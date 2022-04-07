التسجيل منصة فرجت لسداد ديون الغارمين وشروط التسجيل

التسجيل منصة فرجت التي أتاحتها وزارة الداخلية لدعم الغارمين التي تكاثرت عليهم الديون وعدم سدادها وتم حبسهم، كما أنها سمحت بالتبرع عبر منصة أبشر الإلكترونية للمديونين لتفريج الكرب والهم عنهم وعن أسرهم ، بما يكفُل حقوقهم في الدعم والتضامن الاجتماعي معهم، يتمكن الأفراد من التحقق من فاتورة فرجت وأنه تم السداد عن الغارم الذي تم تحديده كما يمكن التبرع لأاي من الغارمين دون تحديد، وتقدم منصة ابشر العديد من الخدمات الهامة التي تساعد المواطنين والوافدين في المملكة بخلاف سداد الدين عن الغارمين بقضايا ملية لاجنائية، وتتيح لك المنصة البحث عن بيانات المحكوم عليهم وعرض فواتيرهم وأقساطهم، ويتيح الموقع السرية التامة لبيانات المحكوم عليهم وذلك للحفاظ على خصوصياتهم، بعد الانتهاء من عملية الدفع وتأكيد الفواتير يتم الإفراج فورا عن المسجون وإزالة الحكم من السجل الخاص به.

التسجيل منصة فرجت لسداد ديون الغارمين

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ثم إلى منصة أبشر. من الصفحة الرئيسية يتم تسجيل الدخول على المنصة بحساب المستفيد. الانتقال إلى خدماتي ومنها خدمات مديرية السجون. ثم الدخول على منصة فرجت. تحديد اسم السجين المراد السداد عنه من قائمة الأسماء. يتم الدخول على نظام المدفوعات على بنك المتبرع. تحديد قيمة المبلغ المراد سداده وتحيد الجهة المدفوع لها.

بعد ذلك الضغط على سداد والحصول على رقم الفاتورة. ثم والعودة إلى أبشر وكتابة الرقم. التأكيد على سداد على منصة أبشر.

شروط التسجيل في خدمة فرجت

يجب توافر الشروط التي أقرتها الوزارة للحصول على خدمة فرجت في سداد الديون المالين للغارمين المسجونين:

يتم تسجيل الأسماء الخاصة بالسجناء في القضايا المالية فقط. أن يكون متعثر في سداد ديون سواء لشركات أو مؤسسات أو أشخاص. لابد أن يكون السجين متواجد في السجون السعودية. ألا يكون الغارم نزيلاً بسبب غرامة يجب دفعها للدولة. ان لا ترتبط القضايا المالية بأخرى جنائية. ألا تكون الديون نتيجة لقضايا مالية شخصية مثل إصدار شيك. لا ترتبط القضايا المالية بالمخالفات مثل مخالفات المرور.

كما ان إطلاق خدمة “فرجت” من قبل وزارة الداخلية السعودية بمساعدة الهيئة العامة للسجون هي خطوة إيجابية ممتازة لدعم المواطنين غير القادرين، أو من لم تسمح لهم أحوالهم بإنجاز بعض أمورهم الاجتماعية دون مشقة.