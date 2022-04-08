هل يؤثر دعم ريف على الدعم المستحق من حساب المواطن

ينتظر عدد كبير من مستفيدي دعم حساب المواطن نزوله بعد أيام قليله، وهو دعم حكومي موجه للمواطنين والمواطنات، من المحتاجين والفقراء، ويتم منحهم مبلغ كل شهر في اليوم العاشر حتى يتمكنوا من استخدام الدعم في المعيشة واستخدامه لتلبية بعض احتياجاتهم، وهناك أيضاً دعم ريف وهذا الدعم للمواطنين والمواطنات السعوديين ويتم منحه في بداية الشهر الميلادي وحتى اليوم السابع، ويكون الغرض منه للعاطلين عن العمل ومن لا يمتلك وظيفة، فيحتاج العمل بالمهنة التي يمتهنها من ممتهني الحرف الزراعية والمائية وزراعة الفواكه والموالح وإنتاج العسل والبن، وكل هذا بهدف تنمية المجتمع ونهوضه، والقضاء على البطالة.

دعم حساب المواطن ودعم ريف

سوف يتم إنزال الدفعة 53 من حساب المواطن في اليوم 10 أبريل 2022، استحقاق التقاعد ودعم ريف، وقد تم تعليق تقديم طلبات الحصول على دعم حساب المواطن من شهر مارس 2020 حتى يتمكن البرنامج من تفريز عدد المستفيدين، وإعطاء الأولوية لمن يستحق للدعم والأقل حتى يتم إيصال الدعم لكن يستحق من الأفراد، كما أنه يجب للحصول على الدعم أو تقديم طلب جديد أن يكون مستوفي كافة الشروط المعلن عنها، وهي أن تكون سعودي الجنسية أو سعودية، وأن يكون المتقدم لا يسكن دار الإيواء أو أحد السجون، كما ينبغي أن تكون داخل المملكة ولا تخرج منها وإذا كنت خارجها فالمدة لا تزيد عن 90 يوم، وأن يتم ذكر عدد أفراد الأسرة والتابعين أيضا لرب الأسرة، ومن يقل عن 18 عاما أو يزيد عن ذلك، حتى يحصل كل مستفيد على استحقاقه من الدعم.

شروط دعم ريف وهل يؤثر على حساب المواطن

إذا كنت مواطن سعودي وتمتهن مهنة من المهن التي يهتم بها برنامج ريف، وأن تكون لا تشغل أي وظيفة حكومي أو خاص فيمكنك التوجه إلى برنامج ريف الإلكتروني لتحصل على دعم بمبلغ 54 ألف ريال في العام وكل شهر يتم إعطاءك مبلغ 4,500 ريال شهرياً حتى تتمكن من المعيشة والعمل الحر بمهنة تمتهنها وتريد العمل بها، خطوات التحقق من نتائج الاستحقاق، ولكن هناك أيضاً بعض الشروط وهي أن لا يزيد الدخل الشهري عن 6000 ريال، وأن يكون هناك حساب بنكي خاص باسمك حتى يتم تحويل المبلغ الشهري عليه، ويتم ذلك بعد مراجعة أحد أفراد العاملين في برنامج ريف، لتحصل على دعمك في أسرع وقت، وقد أعلن برنامج حساب المواطن أنه لا يكون هناك أي تأثير على البرنامج من دعم ريف، ولا تفصح عنه.