شروط التسجيل وطريقة حجز العمرة عن طريق تطبيق توكلنا

قد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إمكانية حجز أداء العمرة بشكل إلكتروني بطريقة مباشرة، وخدمة جميع المعتمرين الذين يقدمون للمملكة لأداء العمرة، وأعطت الفرصة لكافة الزوار أن يتقدموا بتطلب للحصول على تأشيرات العمرة عن طريق الدخول على أي من المنصات الإلكترونية الرسمية التي قدمتها المملكة، والجدير بالذكر أن هذه المنصات سهلة الاستخدام كثيراً، وسوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة حجز العمرة من خلال تطبيق توكلنا.

طريقة حجز العمرة عن طريق تطبيق توكلنا

توجد بعض الخطوات المتتالية التي يجب على الأشخاص الذين يريدون التقديم على العمرة اتباعها حتى يكون لديهم الحق في العمرة بشكل قانوني، وهذه الخطوات كما يلي:

أول خطوة يتم تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا.

ثم الدخول على أيقونة الخدمات التي توجد في أسفل الشاشة.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار الحج والعمرة.

في هذه الخطوة يجب اختيار أيقونة إصدار تصريح.

بعد ذلك يتم تحديد أداء العمرة.

ثم الضغط على استمرار.

تلك الخطوة تتطلب اختيار الأشخاص الذين نرغب في إضافتهم لتصريح أداء العمرة، والضغط على استمرار.

ثم اختيار نقطة الدخول.

واختيار أيضاً مكان الإقامة.

والموافقة على كافة البيانات الخاصة بالتعهد.

وفي النهاية يتم الضغط على زر إصدار التصريح لأداء العمرة.

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