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عمر شويل - جدة ماهي غرامات المتأخرين عن تجديد رخصة القيادة والشروط المطلوبة بعد التعديل من منصة أبشر الإلكترونية بخطوات بسيطة، كما أكد المرور السعودي من خلال الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بضرورة التأكد تجديد رخصة حتي لا يقع عليه غارمات مالية كبيرة، فيما أوضح أن آلية تجديد رخصة القيادة تتم من خلال عدة خطوات عبر منصة أبشر، نوضحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

فيما أوضح إدارة المرور بضرورة التأكد من صلاحية المركبات عبر منصة أبشر، حيث يقوم المواطن بالدخول علي المنصة الإلكترونية، والضغط علي خدمات المركبات، ثم اختيار الاستعلامات والضغط علي صلاحية التأمين علي المركبات وذلك بعد التحقق من الرمز المرئي.

ماهي غرامات المتأخرين عن تجديد رخصة القيادة

أوضح المرور السعودي عن الغرامات المالية التي تنتظر المتأخرين عن تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء فترة السماح المقدرة 60 يوم، بعد انتهاء هذه المدة يتم توقع غرامات مالية قدرها 100 ريال سعودي، لذا ناشد المرور السعودي علي جميع المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة العربية السعودية بضرورة الإلتزام بتجديد رخصة القيادة في موعدها المحدد، لعدم وقوع أي غرامات مالية علي المواطنين أو المقيمين.



تجديد رخصة القيادة

أكد المرور السعودي علي إمكانية تجديد رخصة القيادة بدون الفحص الدوري إلكترونيا، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث أوضح المرور السعودي أن عدم الحاجة إلي الفحص الدوري يأتي نتيجة إغلاق بعض محطات الفحص الدوري الفترة الأخيرة نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية مؤخراً للتصدي لمواجهة الوباء الجديد.

شروط تجديد رخصة القيادة

أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن الشروط الواجب توافرها لتجديد رخصة القيادة والتي من أهمها التالي:

يجب دفع رسوم تجديد رخصة القيادة ، وسداد الرسوم المتأخرة إن وجدت.

، وسداد الرسوم المتأخرة إن وجدت. ينبغي أن يكون الفحص ساري المفعول.

سداد جميع المخالفات المرورية.

كيفية استرداد قيمة المخالفات المرورية

كما أكد المرور السعودي علي إمكانية استعادة المبالغ المالية التي تم دفعها من خلال المخالفات المرورية في حالة تقديم طلب اعتراض وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة المرور، وجاء ذلك ردا علي تساؤلات أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية لإدارة المرور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي تساءل علي كيفية استرداد قيمة مخالفة “حزام الأمان” بعد أن تم دفعها حيث أكد أنه تقدم بطلب اعتراض وتمت الموافقة عليه.

رد المرور السعودي علي تساؤل المواطن وقال إن المبلغ الذي تم دفعة إلي الإدارة بعد أن تمت الموافقة علي طلب الاعتراض سيتم إعادته علي نفس الحساب مره أخري.

غرامات المخالفات المرورية من 5000 إلي 10000 ريالاً سعودياً

أعلنت إدارة المرور السعودي عن قيمة مخالفات المرور المشددة التي تبدأ من 5 آلاف ريال سعودى إلي 10 آلاف ريال وشملت تلك المخالفات التالي:

قيادة المواطن المركبة وهو تحت تأثير تعاطي المخدرات أو المسكر.

سير الحيوانات في الأماكن الغير مخصصة لها.

محاولة طمس هيكل المركبة.

استخدام عملية الطرق قبل بداية التنسيق مع الإدارة المختصة.

غرامات تجاوز السرعة

تشمل الغرامات المالية علي السعوديين والمقيمين الذين يخالفون السرعة المقرر التالي:

غرامة مالية قدرها ما بين 100 إلي 300 ريالاً سعودياً علي تجاوز السرعة المقررة ما بين 10 إلي 20 كم/ساعة عن السرعة المقررة.

قيمة غرامة مالية قدرها ما بين 300 إلي 500 ريالاً سعودياً علي تجاوز السرعة ما بين 20 إلي 30 كم/ساعة عن السرعة المقررة.

غرامة مالية قدرها ما بين 800 إلي 1000 ريال سعودي في تجاوز السرعة ما بين 30 إلي 40 كم/ساعة عن السرعة المقررة، ونذكركم برابط طريقة نقل ملكية السيارة.

كيفية الإعتراض على المخالفات المرورية

أتاح المرور السعودي إمكانية الإعتراض على المخالفات المرورية من خلال إتباع الخطوات الآتية:

إمكانية الإعتراض على المخالفة المرورية مرة واحدة لكل مخالفة.

سداد قيمة المخالفة ثم القيام بتقديم طلب اعتراض.

إمكانية الإعتراض بعد صدور المخالفة بمدة زمنية ثلاثون يوماً.

ضرورة أن يكون المتقدم بطلب اعتراض أن يكون مسجل بوزارة الداخلية، وإليك رابط استخراج تصريح قيادة مؤقت.

المرور السعودي يعلن عن الربط الإلكتروني للتأمين علي المركبات

أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي جميع أصحاب السيارات بالتحقق من وجود تأمين ساري للسيارة، وذلك بعد أن أعلن المرور السعودي عن عودة جميع الأنشطة والخدمات التي ظلت متوقفة منذ شهر مارس الماضي 2020م منذ بداية ظهور جائحة كورونا، كما أكدت الإدارة عن عودة آلية الربط الإلكتروني لإجراءات التأمين علي المركبات، وإليكم أحدث غرامات المخالفات المرورية.

لضمان سلامتك وسلامة المركبات

حيث أعلن المرور السعودي عن بداية رصد المخالفات المرورية إلكترونيا والمقرر العمل به مع بداية من شهر ذي الحجة، كما ناشدت جميع سائقي المركبات بضرورة الإلتزام بالمسارات الصحيحة التي تضمن سلامة المواطنين وسلامة المركبات، وكان من بين تلك الإشارات التي نوهت عليها إدارة المرور هي إلتزام المسار الأيمن في حالة الدوران إلي اليمين، والمسار الأيسر في حالة الدوران إلي اليسار، والمسار الأوسط للمرور قدما إلي الأمام، وذلك في حين توقف السيارة في إشارة المرور، وإليكم رابط طريقة تجديد رخصة القيادة للنساء طريقة تجديد رخصة القيادة للنساء

رقم المرور السعودي الجديد بعد التحديث

أعلنت إدارة المرور السعودي عن الرقم الجديد للتواصل مع المواطنين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية (993) أو من خلال الرقم الموحد التالي (0114092446)، كما يمكنكم التواصل من داخل المدينة المنورة بالاتصال برقم (0148364200)، كما يمكنكم الاتصال من داخل مدينة جدة بالرقم التالي (0125600449)، ومن مدينة الرياض بالرقم التالي (011441111).

إلى هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح ماهي غرامات المتأخرين عن تجديد رخصة القيادة والشروط المطلوبة بعد التعديل.