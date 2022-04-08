نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الإقامة 2022 في المملكة ولا يمكن الحصول عليها إلا إذا توافرت هذه الشروط الأربعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث تهتم المديرية العامة للجوازات وبإشراف من وزارة الداخلية السعودية بأنظمة الإقامة وأنواعها بشكل كبير، ويتم تطوير الأنظمة بصورة دورية بالشكل الذي يلائم احتياجات الوافدين، وحددت الحكومة السعودية بعض الشروط الواجب توافرها لتجديد الإقامة لتكون نهج متبع للسير على خطوات التطور العالمي المعمول به في الدول الكبري، حيث توفر الحكومة السعودية عدد من الوسائل التكنولوجية الحديثة للاطلاع كافة المقيمين على كافة التطورات في جميع القطاعات التي تخص المغتربين في المملكة.

حيث يسعى الوافدين من كافة الجنسيات في السعودية الذين بلغ عددهم أكثر من 12 مليون وافد للوصول للإقامة بشكل صحيح دون أن يتعرضون إلى أي مخالفات لتعرضهم في النهاية إلى المسائلة القانونية أو الترحيل خارج المملكة، ولهذا يجب اتباع كافة الإجراءات التي تمكنهم من العمل وكسب المال بدون مخالفات وغرامات مالية تفرض عليهم .

واشترطت الحكومة السعودية العديد من الشروط الواجب توافرها لتجديد الإقامة، حيث أن السعودية تحرص على توفير عدد من الوسائل الإلكترونية الحديثة التي توفر الجهد والوقت على كافة المواطنين داخل الأراضي المملكة العربية السعودية.

وفى السطور التالية سوف نوضح كافة الخطوات الواجب توافرها في شروط الحصول على الإقامة:

شروط الاستقدام للسعودية

4- الكشف عن مرض الإيدز وهذا محدد لبعض الجنسيات وهي “السودان وأثيوبيا وإريتريا وكينيا والصومال وجيبوتي وتايلاند ونيجيريا ونيبال وفيتنام”وتأتي هذه البنود الأربعة ضمن خطة الإصلاح التي تتبعها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة والتي سببت حالة من الأقل للكثير من المقيمين المغتربين في المملكة حيث فرضت الحكومة السعودية بعضوأيضا رسوم للمرافقين وغيرها، وهذا يضع الوافدين تحت ضغوط مالية كبيرة لا تكفي احتياجاته الأساسية ولهذا البعض منهم يلجأ إلى تخفيف احتياجاته الأساسية أو الرحيل من المملكة.

وتحرص المملكة العربية السعودية بصورة دورية على تحديث أنظمتها المتعلقة بالهجرة والتأشيرات لديها، وذلك لرغبتها في حصول الوافدين على أفضل الخدمات الممكنة والإلكترونية بطريقة سهله وبسيطة وأيضا لا يكون قد خالف الشروط الموضوعة لهذه الخدمة، ومن هذا المنطلق يسمح للمقيمين في المملكة العربية السعودية باستقدام عائلاتهم الأبناء القصر والزواجات وذالك ضمن الشروط التالية :

1 _ العاملين في القطاع الصحي من الأطباء و من في حكمهم .

2 _ العاملين في الجامعات و الكليات من أعضاء الهيئة التدريسية .

3 _ مبرمجي الحاسب الآلي و المهندسين، و لا يشترط أن يتوفر المؤهل الجامعي في مجال عمله .

4 _ مدربي الأندية الرياضية، و لكن يشترط أن يتوفر المؤهل الجامعي في مجال عمله .

5 _ المدرسين، و المحاسبين، و المستشارين القانونيين، و الاقتصاديين، و يشترط أيضاً توفر المؤهل الجامعي في مجال العمل .

رسوم الزيارة للسعودية في حال الزيارات المتكررة

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعى جاهدا في تطوير كافة القطاعات وجعلها تعمل بشكل إلكتروني متطور، وفي نفس مساعي المملكة أيضا هو توفير كافة سبل الراحة لكل المغتربين في جميع محافظات المملكة العربية السعودية والذين بلغ عددهم في نهاية العام المنقضي 2018 إلى أكثر من 12 مليون وافد مقيم في المملكة.

في حال الزيارات المتكررة فتختلف رسوم الاستقدام للسعودية، و هي كالتالي :

1 _ يجب دفع 3 آلاف ريال سعودي في حال زيارة السعودية لمدة ستة أشهر .

2 _ دفع 5 آلاف ريال في حال كانت الزيارة للسعودية لمدة عام واحد .

3 _ دفع 8 آلاف ريال إن كانت مدة الزيارة للسعودية عامين .

حيث تسعي الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة في خلق انظمه وبرامج تنمويه تدعم في مسيرة النمو المجتمعي البناء والتطور تكنولوجي والذي تستهدفه الحكومة السعودية ويدعمه بشكل مستمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقد أصدرت الحكومة السعودية عدد من القرارات التي تتعلق بالعمالة الوافدة والمقيمين على الأراضي السعودية في الفترة الماضية مثل رسوم تجديد الإقامات ورفع رسوم المرافقين مما سبب في حاله من القلق للوافدين الذين لا يستطيعون دفع كل هذه الرسوم مما يتسبب لبعضهم قرار الرحيل خارج المملكة، وجاءت حسابات التكلفة استناداً لتطبيق رسوم المقابل المالي للعمالة الفائضة عن أعدد السعوديين في المنشآت، أو العمالة الأقل من السعوديين، حيث تطبّق في يوليو 2018، وتبدأ بـ 400 ريال شهرياً للفائضة، و300 ريال للأقل.

وكانت المملكة العربية السعودية قد فرضت العديد من القرارات مؤخرا على العمالة الوافدة وكانت أهم تلك القرارات وقف نقل الكفالة في عدد من المهن بداخلها، وأيضا قرار زيادة رسوم تجديد الإقامة ورفع رسوم المرافقين، وهذا أدى بالطبع إلى زيادة القلق لدى الوافدين وتعرضهم للخطر لعدم قدرتهم على الدفع، وهذا ما يضطرهم إلى الترحيل.

أما بنسبه للإقامة المميزة تحدثت الحكومة السعودية عن الفرصة للراغبين من أصحاب جميع الجنسيات التي ترتبط بلدانهم بعلاقات مع المملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، والتي ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم، ويتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين، خصوصا في التخصصات النادرة، إقامة مميزة، وذلك للاستفادة منهم”.

وتعتزم الحكومة السعودية خلال الفترة المقبلة تطبيق نظام الإقامة الدائمة ولكن لن ينال أي وافد أو مقيم في المملكة تأشيرة الإقامة الدائمة ألا إذا توافرت فيه بعض الشروط وهي:

1- مستوى تعليمي نادر.

2- مؤهلات دقيقة ومطلوبة.

3- توافر أفكار علمية وعملية تفيد المملكة.

4- القدرة المالية العالية للمستثمر.

5- تحقيق استثمارات طويلة الأجل.

6- تحقيق مكاسب من الاستثمارات.

7- إضافة قيمة اقتصادية للسعودية.

وكان هناك قرار من المملكة العربية السعودية بتقليل مده الإقامة للوافدين من 6 سنوات إلى 4 سنوات فقط مما جعل حالة من القلق للوافدين بالمملكة وأيضا تخفيض رخصة العمل من 6 سنوات إلى 4 سنوات ويهدف هذا إلى تقليل عدد الوافدين بالمملكة حتى يستطيع العمالة الوطنية الحصول على مكانهم .

وفي ما يتعلق بتجديد الإقامات للوافدين بالمملكة فهناك قرارات أصدرتها السعودية في هذا الشأن ووهى عبارة عن زيادات في رسوم الرسوم المالية مما يؤدى إلى رحيل البعض بسبب عدم دفعها هذه الرسوم بعد زيادتها .

أما بنسبة لنقل كفالة المواطن على كفالة زوجته السعودية قالت الجوازات السعودية، إن الشروط والأوراق المطلوبة كتالي:

1- تعبئة نموذج طلب نقل الخدمات.

2- خطاب تنازل مصدق من الكفيل الحالي مصدق من الغرفة التجارية.

3- تصريح موافقة وزارة الداخلية على الزواج.

4- أصل الإقامة.

5- أصل جواز السفر.

6- صورتين (4/6)

7- سداد رسوم النقل.

متطلبات الاستعلام عن تأشيرة

رقم رخصة الإقامة .

رقم هوية الكفيل .

أدخال الرمزي للمرئي للتأكد من أنك انسأن حقيقي و ليس ريبورت .

و الآن سوف يطلب منك ملء أحد الأمرين التاليين : كتابة رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر .

وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم غير السعوديات عند عودتهم إلى المملكة، ولم يكن نظام الإقامات الدائمة موجودا سابقا في نظام الجوازات بالسعودية سوى على فئات محددة، وممن لهم ظروف خاصة، والمستثنين من الإبعاد.

المهن التي لا تحتاج إلى كفيل

فيما يخص المهن التي لا تحتاج إلي كفيل في السعودية فهي: “المهن الإدارية، مهنة المدير التنفيذي، مهنة مدير المبيعات، مهنة المحاسب، مهنة السكرتير التنفيذي، مهنة المدير الإداري، مهنة مدير حسابات، مهنة مهندس مدني، مهنة مهندس إنشائي، مهنة مهندس كهرباء، مهنة مهندس ميكانيكا، المهن الطبية”.

وقررت المملكة السعودية أن تعطي الفرص لأي وافد فيها بالقيام بنقل الكفالة بنفسه أو السفر بدون كفيل وذلك حتى يستطيع العمل في المهن المحددة وفقاً للقانون السعودي داخل الأراضي السعودية فمن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء من أجل منع تحكم الكفلاء والسيطرة عليهم ومنع الاستغلال السيئ منهم للوافدين.

الإقامة المميزة

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام “الإقامة المميزة” المعروف بـ”البطاقة الخضراء” أو “الجرين كارد”، الذي يعد بديلا لنظام الكفيل، ويتيح منح الوافدين الأجانب إقامات دائمة أو مؤقتة بالمملكة العربية السعودية بمزايا عديدة وغير مسبوقة لهم ولعائلاتهم.

شروط الإقامة المميزة

وتسعى السعودية من خلال البرنامج جذب الأجانب الأثرياء إلى أراضيها، كما يأتي في وقت تسعى فيه لخفض معدلات البطالة بين مواطنيها على حساب العمالة الأجنبية، الذين غادروا مئات الآلاف منها المملكة بسبب النمو الاقتصادي البطيء والرسوم الشهرية المفروضة عليهم وعلى أسرهم.

يشترط في منح الإقامة المميزة ما يلي:

1. وجود جواز سفر ساري المفعول

2. ملاءة مادية للمتقدم

3. أن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً

4. إن كان داخل المملكة إقامة نظامية

5. كذلك تتطلب سجلاً جنائياً خالياً من السوابق

6. تقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.