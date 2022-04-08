نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوامر ملكية صرف راتبين في رمضان لمستفيدي الضمان و ما هي الفئات المستحقة للمكرمة الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوامر ملكية صرف راتبين في رمضان لمستفيدي الضمان الأن قدمت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443 بعض المساعدات المالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لسد احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان، ويتسأل الكثير عن متى تنزل مكرمة الضمان الاجتماعي في رمضان، والتي لم تحدد وزارة الموارد البشرية موعد نزولها، حيث صرحت بعض المصادر أنها سوف تصرف في منتصف شهر رمضان المبارك تحديدًا الأسبوع الثاني من رمضان، وذلك بعد الإعلان رسميًا من قبل الموارد البشرية في المملكة، عبر الموقع الرسمي الخاص بها أن موعد الصرف سيكون في الأيام القليلة القادمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي داخل السعودية.

أوامر ملكية صرف راتبين في رمضان لمستفيدي الضمان

تم إعطاء أوامر بتقديم راتبين لمستفيدي الضمان الاجتماعي وفق الشروط التي أعلنت عنها الوزارة للاستفادة من راتب المكرمة الملكية الجديد للعام الحالي 1443 هـ، أعلن خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي بتقديم الدعم المالي والنقدي للأفراد محدودي الدخل والأسر الفقيرة من أجل إعانتهم على أعباء الحياة الاقتصادية التي يواجهونها من غلاء الأسعار والنقص الاقتصادي وسد حاجاتهم الأساسية من المأكل والمشرب والغذاء تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443 الموافق 2022.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية من مستفيدي الضمان 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قائمة الفئات المستحقة من منحة المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي للعام الحالي 1443، وفيما يلي قائمة الفئات المستحقة:

الأشخاص العاجزين عن العمل وليس لديهم مصدر دخل. ثم تحدد فئة الأطفال الأيتام. الأسر التي تعيش بدون عائل. ثم تحدد فئة المطلقات والأرامل. النساء اللاتي ليس لهن عائل في حياتهن. ثم تحدد فئة الكبار في الست غير القادرين على العمل. الأشخاص الكبار في سن الشيخوخة.

قيمة المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1443

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن قائمة أسعار منحة المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي للأفراد محدودة الدخل والأسر الفقيرة وجاءت هذه القيمة على حسب عدد الأفراد داخل الأسرة، وفيما يلي القيمة التقريبية للمنحة كما أعلنت عنها الوزارة:

الأسرة من فرد واحد: يتم صرف مبلغ مالي ما يقارب 1000 ريال سعودي. ثم الأسرة من فردين: يتم صرف مبلغ مالي ما يقارب 1500 ريال سعودي. الأسرة من ثلاثة أفراد: يتم صرف مبلغ مالي ما يقارب 2000 ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1443

يرغب المواطنون ومستفيدو الضمان الاجتماعي التي أعلنت عنه وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للتسجيل والاستعلام في المنحة الجديدة خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، حيث يجب على الأفراد المُسجلين في هذه المنحة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود للأسر والأفراد المسجلين في الضمان الاجتماعي الاطلاع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها والتأكد من البيانات الشخصية المدخلة.