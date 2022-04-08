خطوات حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا السعودي 1443 للحصول على تصريح الاعتمار خلال شهر رمضان نقدمها لكم، حيث قامت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن بإتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة خلال شهر رمضان الجاري، وذلك من خلال تطبيق “اعتمرنا” لجميع الراغبين بأداء العمرة على مدار الشهر الكريم أو لأحد المرافقين لهم، حيث يعتمد تطبيق “اعتمرنا” على إعلام المعتمرين بكل التفاصيل الخاصة بالسعة المحجوزة في الحرم المكي، وذلك بالاعتماد على لونين مختلفين وهما الأحمر والأخضر، يشير اللون الأحمر إلى وجود ازدحام شديد، أما اللون الأخضر فيشير إلى أنه لا يوجد ازدحام ليتعرف المعتمرين بمدى الازدحام داخل الحرم المكي بنفس الوقت.

خطوات حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

يمكنك إتمام عملية حجز العمرة بالمملكة العربية السعودية بطريقة مبسطة وسهلة جدا من خلال تطبيق اعتمرنا وذلك للمواطنين وللمقيمين داخل المملكة فقط، فيمكنهم حجز العمرة بالخطوات الآتية:

أولا يجب تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد، ويمكننا تحميل التطبيق من متجر آبل ستور لأجهزة الأيفون والأيباد والايبود تاتش.

ثانيا نقوم بتثبيت تطبيق اعتمرنا والدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم نقوم بالسماح للتطبيق بكافة الاذونات المطلوبة لتشغيله.

ثالثا نضغط على أيقونة مستخدم جديد.

رابعا تظهر لنا نافذة منبثقة من خلالها نضغط على زر استمرار.

خامسا يجب توضيح صفة المستخدم من أعلى واجهة التطبيق.

سادسا إضافة جميع البيانات المطلوبة من قبل النظام حتى يتمكن من تسجيل الدخول إلى التطبيق.

وسابعا وأخيرا يجب الموافقة على الأحكام والشروط وبعدها نضغط على خيار تسجيل.

تاريخ بدئ تطبيق اعتمرنا

تم إطلاق هذا التطبيق المسمى ب “اعتمرنا” وذلك من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، منذ بداية 27 سبتمبر 2020 تبعا للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا، وقد تم الإذن باستخدامه وتفعيله بالفعل بدءًا من يوم 14 أكتوبر 2020 للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية.

تطبيقات مساعدة للحجز والتسجيل بالعمرة

يستطيع المعتمرين القادمين من خارج المملكة إصدار تصاريح خاصة بالحج والعمرة من خلال استخدام تطبيق اعتمرنا، فهو يتميز التطبيق بأنه سهل وسلس في الاستخدام، كما أنه يتشارك مع تطبيق آخر أطلقته المملكة العربية السعودية مؤخرا الذي يسمى ب “توكلنا”، ذلك التطبيق الذي يعمل من أجل الحفاظ على صحة المعتمر كما يجب، كما أنه يوفر إمكانية اختيار الوقت واليوم المناسب للاعتمار ليختار المعتمر من بينها بمنتهى السهولة ما يناسبه.