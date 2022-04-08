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عمر شويل - جدة شروط التقديم في صندوق التنمية العقاري للنساء: ينقسم القسم الجديد في صندوق التنمية العقارية السعودي إلى أربعة أقسام، بما في ذلك النساء، وسوف يتم النظر في شروط التقدم إلى صندوق التنمية العقارية للمرأة بشيء من التفصيل في هذا المقال، فتابعونا.

ما هي شروط التقديم على صندوق التنمية العقاري للنساء؟

طلقت المرأة ومضى على الطلاق أكثر من سنتين.

إذا لم تتزوج من قبل، يجب ألا يقل عمرها عن 40 سنة.

إذا كانت أرملة لا تقبل الزواج.

شروط التقديم على صندوق التنمية العقاري

هناك بعض الشروط المتعلقة بعملية التقدم للاشتراك في صندوق التنمية العقارية، ومنها:

تعبئة نموذج طلب الرهن العقاري على الموقع الإلكتروني للصندوق

تقديم استمارة كفالة خاصة بها صورة من هوية الكفيل.

يجب إحضار التزام مقدم الطلب بالدفع من الاستقطاعات الشهرية من حسابه إلى الصندوق.

يجب على المتقدمين إحضار سجلهم الائتماني من سمة، ويجب ألا يتجاوزوا شهرًا واحدًا من تاريخ التقديم.

إحضار ما يثبت قدرة مقدم الطلب على توفير مبلغ إضافي للرهن العقاري

بعد ذلك، إحضار كشف الحساب البنكي لمقدم الطلب لآخر ثلاثة أشهر.

يرجى إحضار استمارة البيانات.

إذا كان لديك دخل إضافي لمقدم الطلب، يرجى إحضار ما يثبت ذلك.

شروط التقديم على صندوق التنمية العقاري لغير الموظفين

كما أن هناك بعض الشروط المتعلقة بعملية التقدم للاشتراك في صندوق التنمية العقارية لغير الموظفين:

إحضار ما يثبت قدرة مقدم الطلب على السداد.

إرفاق مصدر دخل مقدم الطلب.

تقديم التاريخ الائتماني لمقدم الطلب.

يرجى إحضار كشف الحساب البنكي لمقدم الطلب لآخر 12 شهرًا.

ما هي تكلفة المتر المربع للبناء؟

الحد الأدنى لتكلفة المتر المربع للبناء حوالي 1500 ريال سعودي.

ما هي شروط التقديم على صندوق التنمية العقاري للموظف براتب أقل من 5 آلاف ريال سعودي؟

هناك عدة شروط في عملية التقديم على صندوق التنمية العقارية للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 5000 ريال، ويمكنك أيضا الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري، اسمحوا لي أن أشرح هذا:

يتم التحقيق في حالة الطلب أولاً من قبل لجنة الخبراء التابعة للمديرية العامة لصندوق التنمية العقارية السعودي.

أحضر سجلك الائتماني.

إحضار ما يثبت راتب الشخص ودخله الإضافي إن وجد.

احضار كشف الحساب البنكي للشخص وراتبه.

إلزام المتقدمين بالدفع عن طريق الاستقطاع الشهري من حساب مقدم الطلب للصندوق.

يرجى احضار استمارة البيانات.

تعبئة نموذج طلب الرهن العقاري على الموقع الإلكتروني للصندوق.

إحضار ما يثبت قدرة مقدم الطلب على توفير مبلغ إضافي للرهن العقاري.

شروط التقديم على صندوق التنمية العقاري للأيتام

نظرًا لأن الأيتام هم جزء من شريحة جديدة في قسم صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى تقديم نموذج الكفيل في وقت تقديم الطلب، تنطبق شروط التقدم إلى صندوق التنمية العقارية المذكور أعلاه.

يجب احضار نسخة من هوية الكفيل التي يجب أن توافق على الشروط المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالضامن.

طريقة التقديم على صندوق التنمية العقاري

إذا كنت تستوفي المتطلبات، يمكنك التقدم بطلب للحصول على صندوق التنمية العقارية عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم الصندوق العقاري الموحد.