نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب وسدد ديونك متاح لك 5000 ريال من سلفة فور تقديمك لطلب سلفة من منصة سلفة في المقال التالي

لو عليك ديون ومحتاج سلفة فورية عاجلة لسداد ديونك كل ماعليك تدخل منصة سلفة وتطلب سلفة طارئة وعاجلة ومن خلال اتباع خطوات التسجيل لطلب سلفة تجد نفسك حصلت على سلفة 5000 ريال خلال اقل من ساعة، وسوف نوضح خطوات التسجيل وشروط التسجيل واهم مزايا سلفة وبعض بنوك التمويل المتعاونة مع سلفة بداخل المقال، حيث تقدم منصة سلفة تمويل سريع فى غضون دقائق موافقة فورية طالما العميل مستوفي الشروط حيث توفر منصة سلفة السُّعُودية أفضل المنصات التي تقدم الكثير من الدعم لمعظم الأشخاص، فقد استطاعت سلفة أن تحصل على تصريح من المصرف المركزي لكي تقدم تمويل استهلاكي مصغر للفئات التي ينطبق عليها الشروط ويمكن الحصول عليها بواسطة الهاتف من منصة سلفة الالكترونية. شروط الحصول على سلفة من منصة سلفة: يشترط في المتقدم أن يكون الشخص سعودي الجنسية من الأصل.

ويشترط أن يكون سن المتقدم يتراوح ما بين ال 23 عام وال 60 عاما.

الدخل الشهري كحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

من أهم الشروط أن يكون المتقدم كامل الأهلية ويقدم كافة الأوراق والمستندات بشكل صحيح التي تثبت أهليته.

ويشترط لحصول المتقدم على سلفة أن يكون لديه عقد عمل ساري منذ ثلاث شهور من قبل. أهم مزايا سلفة من منصة سلفة: من اهم مزاياه يتم تقديم المبلغ المطلوب بصورة سريعة فور تقديم الطلب.

ومن مزاياه تقوم المنصة بالحصول ربح بسيط للغاية لايذكر.

يتم سداد التمويل وفقاً لفترة السداد المتفق عليها خلال 6 شهور علماً بأن السداد يتميز بكل سهولة وبساطة.

توافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية. بعض البنوك التي تعطى سلفة وتتعامل معها منصة سلفة: بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

بنك الرياض. كيفية التسجيل لطلب سلفة طارئة في منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة

الضغط على أيقونة تسجيل طلب سلفة.

ثم عليك باختيار والضغط على الأيقونة التي توجد أعلى اليسار.

ثم عليك باختيار تسجيل الدخول، ثم الضغط على أنشاء حساب، ثم سجل رَقَم الجوال الخاص بك، ثم بريدك الإلكتروني.

ثم تقوم بالتأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة وهي (رَقَم الهوية – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف المحمول – كلمة السر) في الخانات المخصصة لهم.

ثم تقوم بقراءة الشروط ثم عليك بالنقر على قَبُول الشروط والأحكام وهكذا يكون قد تم التسجيل بالفعل.

وعلى ان تعمل على تحديد مبلغ السلفة المطلوبة من 1000 وحتى 5000 ريال وتقوم بتحديد عدد الاقساط التي بامكانك سدادها.

ثم تقوم بان تستكمل جميع للبيانات المطلوبة، حتى تحصل على السلفة خلال ساعات. عمر شويل - جدة اطلب وسدد ديونك متاح لك 5000 ريال من سلفة فور تقديمك لطلب سلفة من منصة سلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اطلب وسدد ديونك متاح لك 5000 ريال من سلفة فور تقديمك لطلب سلفة من منصة سلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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