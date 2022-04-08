نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة 2022 ورابط الاستعلام وإجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة هي احد الأساسيات التي تشغل بال الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية حتى لا يتم مسائلة أي مقيم مغترب من قبل الجهات السعودية، حيث أن لم تتم تجديد الإقامة قبل انتهائها يقع هذا المغترب تحت طائلة القانون، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة السعودية متمثلة في الجوازات بإطلاق موقع إلكتروني يشمل جميع الخدمات التي يحتجها المقيم في المملكة وهو موقع “ابشر” وهذا الموقع من خلاله يقوم الشخص بتحديد متطلباته من تجديد الإقامة وأيضا استعلام عن انتهاء الإقامة وغيرها من المهم الأساسية الأخري التي تكون من أساسيات الإقامة في جميع أرجاء المملكة للمغتربين.

المصريون يقدروا بحوالي 3 ملايين وافد على أراضي السعودية التي تعد الجاذب الأكبر للعمالة الوافدة في الشرق الأوسط، وكذلك تحتل المملكة المركز الرابع على مستوى العالم في استقدام عمالة أجنبية للعمل.

ومع دخول العام الجديد ترجو المملكة في التوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين المغتربين في المملكة ولتوفير الوقت والجهد اكثر وأيضا تطوير كافة مرافق الحكومة السعودية وجعلها تعمل بشكل اكثر دقه واكثر تطور وأيضا يكون سبب في وضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة.

تاريخ انتهاء الإقامة ليست الخدمة الوحيدة التي تقدمها منصة أبشر الجوازات السعودية، لخدمة الإقامة وإنما تقدم أيضاً المنصة خدمة تجديد ودفع رسوم الإقامة، وذلك بشكل إلكتروني أيضاً وتوفر الكثير من الوقت والجهد على المقيمين، ورسوم تجديد إقامة الوافد في السعودية تتراوح ما بين 500 ريال إلى 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية.

يتم التعرف على تاريخ انتهاء صلاحية إقامة الشخص الوافد للعمل في المملكة السعودية عبر بوابة أبشر الجديدة التي تم تحديثها لتتحمل أعباء أكبر نظراً لأنها تخدم حوالي 11 مليون مواطن ومقيم على حد سواء، أبشر تم تحديثها مؤخراً لتنفصل تماماً عن البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

حيث يتم منح الإقامة لكل مقيم بالمملكة العربية السعودية للعمل ومن يرغب في الإقامة الدائمة بالسعودية ، ويتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة لمعرفة رسوم التجديد ووقت التجديد ليتجنب الوافد الغرامات التي تحدث أثناء التأخير عن التجديد ودفع رسوم الإقامة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقع أبشر

وفي أطار الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة السعودية لتوفير خدمات استعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها سواء كانت سارية أو منتهية، وذلك من خلال الرابط المباشر لموقع وزارة الداخلية السعودية، أو من خلال خدمات بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك للمواطنين أو المقيمين بالأراضي السعودية، وسوف نقوم من خلال السطور التالية بشرح طريقة الدخول للموقع والاستعلام عن مدة الإقامة وصلاحيتها.

ويوفر موقع ابشر الإلكتروني الشهير العديد والعديد من الخدمات والتسهيلات التي تهم المقيمين والوافدين علي حد سواء، حيث يمكن عبر بوابة أبشر استخراج التأشيرات والاستعلام عن البصمة واخفيه المستخدم بالقيام بالحج والعديد من التسهيلات الأخرى.

يتعرض المقيم الوافد الذي لم يقم بالاستعلام عن هوية مقيم وتجديدها في حال انتهاء صلاحيتها إلى عقوبات رادعة من قبل السلطات السعودية تصل أحياناً إلى الترحيل النهائي عن أراضي المملكة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع مصلحة الجوازات عن تنظيم عملية الإقامة علي أراضي المملكة العربية السعودية، وأنة يجب الاهتمام بمتابعة صلاحية الإقامة وتجديدها قبل موعد انتهاءها لتجنب الترحيل خارج السعودية أو دفع غرامه مالية وتجنب مخالفة القوانين الخاصة بالدولة.

الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية بالسعودية بوابة الاستعلامات الإلكترونية .

. ثم اختيار بوابة الاستعلامات الإلكترونية الجوازات خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

يتم إدخال البيانات الآتية: رقم الإقامة، ثم إدخال الرمز المرئي الذي يظهر أمامك في الصفحة، ثم الضغط على عرض.

ثم ستظهر نتيجة الاستعلام سواء كانت الإقامة صالحة أو منتهية.

بعد قيامك بتلك العملية، سوف تظهر لك كل البيانات تكون حول الاستعلام عن صلاحية الجواز للمقيمين، بالإضافة إلى استفسار عن انتهاء الإقامة للوافدين، وأخيراً موعد تجديد الإقامة، كل ذلك يقع ضمن الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة حسب الجوازات السعودية عبر موقع أبشر الخاص بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية.

المستندات المطلوبة

ومن أجل التعرف على تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة لأجل تجديدها في الموعد المحدد لها، وهي واحدة من الأبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية والتي أطلقتها تيسيرًا للإجراءات وتوفيرًا للوقت والجهد على المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، حيث أنها تقدم كافة الخدمات الخاصة بالجوازات أو المرور أو الأحوال المدنية، والمستندات المطلوبة هي:

إذن العمل الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل شهادة الضمان الصحي عدد (2) صورة شخصية للمكفول جواز السفر الأصلي للمكفول اعتماد توقيع الكفيل وصورة عنه

بعد أحضار المستندات المطلوبة توجه إلى الإدارة العامة للهجرة بالمحافظة التي تتبعها قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة سدد الرسوم المستحقة.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة

ومن أكثر الخدمات التي تهم المقيمين داخل المملكة العربية السعودية الخدمات الخاصة بالإقامة من خلال معرفة موعد تجديدها وتاريخ انتهاء صلاحيتها حيث يجب على المقيم أن يقوم بمتابعه تاريخ الانتهاء حتي يقوم بتجديدها في الموعد المحدد لها حتى لا يضطر إلى دفع غرامة، لذا في السطور التالية سوف نقدم لك شرح تفصيلي عن كيفية تجديد الإقامة للعمال، ومن خلال أبشر الجوازات بإمكان الكفيل أو المقيم دفع رسوم تجديد الإقامة، بعد الانتهاء من عملية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، حيث تتوفر في المنصة خدمة الدفع الإلكتروني سواء عن طريق بطاقة الخصم المباشر أو عن طريق الحساب البنكي المرفق في الحساب لدى أبشر، حيث يمكن أختيار مدة التمديد أيضاً (عام أو عامين)، ولكي تتمكن من استلام وثيقة تجديد صلاحية إقامة وافد يجب زيارة مكتب الجوازات ومعك رقم الإقامة القديم، أو طلب الوثيقة من خلال البريد السعودي.

والاستعلام عن صلاحية الإقامة من الأولويات للوافدين لتجنب الغرامة المالية التي تقدر في المرة الأولى بقيمة 500 ريال وفي حالة التكرار ترتفع لتصبح 1000 ريال وأما إذا تأخر الوافد عن تجديد الإقامة للمرة الثالثة فتقوم السلطات بأبعاده تماما عن الأراضي السعودية بعد أن تعرفنا على العقوبات لمن يتأخر عن سداد رسوم تجديد هوية مقيم إليك الآن خطوات الاستعلام عن إقامة وافد عبر أبشر السعودية:

وضعت المملكة العربية السعودية الكثير من الخطط والرؤى الاقتصادية من أجل رؤية 2030، وتزامنا مع هذا التطور قد تم تطور تكنولوجي في الكثير من الوزارات السعودية بحيث تقدم خدماتها بطرق تقنية، حيث أتاحت وزارة الداخلية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر موقع أبشر الجوازات، والتي تخدم كافة المقيمين في كافة أنحاء المملكة، ومن بينها رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق الجوال

من الممكن جدا معرفة تاريخ انتهاء الإقامة (هوية مقيم) أو التحقق من صلاحية الإقامة عن طريق إرسال رسالة من جوالك باتباع الخطوات التالية:

من جوالك افتح إرسال رسالة جديدة وأكتب 12 ثم علامة نجمة ثم رقم هوية الكفيل ثم رقم أقامتك وأرسلها ألي

888994 لمشتركي سوا.

أو 624444 لمشتركي موبايلي.

أو 709444 لمشتركي زين.

بعدها ستأتيك رسالة على جوالك بها صلاحية إقامتك باليوم والشهر والسنة, علما بأن تكلفة الرسالة 1.5 ريال سعودي.

ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية وإدارات المديرية العامة للجوازات من خلال خدمة أبشر حيث يوجد الكثير من المقيمين داخل المملكة يريدون التأكد من صلاحية أقامتهم بشكل صحيح، وذلك بإدخال رقم الإقامة، ثم الرمز المائي الذي يظهر تلقائياً على الشاشة أمامك، والانتظار حتى تظهر نتيجة البحث، وذلك عبر اتباع الخطوات التي سبق وان سردنها لكم في السطور الماضية.

ملحوظة هامة

يجب عند استلام الوثيقة الجديد للإقامة إحضار الوثيقة القديمة وجواز السفر. أقصى حد لعدد العمال الذين يمكنك التجديد لهم هو مائة عامل، ولكن في حالة التجديد لأكثر من هذا العدد فذلك يكون من خلال خدمة مقيم. يمكنك التعرف على حالة إقامة كل عامل من خلال علامة صح والخطأ الموجودة بجانب كل اسم، فعلامة صح الخضراء تعني أن الإقامة سارية المفعول، وعلامة الخطأ الحمراء تعنى أن الإقامة منتهية المفعول.

غرامة عدم تجديد صلاحية إقامة الوافد

الجدير بالذكر أن عملية تجديد هوية مقيم تتم بشكل إلكتروني عبر بوابة أبشر الإلكترونية أيضاً، كل ما عليك هو أدخال بيانات بطاقة الدفع المباشر الخاصة بالبنك التابعة له ثم الحصول على إيصال الدفع الخاص بالعملية وطباعته، وعقوبات التخلف عن دفع رسوم تجديد صلاحية الإقامة كالتالي:

غرامة مالية 500 ريال سعودي في المرة الأولى عقوبة مالية 1000 ريال سعودي في المرة الثانية. ترحيل وأبعاد نهائي خارج الأراضي السعودية في المرة الثالثة.

الاستعلام عن وافد من خلال مكتب العمل

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة، يوجد خطوة تالية وهي سداد الوافد لرسوم تجديد الإقامة بعد انتهاء صلاحية الإقامة، يوجد الآن تطبيق لمبدأ الحكومة الإلكترونية التي قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفرضه، وذلك بسبب انتشار التقدم التكنولوجي على مستوى العالم، وتكون خطوات الاستعلام عن وافد كما يلي:

يجب عليك عزيزي المواطن بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يجب عليك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية الاستعلامات ومن ثم انقر على الاستعلام عن موظف وافد.

يجب أدخال كافة البيانات المطلوبة، رقم الجواز، رقم الإقامة، رقم الحدود، واختر جنسية الوافد.

الضغط على أيقونة بحث.

سوف تشاهد جميع البيانات والمعلومات الخاصة بصلاحية بالوافد.

إجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي

التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية وكذلك على المقيم تسجيل نموذج الطلب الخاص الموضوع على موقع مديرية الجوازات.

أن يحضر صاحب العمل مع المقيم بالصورة الأصلية لجواز السفر ورخصة الإقامة على ألا تكون منتهية.

أذا كانت التأشيرة الخاصة بك متعلقة بالعمالة المنزلية فيجب عليك أن تحضر ورقة أو نماذج مخالصة لتثبت أستلام.

العامل جميع حقوقه المادية ويجب أن تكون مختومة من مكتب أستقدام أهلي أو مصدقة من راعية شئون الخادمات.

إحضار وثيقة الطلاق إذا كان صاحبة الطلب طليقة مواطن.

إحضار وثيقة الطلاق إذا كان صاحبة الطلب طليقة مواطن. يشترط تسجيل البصمة.

طباعة تأشيرة خروج نهائي عبر مقيم

أول خطوة هي الدخول على خدمة الموقع الإلكتروني مقيم. عند الدخول إلى الصفحة سوف تظهر أمامكم خدمة صلاحية التأشيرة مقسمة إلى قسمين. القسم الأول يظهر فيه صلاحية التأشيرة، والقسم الثاني يحتوي على طباعة التأشيرات التي يتم إصدارها عن طريق الرسائل القصيرة. سوف تقوموا باختيار القسم الثاني وهو طباعة التأشيرات لطباعة تأشيرة الخروج من المملكة العربية السعودية. سيطلب منك إدخال رقم التأشيرة ورقم التأكيد. بعد أن تقوموا بمليء الحقول المطلوبة، كل ما عليكم هو الضغط على طباعة التأشيرة فقط، وتصبح بعدها تأشيرة الخروج جاهزة.

والجدير بذكر أن بوابة ابشر الإلكترونية قدمت للمواطنين والمقيمين العديد من الخدمات الهامة، التي يأتي على رأسها خدمة معرفه خطوات الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة، وكما استعرضنا خطوات الوصول لتكل الخدمة من بوابة الاستعلام الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية السعودية، حيث من الضروري للمقيم أن يحافظ على سلامة أوراقة ورخص إقامته وعمله، بعد قيام السلطات السعودية بمتعقب مخالفي نظم الإقامة والعمل وترحيلهم وتوقيع العقوبات النظامية عليهم.

يذكر أن نسبة كبيرة من المقيمين في المملكة العربية السعودية يعانون من مشكلة انتهاء الإقامة دون علم لديهم وهذا يضعهم تحت المساءلة القانونية، وتقدم بوابة أبشر الجوازات عدد من الخدمات الأخرى منها الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وغيرها من الخدمات الأخري.