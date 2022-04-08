نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والحد المانع والحد الأدنى https://hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يبحث العديد من المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك لقلق الكثير من المواطنين حيث اقترب ميعاد غلق استقبال الطلبات للنظام المطور الجديد لعام 1443، والذي بدأ باستقبال الطلبات في العام الماضي نوفمبر 2021، وهذا بغرض إعطاء الفرصة لتسجيل الطلبات للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجا، حيث أن وزارة الموارد البشرية أكدت أن شهر مايو هو آخر فرصة لتقديم الطلبات بالنظام المطور الذي بدوره ألغى النظام القديم، وهذا حتى يتسنى للنظام الجديد ضم أسر أكثر والعمل بفكرة التطوير والبناء بدلا من الاستهلاك.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي https://hrsd.gov.sa

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي وردا على هذا السؤال الذي تكرر مرارا وتكرارا قد عملت وزارة الموارد البشرية على توحيد الميعاد الذي يتم فيه صرف المعاش الاجتماعي المطور والقديم؛ حيث أن صادف موعد صرف الدفعة الثالثة من المعاش المطور مع صرف معاشات المستفيدين القدامى، كما أن الوزارة تسعى جاهدة لضم المستفيدين الجدد والقدامى لصرف المعاش الاجتماعي في يوم واحد، وتقوم وزارة الموارد البشرية لصرف المعاش بعد تحققها من أهلية المواطنين.

الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي

بعد تفعيل النظام الجديد والإعلان عن شروط العمل بالنظام الجديد أصبح يعتمد برنامج النظام الاجتماعي على الدخل للأسر أو الأفراد دون الرجوع للحالة الاجتماعية أو السن، وبذلك يكون مجموع دخل الأسرة هو الأساس لحساب الضمان الاجتماعي، ذلك بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة حيث يتم مقارنة الدخل بعدد أفراد الأسرة وبهذا يتم توضيع استحقاق الأسرة من عدمه، وهذا مع مجموعة عوامل أخرى وحددت الوزارة مبلغ 1100 ريال والتابعين 550 ريال سعودي، وزاد الدخل عن الحد المانع يعتبر المتقدم غير مؤهل للاستحقاق وإن لم يتجاوز الحد المانع مع توافر شروط الاستحقاق فيكون المتقدم مؤهل للحصول على الضمان المطور 1443.

الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443 قد تم تحديده بشكل يرضي جميع المستفيدين من معاشات الضمان، وذلك على أن يراعي الأسر الأكثر احتياجا من داخل المملكة العربية السعودية، كما يتم الحرص على بيان تفاصيل الحد الأدنى لمعاش الضمان المطور.