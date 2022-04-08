طرق التواصل مع الديوان الملكي لطلب الحصول على مساعدات ودعم رمضان 1443 وسداد الديون

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عمر شويل - جدة طرق التواصل مع الديوان الملكي لطلب الحصول على مساعدات ودعم شهر رمضان 1443، من أهم المؤسسات الخيرية التي تحرص على تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة و التبرعات والخدمات العديدة للمواطنين هي مؤسسة الديوان الملكي التي تقام تحت إشراف خادم الحرمين الأمير سليمان بن عبد العزيز، كما يشهد الجميع بالدور الملحوظ و الخدمات العديدة التي يقدمها الديوان الملكي، ومنذ بداية شهر رمضان المبارك و هناك أعداد كبيرة جداً من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طرق التواصل مع الديوان الملكي وهذا لطلب المساعدة وسد الديون و الدعم، حيث من المعتاد أن يقدم الديوان دعم رمضان وهذا لتفريج عن المواطنين وتقدم الدعم الذي يساندهم في مستلزمات الحياة.

طرق التواصل مع الديوان الملكي للحصول على دعم شهر رمضان 1443

هناك أكثر من طريقة يستطيع المواطنين السعوديين من خارج المملكة العربية السعودية وخارجها التواصل مع الديوان الملكي و تقديم طلب المساعدة، وسنقدم لكم أرقام التواصل مع الديوان الملكي وهي:

يمكنكم التواصل مع الديوان الملكي عبر الأرقام الموحدة من داخل المملكة العربية السعودية وهو 80004000000. أما من خارج المملكة العربية السعودية يمكنك الإتصال على الديوان الملكي على هذا الرقم 920030003. يمكنك التواصل مع الديوان الملكي عبر البوابة الرسمية للديوان الملكي.

طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي لشهر رمضان 1443

يمكنك من خلال بوابة الديوان الملكي تقديم طلب مساعدة، خطوات التقديم هي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة الديوان الملكي.

ثم قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة والنقر على الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب مساعدة.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال طلب المساعدة.

هكذا سيتم إرسال طلب المساعدة الى الديوان الملكي وسيتم النظر فيها والتأكد من صحة البيانات وسيتم الرد عليك خلال أيام قليلة.

صيغة كتابة طلب مساعدة من الديوان الملكي

هناك بعض الخطوات التي لابد من مراعاتها أثناء كتابة طلب مساعدة من الديوان الملكي، وطريقة هي:

أولاً نبدأ بالبسملة و إلقاء السلام و التحية على خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.

قم بالثناء على الملك، ثم البدء في كتابة طلب المساعدة التي تحتاجها من الديوان.

قم برفع المستندات والأوراق التي تثبت صحة البيانات.

بعد ذلك قم بشكر المؤسسة و الملك سلمان بن عبدالعزيز.

قم بكتابة اسم المتقدم الرباعي، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الجوال، محل الإقامة.

ثم قم بإرسال طلب المساعدة.

خطوات الاستعلام عن منح أرض مجانية من الديوان الملكي

كما يمكنك الاستعلام عن استحقاق منح قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي بالخطوات التالية: