تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بالخطوات لإستحقاق الدعم hrsd.gov.sa

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تم تفعيل رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدعم، وخاصة بعد إعلان الوزارة عن تطويره بشكل كامل، حيث يختلف الضمان الاجتماعي المطور عن البرنامج السابق في العديد من الأمور اختلافاً كبيراً، وذلك بعد أن أكدت الوزارة على إجراء العديد من التطويرات والتحديثات لكي يشتمل على فئات جديدة لم تكن موجودة في البرنامج القديم، حيث تغيرت نظرة البرنامج إلى الحالة الاجتماعية للمتقدم، فبات لا ينظر إلى الجنس سواء كان ذكراً أم أنثى، ولكنه أصبح ينظر بنظرة شاملة تستهدف الأشخاص المحتاجين لذلك الدعم المالي ما دامت تتوافر فيه شروط الاستحقاق ومعاييره، ومن الأخبار السعيدة التي استقبلها المستفيدين من الدعم خلال الساعات القليلة الماضية أنه، قد فعلت الوزارة الرابط الالكتروني الخاص بها وفتحت باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر المنصة الالكترونية للدعم والحماية الاجتماعية والتي يمكن الدخول إليها بكل سهولة من خلال اتباع رابط تقديم ضمان الاجتماعي المطور الجديد .
تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443
كما ذكرنا من قبل أنه أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رابط خاص لـ تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك اعتباراً من منتصف نوفمبر من العام الماضي، وأكدت على استمرار عمل موقع الضمان الاجتماعي المطور في استقبال الطلبات من المتقدمين للاستفادة من برنامج دعم الضمان الاجتماعي بشكل مستمر دون تحديد نهاية للتسجيل، ومن الجدير بالذكر أنه يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمستحقين، لذلك يسعى الكثير للالتحاق بالبرنامج من أجل الحصول على دعم مالي يساعدهم على العيش حياة كريمة.
خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443
يتم تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 من خلال اتباع التالي:
- أولاً يقوم المستفيد بتسجيل حساب جديد في منصة الضمان المطور.
- ومن ثم يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بعد الإقرار بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- بعد ذلك سوف يرسل النظام رسالة نصية على جوال المستخدم تحتوي على رمز التفعيل الاي تربط الجوال بالحساب، يحب إدخال الرمز ومن ثم النقر على توثيق.
- بعد ذلك يجب تعبئة الهوية وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.
- تبدأ الآن في تعبئة الملف الموحد، والذي يتكون من تسع خانات، وتتمثل في خانة البيانات الشخصية، مثل الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، والاسم بالكامل وعمره وجنسه وجنسيته، والحالة الاجتماعية.
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