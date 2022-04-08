موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 وشروط الحصول عليها والفئات المستحقة

شروط وموعد صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية نتعرف على أهم المعلومات فيما يخص هذا الشأن من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة حيث نتعرف بالتفصيل من خلال ما يلي على أهم ما يخص ميعاد الصرف للبدل الخاص بغلاء المعيشة، وأهم الاشتراطات التي من الممكن من خلالها من الممكن أن يتقرر صرف تلك المنحة المالية للمواطن، وفيما يلي الموعد للصرف وأهم الاشتراطات للحصول على تلك المنحة المالية.

شروط وموعد صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية

صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية قد قررته الجهات المعنية بالدولة في مواجهة الاستغلال من قبل بعض التجار للسلع وغلاء الأسعار في تلك الآونة التحديد في إطار الاستعداد لدعمهم برمضان، ومن الممكن أن يحصل المستفيد على هذا الدعم بعد أن يتم الصرف للمعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وخلال الحادي والعشرين من أبريل من العام الجاري سيكون الموعد لصرف الاستحقاق المالي المقرر لكافة الأشخاص من المنضمين لهذا النظام الداعم والمشرف عليه من قبل الموارد البشرية.

أهم الاشتراطات للحصول على بدل الغلاء

هناك بعض الضوابط والتي لا بد وأن تكون منطبقة تماما على كافة المستفيدين للحصول السريع على تلك القيمة المالية والممنوحة بواسطة الموارد البشرية، وتلك الضوابط نذكرها على هذا النحو الآتي:

لا بد وأن يكون الشخص الذي يريد الحصول على تلك المنحة المالية والمستحقة خلال رمضان سعودي الأصل.

الإقامة الكاملة للمواطن لا بد وأن تكون بالمملكة السعودية أو على الأقل يكون قد استقر بالبلاد قبل حوال ثلاثة أشهر من التقديم للطلب.

لا يكون لديه أي حيازة لأي ممتلكات.

الشخص لا يكون ممتلك للسجل الضريبي.

لا يكون الشخص مالك لأي مؤسسة أو عقار أو بناء.

القيمة المالية المستحقة للأفراد أو الأسر

القيمة المالية تصل لنحو ما يعدل ألف ريال حيث أن العائل للأسرة يتسلمه وعن الفرد الواحد الغير معيل لأسرة القيمة المالية التي يتم دعمه بها خمسمائة ريال سعودي على ألا تكون لقيمة الخاصة بالراتب متجاوز الثلاثة آلاف ريال سعودي شهري