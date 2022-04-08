عروض افطار رمضان الرياض 2022 عروض مطاعم افطار رمضان 1443

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عمر شويل - جدة عروض افطار رمضان الرياض 2022، يبحث المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا عن أقوى عروض افطار رمضان بمدينة الرياض السعودية. وهذا من أجل الاستفادة من العروض الجديدةالتي يتم وضعها في الشهر المبارك، حيث تعرض المطاعم ألذ الأطباق بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وافطار مطاعم الرياض يكون في العديد من المطاعم العريقة المنتشرة بالعاصمة السعودية، مثل مطعم طوكيو، قاعة الجادة في فندقراديسون بلو، مطعم الأرجوان، مطعم هوتيل كارتاخينا، مطعم البيك، مطعم شاورمر، وهذه هي أهم المطاعم التي تقدم افطار رمضان في الهشر الفضيل بأسعار تنافسية لكل الصائمين بما يناسب احتياجاتهم وأذواقهم وقدراتهم المادية، وسنعرض لكم من خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني كل تفاصيل موضوع عروض افطار رمضان 2022 بالعاصمة السعودية، تابعوا معنا.

عروض افطار رمضان الرياض 2022

يبحث مواطنو المملكة عن عروض افطار رمضان الرياض 2022 باعتبارها عاصمة المملكة العربية السعودية. حيث تحرص أرقى المطاعم على تقديم عروض افطار رمضان لكل الأشخاص الذين يقيمون في الرياض ويرغبون في تناول إفطار يناسب أذواقهم. وتكثر المنافسة بين المطاعم في الشهر الفضيل، بحيث أنه لكل مطعم قائمة مميزة من الأطعمة المميزة التي يتم تقديمها في الشهر الفضيل.

افطار رمضان الرياض

تجدر الإشارة إلى أنه هناك العديد من المطاعم التي تعرض أطعمة ووجبات مميزة في الشهر الكريم، مثل قاعة الجادة في فندق راديسون بلو، بحيث أنها تسعى لتقديم أشهى الأطباق للمرتادين، كما يتم تقديم أنواع التمور الفاخرة والمشروبات وأصناف الحلويات المتنوعة والعصائر، ويكون ذلك بداية من الساعة السادسة مساء، ويمكنكم الاستعلام عن الأسعار من خلال الاتصال على الرقم 0592237293.

علاوة على ذلك، يقدم مطعم طوكيو الياباني عروض الافطار في الرياض للعديد من الأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بوجبات يابانية وعالمية ضمن افطار رمضان الرياض، ويعمل هذا المطعم بشكل يومي، ويفتح أبوابه على الساعة السادسة مساء، يقع مطعم طوكيو في طريق العروبة- السليمانية، ويمكن لكل المواطنين والمقيمين التعرف على أسعار الوجبات من خلال الاتصال على الرقم 920009662.

عروض الافطار في الرياض

هناك مطعم شهير أيضا يقدم افطار صائم الرياض، وهو من بين المطاعم التي تحرص على تقديم عروض افطار رمضان. وهو يقدم أصنافا عديدة من الأطعمة اللذيذة على مائدة الإفطار التي تناسب العديد من الفئات. حيث يتم تقديم وجبات الإفطار بداية من الساعة السادسة مساء. ويمكن للراغبين في الاستفسار عن الأسعار الخاصة بالوجبات أن يتصلوا على الرقم 0118028020.

بالإضافة إلى ما سبق، هناك مطعم آخر يقدم افطار رمضان الرياض في الشهر المبارك، وهو مطعم هوتيل كارتاخينا. وهو من بين المطاعم المميزة التي تقدم افطار رمضان بأسعار مميزة. حيث يقدم هذا المطعم العديد من الوجبات اللاتينية لكل الزوار وفق ما يناسب أذواقهم. ويتم ذلك بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء قبل آذان المغرب، ويقع هذا المطعم بطريق لأمير تركي بن عبدالعزيز الأول.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع عروض افطار رمضان الرياض 2022. وهي من أهم المدن السعودية التي تقدم عروض افطار رمضان بحلول الشهر المبارك، حيث يتم تقديم العديد من الوجبات في المطاعم المنتشرة بمدينة الرياض.