نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إستخراج رخصة القيادة للنساء فى السعودية والرسوم المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط إستخراج رخصة القيادة للنساء فى السعودية بعد القرار الصادر من خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة السعودية بقيادة المركبة والذى يعكس إهتمام الحكومة السعودية بالنساء وتيسير الأمور لهم لاسترداد حقوقهم التى كان يظن البعض أن قيادة المركبات حكر على الرجال فقط، حيث تعد آلية حصول المرأة على رخصة القيادة من الأمور البسيطة وفقا لعدة إجراءات يجب أن تتبع طبقاً إلى نظام إدارة المرور السعودي، لذا نكشف إليكم جميع التفاصيل الخاصة بطريقة وشروط استخراج رخصة القيادة السعودية للنساء.

شروط إستخراج رخصة القيادة للنساء فى السعودية

أوضحت إدارة المرور السعودي عن أهم الشروط والمعايير التى يجب أن تأخذ فى الحسبان لاستخراج المرأة السعودية أو المرأة الغير سعودية بالمملكة على رخصة القيادة وتأتي على رأس تلك الشروط التالي:

يجب أن يكون عمر المرأة التى ترغب فى الحصول على رخصة القيادة 18 عام أو يزيد. ينبغي أن تجتاز المرأة الفحص الطبي. يجب أن تجتاز المرأة الإختبارات النظرية والعملية لقيادة السيارة. ينبغي أن تتخطى المرأة السعودية الساعات المعتمدة فى المدرسة السعودية.

بعد اتمام وتوافق تلك الشروط التي نص عليها القانون رقم 36 من إدارة المرور السعودي يجب على المرأة التعلم جيدا قيادة السيارة عبر المدرسة السعودية للقيادة.

المستندات المطلوبة للتقديم فى المدرسة السعودية لتعليم القيادة

تقوم المدرسة السعودية للقيادة بتعليم النساء فنون القيادة وآلية الإلتزام بإشارات المرور، والنصائح التى تضمن عدم الوقوع فى المخالفات المرورية التي قد توقع السيدة إلى التحقيق معها بالمحكمة وفقاً إلى المادة 75 من إدارة المرور السعودي، فلذلك تعد أهمية التقديم والتعلم فى مدرسة القيادة السعودية والتي تأتي أهم المتطلبات التى يجب تقديمها التالي:

تجهيز صورة الهوية الوطنية. تقديم عدد 2 صورة شخصية مقاس 4×6. ملئ طلب التقديم فى المدرسة السعودية عبر الموقع الإلكتروني.

رقم المرور للاستعلام عن المخالفات المرورية

كشفت إدارة المرور السعودي عن رقم هاتف مخصص لتلقي الاستفسارات والتي أبرزها المخالفات المرورية، لذا يمكنكم الآن التواصل مع إدارة المرور السعودية عن طريق التالي:

رقم الهاتف 920020405.

عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

رقم الفاكس 00966114419688.

رسوم تعليم النساء القيادة بالمدرسة السعودية

تتمثل رسوم تعليم القيادة للنساء فى عدة أمور تجد منها ( المنتسب والمنتظم ) إضافة إلى سداد رسوم دخول الاختبارات بقيمة 100 ريال سعودي، وسداد 350 ريال سعودي تأمين على المركبة.