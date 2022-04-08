شروط استخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات 17 عام..والتقديم في مدرسة القيادة السعودية

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عمر شويل - جدة أعلنت إدارة المرور السعودي اليوم عن شروط استخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات بالسعودية، حيث حددت الإدارة العامة للمرور الحد الأدنى للسن المسموح لهم بالقيادة في المملكة العربية السعودية وهو سن 17 عام، ونفت ما تردد حول إمكانية التصريح لمن هو في سن 16 عام من أن يحصل علي تصريح قيادة في المملكة، يأتي ذلك بعد القرار الحاسم في يونيو 2018م الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بالسماح إلي السيدات بقيادة السيارات، كما نوهت إدارة المرور السعودي علي الإجراءات الجديدة التي تتيح بسحب أو إلغاء رخصة قيادة للفتيات أو الشباب في حالة تكرار المخالفات أكثر من ثلاث مرات، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل إدارة الأمن العام السعودي في الحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة.

شروط استخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات بالسعودية

أكدت إدارة المرور السعودي علي إمكانية الفتيات في سن 17 عام من استخراج تصريح قيادة مؤقت، وذلك بضرورة إحضار 6 صور شخصية مع تقديم طلب لمدرسة القيادة، وتقديم شهادة الكشف الطبي، كما أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي علي إمكانية الفتيات البالغة 18 عام تقديم طلب رخصة قيادة، فيما نوهت إدارة المرور السعودي علي الرسوم الواجب سدادها من قبل الفتيات المتقدمة للحصول علي تصريح قيادة مؤقت، حيث حددت الإدارة العامة للمرور مبلغ 100 ريال سعودي للحصول علي رخصة قيادة بدل فاقد أو تصريح قيادة مؤقت.

ضوابط الحصول علي رخصة قيادة للفتيات

أعلنت إدارة المرور السعودي علي أهم الضوابط الواجب توافرها للحصول علي رخصة القيادة والتي من أهمها اجتياز الاختبارات النظرية والكشف الطبي والانتهاء من التدريب في مدرسة القيادة، كما أكدت علي تجاوز المتقدم للحصول علي رخصة قيادة أن يكون تجاوز عمر 18 عام، وفي إشارة أخري من إدارة المرور السعودي إلي الوافدين إلي المملكة العربية السعودية والتي نوهت علي جميع الأجانب الذين يحملون رخصة قيادة من بلدهم التقدم إلي إدارة المرور السعودي للحصول علي رخصة قيادة.

شددت الإدارة العامة للمرور على الفتيات السعوديات والمواطنين بشكل عام حاملي رخص القيادة عدم السير على الطرق برخصة منتهية، منعا إلى توقيع غرامات مالية تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريالاً سعودياً، كما شدد على عدم السير بدون لوحات معدنية مؤكدا أن الإدارة تتمني من المواطنين السعوديين الالتزام بالشروط والضوابط والمعايير التي تفرضها إدارة المرور، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة

أوضحت إدارة المرور السعودي عن عقوبة استخدام الجوال أثناء القيادة، والذي قد يتسبب في عملية السهو عن اتباع تعليمات المرور مما قد يعرض حياة المواطنين إلى الخطر، لذا حدد إدارة المرور سداد مبلغ يبدأ من 500 إلى 900 ريال سعودي في حالة رصد مخالفة استخدام الجوال أثناء عملية قيادة المركبة سواء على الطرق الداخلية في المملكة أو الطرق السريعة.

نصائح تساعد الفتيات على السير بدون مخالفات

يجب علي الفتيات والالتزام ببعض معايير القيادة كي يتمكنوا من الاستمرار فيها دون حدوث أي مشاكل مستقبلية حيث ابرز هذه النصائح الواجب أن تأخذ في عين الاعتبار هي التالي:

يجب على الفتاة التعرف على جميع الأجزاء المهمة في المركبة، كما يجب التعرف أيضاً على وظيفة كل كل جزء من هذه الأجزاء. ربط حزام الأمان من أجل ضمان تقليل الإصابة لا قدر الله، وتفادي حدوث نتائج أكبر في حالة السهو. يجب على الفتاة التعرف جيدا على قواعد المرور والإشارات المرورية، كما يجب التعرف أيضا على قانون المخالفات.

بعد أن تعرفنا علي اهم النصائح جاء الدور علي توضيح اهم خطوات استخراج رخصة القيادة للنساء والتي تجدها بالرابط السابق.

المدرسة السعودية للقيادة

فيما أعلنت المدرسة السعودية للقيادة علي خطوات التقديم والتي من أهمها

الدخول علي موقع المدرسة السعودية للقيادة.

تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم والجنسية والنوع ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وباقي البيانات المطلوبة.

التحقق من الرمز المرئي.

الضغط علي كلمة تسجيل.

كيفية الحصول علي رخصة قيادة للوافدين

كشفت المرور السعودي عن خطوات الحصول علي رخصة القيادة للوافدين والتي من أهمها أن يتجاوز عمر الوافد 21 عام، بالإضافة إلي دفع الرسوم المقدرة 300 ريال سعودي، كما حددت الحكومة السعودية مبلغ 27.5 دولار يتم دفعه من قبل الوافد في حالة استخراج الرخصة للمرة الأولي، كما يتم دفع 5.5 دولا في حالة تجديد الرخصة.

الاعتراض على المخالفات المرورية

أوضحت إدارة المرور السعودي على إتاحة الفرصة إلى تقديم طلبات اعتراض على المخالفات المرورية مرة واحدة لكل مخالفة ولكن اشترط المرور السعودي علي دفع قيمة المخالفات المرورية ثم القيام بتقديم طلب الاعتراض، كما حدد مدة ثلاثين يوما كحد أقصى بعد المخالفة لتقديم تقديم طلب الاعتراض، واشترط أيضا أن يكون صاحب المخالفة مسجل في وزارة الداخلية، علي جانب آخر أعلنت إدارة المرور السعودي قرار حاسم بشأن المخالفين إلي قرارات إدارة المرور، حيث أعلن عن إحالة المخالفين إلي المحكمة.

أسعار تجديد رخصة القيادة

أعلنت إدارة المرور السعودي عن قائمة أسعار تجديد رخصة القيادة وشملت تلك الأسعار التالي:

تجديد رخصة القيادة لمدة السعر لمدة عامين 80 ريال لمدة خمس سنوات 200 ريال لمدة عشر سنوات 400 ريالاً سعودياً

أهم المخالفات المرورية التي يقع فيها الفتيات

يقع الكثيرون في المملكة العربية السعودية وخاصة من الفتيات في العديد من المخالفات المرورية والتي من أهمها التالي:

عدم استعمال إشارة الالتفات إلي اليمين أو اليسار أو في حالة تغير الاتجاه.

مخالفة استعمال أنوار المركبة أثناء السير ليلاً.

السير ببطء في الطرق والذي يسبب عرقة سير الحركة المرورية.

عدم الالتزام عند إشارة المرور قف.

غرامات المخالفات التي تبدأ من ألف ريال إلى ألفين ريالاً سعودياً

أوضح المرور السعودي الغرامات المالية التي تبدأ من 1000 إلى 2000 ريال سعودي على المخالفات المرورية التالية:

حمل رخصة لا تتناسب مع المركبة، أو نقل أفراد على المركبة بما لا يتناسب مع الرخصة.

قيادة المركبة بدون وضخ اللوحات المعدنية.

التوقف بالمركبة على خط السكة الحديد.

تعطيل المواكب الرسمية على الطريق، وعدم أعطاءها الأولوية في السير.

قيادة المركبة بدون رخصة.

غرامات مالية تبدأ من 3000 ريالاً سعودياً إلى 6000 ريال

تجاوز مركبات نقل طلاب المدارس عند التنزيل أو التحميل.

سير المركبة بعكس الاتجاه.

القيام بسرعة فائقة عن طريق القيام بمسابقات سرعة أو القيام بالسير فى مواكب.

أخفاء اللوحات المعدنية للمركبة أو محاولة طمسها.

عدم سير مركبات النقل الثقيل على جانبي الطريق.

غرامات مالية تبدأ من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال سعودي

أوضحت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية عن الغرامات المالية التي تنتظر المخالفين والتي تبدأ من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال سعودي، وجاءت أهم تلك المخالفات التي شددت إدارة المرور فيها على العقوبة هي قيادة المركبة تحت تأثير أي نوع من أنواع المخدر أو المسكر.

كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية

بعد الإنتشار الكبير فى المخالفات المرورية فى المملكة العربية السعودية أصبح السائقين يبحثون عن الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم اعتراض على المخالفات المرورية، حيث تتم هذه الإجراءات كالتالي:

الولوج المباشر إلى رابط أبشر. تسجيل الدخول فى المنصة والدخول على الخدمات. النقر على خدمات المرور. تحديد خدمة الاعتراض على “مخالفات مرورية”.

خطوات استخراج رخصة قيادة للفتيات

حددت إدارة المرور السعودي عدة خطوات بسيطة للحصول على رخصة القيادة وهي عبارة عن 5 خطوات وتأتي تلك الخطوات كالتالي:

تقديم صورة الكشف الطبي والتي يستلزم أن تأتي من أحدي المستشفيات الحكومية السعودية. التقدم إلي مدرسة القيادة السعودية. تقديم ملف كامل يحتوي على متطلبات رخصة القيادة. دخول اختبار المستوي. دخول الاختبار النهائي.

آلية تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر

إتاحة إدارة المرور السعودي إمكانية تجديد رخصة القيادة للفتيات عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال الدخول على المنصة واختيار خدمة خدماتي ومنها القيام باختيار خدمات المرور وبالتالي تقوم باختيار رخصة القيادة وتقوم بعدها بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تضم الاسم ورقم الهوية الوطنية وباقي البيانات، ومن ثم تقوم بسداد 40 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

يتطلب الفتيات أو الرجال الراغبين في الحصول على رخصة القيادة تقدم عدد من المستندات والأوراق المطلوبة والتي أبرزها التالي:

عدد 2 صورة شخصية 4*6.

صورة من الهوية الوطنية.

إحضار الرخصة المنتهية.

ملئ النموذج بعد التأكد من صحة البيانات المطلوبة والتي أبرزها الاسم ورقم الهوية والمهنة ورقم الجوال.

رقم التواصل مع المرور السعودي

هناك عدة أرقام للتواصل مع المرور السعودي ولكن ابرز هذه الأرقام التالي:

الرقم الموحد (0114092446) أو الاتصال بالرقم التالي ( 933 ).

الرقم المخصص لمدينة الرياض (011441111 ).

إلي هنا وصلنا معكم إلي الختام ونرحب بالتعليقات حول شرح شروط استخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات 17 عام والتقديم في مدرسة القيادة السعودية.