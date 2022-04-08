نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار تفويض إلكتروني للأفراد من خلال منصة أنجاز ومنصة ابشر في المقال التالي
كيفية عمل تفويض إلكتروني
طريقة عمل تفويض إلكتروني أنجاز
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال بوابة إنجاز.
- الضغط على اختيار “الأفراد”.
- القيام باختيار “التفويض على تأشيرة”.
- اختيار كلمة “موافق” للموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.
- كتابة البيانات اللازمة التي تشتمل على: رقم التأشيرة. رقم السجل. جهة القدوم. الرمز المرئي.
- الضغط على أيقونة “بحث”.
- إكمال الإجراءات اللازمة لكى يتم التفويض بنجاح.
خدمة التفويض الإلكتروني في أبشر
من الممكن إصدار تفويض إلكتروني من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك بالاستعانة بتلك الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.
- ستظهر لك بعدها خدمة التفويض.
- اختر خدمة “إصدار التفويض”.
- كتابة رقم الهوية الوطنية للشخص الذي تريد تفويضه.
- كتابة تاريخ الميلاد الشخص المراد بالتفويض.
- الضغط على اختيار “التالي”.
- ستصلك رسالة قصيرة بها بيانات تفويض إلى المستخدم وإلى الشخص المراد تفويضه.
عمل التفويض الإلكتروني لسائق خاص
- الدخول على المنصة الوطنية الموحدة.
- الضغط فوق أيقونة بدء الخدمة.
- الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالشروط والأحكام للموافقة عليها.
- كتابة البيانات اللازمة التي تتضمن: الوجهة ورقم التأشيرة والدخول.
- كتابة رمز التحقق ومن ثم الضغط بعدها على كلمة بحث.
- هذه هي الخطوات الأساسية التي من خلالها يتم إصدار تفويض إلكتروني للأشخاص.
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