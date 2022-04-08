طريقة إصدار تفويض إلكتروني للأفراد من خلال منصة أنجاز ومنصة ابشر

طريقة إصدار تفويض إلكتروني للأفراد هو احد الخدمات التي يلجئ إليها شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية منذ أنشاء هذه الخدمة علي منصة ابشر الإلكترونية أو من خلال منصة أنجاز التابعة لوزارة الخارجية السعودية، حيث تقدم هذه المنصة بعضاً من خدماتها لتسهيل كافة الإجراءات على الوافدين بشكل عام من كافة الدول العربية والأجنبية، وتكون هذه الخدمات مثل طلب تأشيرات الحج من خلال تقديم طلب لأخذ تأشيرة حج معتمدة من المؤسسات المختصة، وأيضا طلب الزيارات العائلية، وهى التي تخص إرسال دعوات زيارة للأهل أو الأصدقاء، كما أتاحت المنصة أمكانية تقديم الاقتراحات،والاستفسار عن التأشيرة، وإتاحة تقديم الشكاوى، هذا فضلا عن خدمة عمل تفويض إلكتروني والتي سوف نقوم بشرح كافة متطلبتها في السطور التالية.

كيفية عمل تفويض إلكتروني وبسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العام الآن بسبب جائحة كرونا دعت الحكومة السعودية للاستخدام التفويض الإلكتروني بصورة أوسع لتجنب مشاكل الازدحام وزيادة الأعداد المقبلة على مكاتب العمل، فأصبح من الهام التعريف على التفويض الإلكتروني وأهميته، ويمكن عمل التفويض في عدة أشكال مثل تفويض قيادة وهذا يكون بمثابة عمل عمل تفويض إلكتروني سائق خاص أو تفويض مراجعة الدوائر الحكومية وأيضا تفويض مكتب هندسي، وطريقة إصدار التفويض الإلكتروني للأفراد ليست بصعبه ففي لسطور التالية سوف نقوم بشرح طريقة إصدار التفويض الإلكتروني للأفراد من خلال منصة أنجاز ومنصة ابشر. طريقة عمل تفويض إلكتروني أنجاز تعد شرح طريقة إصدار التفويض الإلكتروني على منصة أنجاز من الأشياء البسيطة التي لا تحتاج إلى أهدار الوقت والجهد كما كان في الماضي، كما واجب التنبيه أن خدمة إصدار تفويض إلكتروني مجانية بالكامل، وتكون خطواتها كما يلي الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال بوابة إنجاز.

الضغط على اختيار “الأفراد”.

القيام باختيار “التفويض على تأشيرة”.

اختيار كلمة “موافق” للموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

كتابة البيانات اللازمة التي تشتمل على: رقم التأشيرة. رقم السجل. جهة القدوم. الرمز المرئي.

الضغط على أيقونة “بحث”.

إكمال الإجراءات اللازمة لكى يتم التفويض بنجاح. خدمة التفويض الإلكتروني في أبشر من الممكن إصدار تفويض إلكتروني من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك بالاستعانة بتلك الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر. ستظهر لك بعدها خدمة التفويض. اختر خدمة “إصدار التفويض”. كتابة رقم الهوية الوطنية للشخص الذي تريد تفويضه. كتابة تاريخ الميلاد الشخص المراد بالتفويض. الضغط على اختيار “التالي”. ستصلك رسالة قصيرة بها بيانات تفويض إلى المستخدم وإلى الشخص المراد تفويضه. عمل التفويض الإلكتروني لسائق خاص الدخول على المنصة الوطنية الموحدة.

الضغط فوق أيقونة بدء الخدمة.

الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالشروط والأحكام للموافقة عليها.

كتابة البيانات اللازمة التي تتضمن: الوجهة ورقم التأشيرة والدخول.

كتابة رمز التحقق ومن ثم الضغط بعدها على كلمة بحث.

هذه هي الخطوات الأساسية التي من خلالها يتم إصدار تفويض إلكتروني للأشخاص.