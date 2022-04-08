قرار تعطيل الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان لجميع المدارس والجامعات حقيقة ام لا

منذ أن استقبلنا شهر رمضان الكريم، وقد تزايدت معدلات البحث بشكل كبير عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان، وخاصة بعد انتشار الكثير من الأخبار والشائعات عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي غير الرسمية التي يروج لها أشخاص مجهولي الهوية ولا شأن لهم بتلك الأمور، مما أثار جدلا واسعا بين أولياء الامور و كثرت تساؤلاتهم حول ذلك الموضوع، في ظل مطابة الكثير من الأهالي والطلاب بوقف الدراسة الحضورية خوفا على صحة وحياة ابناءهم بعد تداول الكثير من الأخبار الأخرى بشأن انتشار فيروس كورونا ومتحوره الجديد بشكل كبير في المملكة ، وبين مؤيد ومعارض لتعطيل الدراسة كان لابد من تدخل وزارة التربية والتعليم لإيقاف ذلك الجدل وتوضيح القرار النهائي بشأن تعليق الدراسة في المملكة خلال شهر رمضان ومن خلال التقرير التالي نوضح لكم أهم التفاصيل.تعليق الدراسة اليوم

حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان

منذ فترة ليست بقليلة لم تهدأ محركات البحث بالبحث عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان، في ظل حالة من القلق والتوتر المستمرة و التي نشأت مؤخرًا لدى الكثير من أولياء الأمور بسبب انتشار أخبار عن كثرة انتشار المصابين بمتحور كورونا، وقد طالب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالفعل بتعليق دراستهم خلال الفصل الدراسي الثالث الذي يتوافق موعده مع الشهر الفضيل ، و لكن الحكومة السعودية لم تكترث ولا تهتم لهذه الطلبات وأكدت المصادر أنه سوف يتم استئناف الفصل الدراسي الثالث بشكل طبيعي، وأن السنة الدراسية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة لها بشكل مسبق

تفاصيل حول تعطيل الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان

حاولت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن ترد على تساؤلات كافة المواطنين بخصوص حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية خلال شهر رمضان، حيث أكدت أنه لا داعي مطلقا لاتخاذ مثل هذه القرارات في الفترة الحالية، حيث أنه تلتزم كافة المدارس بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على صحة وسلامة الطلاب، وأضافت أنه لا مجال للمجازفة بحياة الطلاب بأي حال وأن الوزارة تضع مصلحة ابناءها في المقام الأول.