شروط تجديد رخصة القيادة للنساء فى السعودية والرسوم الجديدة لتجديد الرخصة

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عمر شويل - جدة شروط تجديد رخصة القيادة للنساء فى السعودية بعد أن سمحت إدارة المرور السعودي بحصول المرأة السعودية على رخصة القيادة ولا يعد الأمر مقتصر على القيادة للرجال فقط فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، فى نفس الوقت حددت الإدارة عدة قوانين وضوابط يجب الالتزام بها من قبل النساء السعوديات الراغبات فى الحصول على رخصة القيادة، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني اجراءات تجديد رخصة القيادة والشروط والضوابط الجديدة.

شروط تجديد رخصة القيادة للنساء فى السعودية

بعد أن تحقق حلم كل إمرة وفتاة فى المملكة العربية السعودية بقيادة السيارة دون وجود أى عائق الأمر الذى تأخر كثيرا منذ أن تم تعليق طلب حصول المرأة السعودية على رخصة القيادة سنوات كثيرة حيث تم تقديم الطلب فى بداية التسعينات ومع حلول 2017 تم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للنساء بقيادة المركبات، ومع بداية عام 2018 كانت بداية تنفيد قرار خادم الحرمين الشريفين، على جانب آخر أعلنت إدارة المرور السعودي عن عقوبة مخالفة عدم تجديد الرخصة.

شروط تجديد رخصة القيادة للنساء فى السعودية

أوضحت إدارة المرور السعودي بالسماح للفتيات طلب قيادة لدون سن 17 عام وفقاً لبعض المعايير والضوابط الجديدة، إضافة إلى شروط تجديد رخصة القيادة للنساء والتى جاءت كالتالي:

يجب أن تكون عمر النساء السعوديات المتقدمات على رخصة القيادة لا يقل عن 20 عام.

لا يقل عن 20 عام. يجب أن تكون المتقدمات ليس عليها أى قضايا جنائية.

ينبغي على المرأة المتقدمة تسديد كافة الغرامات المالية إن وجدت.

ينبغي أن تجتاز المتقدمة جميع الإختبارات النظرية والعملية.

يجب أن تكون المتقدمة حاصله على شهادة من مدرسة القيادة السعودية.

يجب أن تخلو المرأة المتقدمة من اى امراض تعوق حركة القيادة.

سعر تجديد رخصة القيادة السعودية للنساء

نوضح إليكم عبر الجدول التالي أسعار تجديد رخصة القيادة السعودية للنساء والرجال فى المملكة العربية السعودية والتى جاءت كالآتي:

تجديد رخصة القيادة لمدة عامين 80 ريال سعودي تجديد رخصة القيادة لمدة خمس سنوات 200 ريال سعودي تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات 400 ريال سعودي

خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية

يستطيع النساء والرجال تجديد رخصة القيادة السعودية عبر إتباع عدة خطوات بسيطة يجب القيام بها وهي كالتالي:

يجب التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية. النقر على كلمة خدماتي ومنها تقوم بإختيار خدمات المرور. الضغط على تجديد رخصة القيادة، بعدها تقوم بتحديد نوع رخصة القيادة المرجو تجديدها. القيام بمراجعة البيانات المدخله. الضغط على كلمة التالي. إختيار الآلية التى تود استخدامها للحصول على الرخصة.

شددت إدارة المرور السعودي على النساء السعوديات والرجال بعد مخالفة القواعد المرورية تجنباً المخالفة التى تؤدي بالمواطن إلى المحكمة حيث يجب على الجميع عدم التعرض إلى مخالفة القوانين المرورية التى وضعها الحكومة السعودية، حفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

أهم المخالفات المرورية التى تقع فيها النساء والرجال والغرامات المالية

المخالفة الأولي والتي تتراوح الغرامه فيها ما بين 150 إلى 300 ريال سعودي والتى جاءت كالتالي:

السير بدون رخصة القيادة: وتتراوح الغرامة ما بين 150 إلى 300 ريال.

عدم ربط حزام الأمان

عدم استخدام إشارات الرجوع للخلف أو الالتفات لليمين أو اليسار.

المخالفة الثانية والتي تتراوح الغرامه فيها ما بين 300 إلى 500 ريال سعودي والتى جاءت كالتالي:

البطي فى استخدام سرعة المركبة والذى يؤدي إلى توقف حركة المرور. السير برخصة منتهية. وجود أطفال دون العاشرة من عمرهم بالمركبة بدون رفيق. إلقاء اجسام خارج السيارة.

المخالفة الثالثة والتي تتراوح الغرامه فيها ما بين 509 إلى 900 ريال سعودي والتى جاءت كالآتي:

عدم الالتزام بالتوقف عند نقط قف.

إستعمال الهاتف المحمول أثناء عملية القيادة.

عدم تفضيل السيارات القادمة من جهة الأمور عند خط التقاطع كأولوية.

عدم الإلتزام بإشارة رجل الأمن أثناء تنظيم حركة المرور.

المخالفة الرابعة والتي تتراوح الغرامه فيها ما بين 1000 إلى 2000 ريال سعودي والتى جاءت كالتالي:

السير برخصة لا تتناسب مع المركبة الذى يقودها. التوقف أثناء سير المركبة على قضبان السكك الحديدية الخاصة بالقطارات. السير بمركبة لا يتم توضيح أرقامها أو ارقام اللوحة المعدنية تالفة. تحمل المركبة أكثر مما هو مخصص له من قبل الإدارة المرورية. عدم تقديم الرخصة او اى مستندات لرجل المرور عند طلبها للاطلاع عليها.

المخالفة الخامسة والتي تتراوح الغرامه فيها ما بين 3000 إلى 6000 ريال سعودي والتى جاءت كالتالي:

قيادة السيارة فى عكس اتجاه الطريق.

تجاوز مركبات النقل المدرسي.

استخدام أجهزة غير مصرح باستخدامها فى المركبات أو تجهيز المركبات بطرق مخالفة.

المراوغة بسرعة عالية على الطرق السريعة.

عدم الإلتزام من قبل الشاحنات بالسير فى اتجاه اليمين.

طمس أو إخفاء اللوحات المعدنية للمركبة.

طريقة الإعتراض على المخالفات المرورية

أصبح من اليسير الآن التقدم بطلب اعتراض على اي مخالفة مرورية تم رصدها وذلك من خلال الخطوات التالية:

الضغط على لينك منصة أبشر.

تسجيل دخول.

النقر على خدماتي.

الضغط على خدمات المرور.

إختيار خدمة الاعتراض على المخالفة المرورية.

نصائح هامه للنساء أثناء إختبار القيادة السعودية

يجب على السيدة المتقدمة لاختبار رخصة القيادة إتباع بعض المهام التى من شأنها تضمن الحصول على رخصة القيادة والتى جاءت كالتالي:

ارتداء حزام الأمان فهو من العوامل التى تحمي النساء أثناء عملية الإختبار.

ضبط زوايا المرايا حتى تتمكن من المتابعة الجيدة للطريق.

عدم التوقف المفاجئ أثناء عملية السير فى الإختبار، حيث يعد التوقف المفاجئ من الأمور التى قد تؤدي إلى رسوب الفتاة فى الإختبار.

وصلنا معكم إلي ختام شرح شروط تجديد رخصة القيادة للنساء فى السعودية والرسوم الجديدة لتجديد الرخصة.