدم وتكون كالتالي:

أن تكون الهوية الخاصة بالشخص المقيم سارية المفعول.

ألا يكون العامل قد حصل على تأشيرة خروج نهائي.

أن يكون البلاغ المقدم مرة واحدة فقط لنفس العامل.

يتم إلغاء البلاغ الخاص بالتغيب بعد مرور 15 يوم من تقديمه.

الجدير بذكر أن الكثير من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن ضمنها خدمات مكتب العمل التي تتم بشكل إلكتروني حيث تتم الاستعلامات الإلكترونية.

هذه الخدمات هي التي يستفيد منها المواطن أو المقيم، ويستفاد منها أصحاب العمل، كل هذا في إطار الاستمتاع بخدمة التعرف على البيانات الخاصة بحالة الوافد ورقم هويته بلاغ الهروب.

من هم الأشخاص الذين يتم استعلام بلاغ الهروب

ينطبق مصطلح المقيم الهارب على الشخص الذي يخالف الأنظمة والقوانين في المملكة ولا يملك إقامة شرعية بها، أو العمال الذين قاموا بالهروب والتغيب عن العمل دون إخطار صاحبه، مما يؤدي إلى حدوث عدة مشكلات لأصحاب المؤسسات والشركات في حالة عدم تقديمهم ببلاغ يفيد تغيب العامل.

الأشخاص المخالفين للأنظمة والقوانين ولا يملكون إقامة شرعية في المملكة العربية السعودية.

الأشخاص الذين خالفوا القوانين المتعلقة ببصمة الحج خلال مواسم الحج والعمرة.

من لم يغادر المملكة العربية السعودية بعد انتهاء تأشيرة الزيارة أو الدخول أو العبور أو الخروج.

شروط تقديم بلاغ هروب عبر وزارة العمل

وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتقديم عدد كبير من الخدمات التي تهم جميع المواطنين السعودين أو حتي المقميمن مثل الاستعلام على رقم سداد رخصة العمل وكذلك الاستعلام عن خدمات وافد بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى التي منها الاستعلام عن وافد من خلال رقم الإقامة ورقم الحدود، وذلك من خلال الدخول على رابط بوابة وزارة العمل الإلكترونية، ومن خلال النقاط التالية نذكر شروط تقديم البلاغ على موقع وزارة العمل:

أن تقوم المنشأة بتسجيل العنوان الوطني لفرعها الرئيسي وما لها من فروع أخرى بالبريد السعودي. أن يكون اشتراك المنشآت مازال ساري وقت تقديم البلاغ. أن تكون المنشأة قائمة. تكون حالة الوافد على رأس العمل. سريان رخصة العمل الخاصة بالعامل. أن تكون رخصة إقامة العامل سارية. عدم وجود دعوى قضائية للعامل ضد المنشأة.

أهمية تسوية أوضاع المخالفين

وتعتبر تسوية أوضاع المخالفين من الأمور المهمة العاجلة التي يجب على كل وافد حلها في المملكة العربية السعودية، بالأخص من قام بمخالفة القانون أو انتهت فترة إقامته بالمملكة وتخطت التأشيرة سواء كانت عبور، أو خروج وعودة، أو زيارة، أو لم يقوم بتحديد هوية مقيم الخاصة به.

وفي حالة عدم الالتزام بالقوانين والنظام سوف يتعرض الوافد للغرامات المالية، وقد يصل الأمر إلى منع الوافد من الدخول. إلى المملكة نهائياً، لذلك إن تسوية أوضاع المخالفين من الأمور المهمة ليتم السماح للوافد بالعودة إلى المملكة بشكل قانوني، ولن يُجبر على توقيع ( بصمة مرحل)، و يتم إعفاؤه من الغرامات المالية و العقوبات.

ويمكن أيضا من خلال بوابة أبشر طريقة استخراج تأشيرة الخروج والعودة وهي إحدى الخدمات التي يقدمها موقع ابشر التابع لوزارة الداخلية السعودية، وفي نفس السياق تقوم الحكومة السعودية في الآونة الأخير بتطوير كافة مرافق المملكة التي تقدم خدمات مهمة للمواطن السعودي والمقيم المغترب في المملكة العربية السعودية وهذا يأتي ضمن مساعي المملكة والخطة التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهي رؤية 2030.

أماكن الاستعلام عن وافد هارب داخل المملكة

مكة المكرمة

إدارة جوازات منطقة مكة الكرمة بجدة حي الرحاب.

إدارة جوازات العاصمة المقدسة.

إدارة جوازات الطائف.

إدارة جوازات القنفذة.

إدارة جوازات رابع.

إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة بمركز الخدمات العامة بالشميسى.

إدارة الوافدين بالطائف.

إدارة الوافدين بالقنفذة.

إدارة الوافدين برابع.

المدينة المنورة

إدارة وافدين المنطقة.

إدارة متابعة الوافدين ينبع.

الرياض

الرياض شعبة جوازات الملز.

إدارة جوازات الخرج.

إدارة جوازات وادي الواسر.

إدارة جوازات المجمعة.

إدارة جوازات الدوادمي.

إدارة جوازات عفيف.

إدارة جوازات شقراء.

إدارة جوازات القوقعية.

القصيم

إدارة جوازات منطقة القصيم.

إدارة متابعة الوافدين بالقصيم.

إدارة جوازات محافظة عنيزة.

شعبة متابعة الوافدين في محافظة عنيزة.

إدارة جوازات محافظة الرس.

شعبة متابعة الوافدين في محافظة الرس.

الشرقية

إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة الشرقية (الدمام).

إدارة متابعة الوافين بمحافظة الأحساء.

إدارة متابعة الوافدين بمحافظة حفر الباطن.

إدارة متابعة الوافدين بمحافظة الخفجي.

إدارة جوازات المنطقة الشرقية (الدمام).

إدارة جوازات محافظة الأحساء.

إدارة جوازات محافظة حفر الباطن.

إدارة جوازات محافظة الخفجي.

إدارة جوازات محافظة الجبيل.

شعبة جوازات محافظة الخبر.

شعبة جوازات محافظة رأس تنورة.

شعبة جوازات محافظة قرية العليا.

شعبة جوازات محافظة النعيرية.

عسير

إدارة جوازات منطقة عسير.

إدارة متابعة الوافدين عسير.

إدارة متابعة الوافدين بيشة.

شعبة متابعة الوافدين بجوازات محافظة بيشه .

نجران

إدارة جوازات منطقة نجران.

إدارة متابعة الوافدين بنجران.

شعبة جوازات شروره.

شعبة جوازات حبونه

ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن عقوبات شديدة على كل من قام بمخالفة نظام الإقامة داخل المملكة، وعلى كل من قام بمخالفة شروط الإقامة داخل المملكة بسرعة تسليم نفسه خلال الفترة التي حددتها الدولة لذلك وإلا ستطبق عليه العقوبات، وكذلك كل من يقوم بتشغيل أي مخالف لنظام الإقامة بالسجن وغرامة مالية

الجدير بالذكر أنه أوضحت وزارة الداخلية أنه تم ضبط 40677 شخصاً أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود لداخل المملكة، 51% منهم يمنيون، و46% إثيوبيون، والباقي جنسيات أخرى، فيما ضبط 1822 آخرون، لمحاولتهم التسلل خارج المملكة، وهذا ضمن حملة الحكومة السعودية وطن بلا مخالفة حيث يتم عمل دوريات منتظمة على أماكن العمل الخاصة بالوافدين والتأكد من صلاحية أوراق إقامتهم وشرعية دخولهم الأراضي السعودية.

كيف اعرف أن علي بلاغ هروب من الكفيل

وغالبا يبحث الكفيل عن طريقة سهلة للإبلاغ عن عامل وافد هارب من العمل بطريقة بسيطة وسهلة، حيث تُقدم وزارة العمل إمكانية الإبلاغ عن هروب عامل وعدم التزامه مع الكفيل. إذ يتم التقديم على هروب وافد بعد تقديم ما يُثبت هروبه دون سابقة إنذار أو إخبار الكفيل، والتي تُعد من الخدمات التي تُقدمها بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيًا ودون حاجه لتوّجه الكفيل إلى مقرها الرسمي.

الدخول للموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية. بعد الدخول على الموقع اختيار الخدمات الإلكترونية، ومنها اختيار الاستعلامات الإلكترونية. ستظهر أمامكم قائمة بمجموعة من الاختيارات، يتوجب عليكم اختيار “الاستعلام عن موظف وافد”. ستطلب منك ملئ بعض البيانات الشخصية كرقم الهوية، والإقامة، بالإضافة لرقم الهوية الخاص بالكفيل. بعد التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، عليكم الضغط على كلمة بحث. في حال وجود أية مخالفات تتعلق بإقامتك أو بلاغ ستظهر لكم في نتائج البحث.

أماكن التوجه لتحسين أوضاع الهارب

مواقع منطقة مكة المكرمة: إدارة جوازات الطائف، إدارة جوازات رابع، إدارة الوافدين بمدينة مكة المكرمة، إدارة القنفذة، إدارة جوازات العاصمة المقدسة. مواقع منطقة القصيم: إدارة جوازات محافظة الراس، إدارة جوازات محافظة عنيزة، إدارة جوازات الوافدين بالقصيم. المدينة المنورة: إدارة وافدين المنطقة، إدارة متابعة الوافدين منبع. مواقع منطقة الباحة: إدارة جوازات منطقة الباحة، إدارة متابعة الوافدين بمنطقة الباحة.

إلغاء بلاغ هروب برقم الإقامة

يمكن للكفيل السعودي أو صاحب العمل القيام بإلغاء بلاغ الهروب الذي سبق وقدمه في حق عامل وافد من خلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

ثم من قائمة الخدمات الإلكترونية للموقع التي تتضمن كل من خدمات (الجوازات ـ المرور ـ الأحوال المدنية) . اضغط على قائمة الجوازات، لتظهر لك قائمة منسدلة بعدد من خدمات مكتب الجوازات.

اضغط على خدمة (التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية).

ينتقل بك الموقع تلقائياً إلى تسجيل دخولك إلى منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمات الأفراد.

ثم قم بإدخال كل من اسم الهوية الوطنية الخاص بك وكلمة المرور، ثم اضغط تسجيل.

لينتقل بك الموقع إلى الطلب الخاص بالتبليغ عن تغيب العمالة المنزلية، لتتمكن من الدخول على الطلب والقيام بتعديل بعض البيانات الواردة به، أو إلغاؤه بشكل نهائي.

كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في أبريل 2016، اعتزامه تطبيق نظام جديد شبيه بالنظام الأمريكي “الجرين كارد أو البطاقة الخضراء”، يتيح للمقيمين جميع مميزات المواطن السعودي، دون السماح لحامليه بالحصول على الجنسية السعودية مُطلقّا. ومن المُقرر أن يدخل حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أنه على كل وافد داخل المملكة العربية السعودية، الاستعلام والتأكد من صلاحية إقامته وعدم وضعه في سجلات الهاربين، وذلك لأن المملكة تشن حملة تقنين الأوضاع للجميع، وسوف يتم محاسبة كل شخص ليس معه إقامة شرعية قانونية في المملكة، وكذلك كل من خالف قوانين تأشيرة الحج مثل عمل البصمة أو أي شئ آخر.