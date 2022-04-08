نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الإبلاغ عن رسائل الاحتيال واتس أب في السعودية ورقم هيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الإبلاغ عن رسائل الاحتيال هي خطوة هامة يجلها الكثير من الأشخاص في المملكة، حيث وضعت السلطات السعودية بعض القوانين الرادعة لحفظ حقوق الأشخاص من طرق الاحتيال والنصب الإلكتروني والذي يتعرض له المئات من الأشخاص حول العالم، ومن هذا المنطلق جاء تحرك السلطات في السعودية لتقنين هذا الأمر وأيضا طرق الإبلاغ عنه، وفي السطور التالية سوف نستعرض كافة المعلومات المتعلقة بهيئة الابتزاز الإلكتروني التي أطلقتها الحكومة السعودية مؤخرا، وأيضا أرقام التواصل المباشر بها، حيث بلغ عدد البلاغات التي تتعلق بأمور النصب والاحتيال في المملكة إلى اكثر من ثلاثة وستون الف بلاغ رسمي إلي الآن، وهذا الأمر في غاية الخطورة، ولا ينبغي أبدًا الاستهانة بمثل هذه الأمور، فهو من الأمور الشائعة جدًا في المملكة العربية السعودية.

خطوات الإبلاغ عن رسائل النصب والاحتيال واتس أب في السعودية

وقامت السلطات في المملكة بإتاحة هذه الخدمة من خلال هيئة الاتصالات التابعة للحكومة السعودية، وذلك احد الخطوات الهامة التي تسعي إليها الحكومة وذلك في سبيل مكافحة رسائل النصب، والتزييف الشائعة في الآونة الأخيرة، إذا تعرضاي شخص لحالات نصب، أو احتيال من خلال الرسائل المزيفة التي تستقبلها على جوالك سواء انت أو أحد أفراد أسرتك كل ما عليك فعله رفع الأمر إلى الجهات المختصة، وخطوات الإبلاغ عنها تكون كما يلي:

أدخل على تطبيق الرسائل النصية على هاتفك الجوال.

قم بتحديد الرقم المحتال، وخذ نسخة منه.

قم بإرسال رقم المحتال على ذلك الرقم 330330 المخصص لتلك الشكاوى.

أرسل بالإضافة إلى ذلك محتوى رسالة الاحتيال التي الواردة إليك إلى نفس الرقم.

رقم هيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودية

وهذه الخدمة أضفتها الحكومة السعودية علي بوابة ابشر الإلكترونية التي تجمع معظم الخدمات التي تهم المواطن السعودي وحتي المقيم المغترب علي الأراضي السعودية مثل الاستعلام عن التعاميم الأمني، حيث يمكن الإبلاغ عن جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني للمواطن والمقيم وهذه هي سبل التواصل مع الهيئة:

الرقم الموحد لهيئة الابتزاز الإلكتروني هو 1909.

أو اتصل على رقم الأمن العام للجرائم الإلكترونية، وهو 00966114419688.

أو استخدم الرقم الدولي الآتي 966114908666+.

الإبلاغ عن الاحتيال والنصب الإلكتروني من بوابة ابشر

أدخل على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. حدد خدمات الأمن العام. أضغط على بلاغ الجرائم الإلكترونية. أختر نوع البلاغ، أمليء البيانات الظاهرة أمامك بمنتهى الدقة. بعد إتمام عملية الإبلاغ، ستحصل على رقم مرجعي متعلق بالبلاغ الخاص بك.

رقم التبليغ عن مكالمات الاحتيال

قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بتخصيص رقم موحد على جميع أنحاء المملكة وذلك للإبلاغ عن كافة رسائل الاحتيال من خلال الاتصال على “330330”، حيث يستقبل هذا الرقم المكالمات والرسائل الواردة من المواطنين السعوديين والوافدين المقيمين في المملكة أيضًا، والذين يتلقون رسائل تفيد بفوز صاحب الرقم بمبلغ مالي معين، أو رسائل آخري تفيد بأن هناك مشكلة في البطاقة الائتمانية.