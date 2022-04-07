طريقة التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف حساب المواطن 1443 تلك المبادرة التي انطلقت فى فى المملكة العربية السعودية منذ 3 سنوات تقريباً، تستهدف تلك المبادرة توفير أجهزة التكييف باعلي جودة مدعمة بخدمة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي تمنح المستخدمين فرصة كبيرة فى عدم دفع الكثير من استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى تميز هذه المبادرة بتقديم مكيفات بأسعار منخفضة التكلفة.

طريقة التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف حساب المواطن 1443

يمكن التسجيل فى مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة من خلال

الدخول على موقع heac.gov.sa.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد (اليوم، الشهر، السنة) بالهجري.

كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

النقر على التحقق من الأهلية.

بعد التحقق من الأهلية يتبين لك انك من المستحقين لدعم التكييف ام لا.

إذا كنت من المستحقين يمكنك الحصول على دعم المكيفات والاستفادة من عدد الأجهزة المستحقة لك، فيما يمكنكم إختيار أنواع المكيفات التى ترغب بها بحسب السعر والخصائص التي تناسب احتياجاتك.

رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن 1443

يحصل المتقدمين فى مبادرة دعم أجهزة التكيفات من حساب المواطن على دعم يصل إلى 900 ريال سعودي، لذا على المتقدمين الراغبين فى الإستفادة بالخصومات التي تقدم على أجهزة التكييف بارد وسخن أن تتوافق معهم معايير وضوابط الإستحقاق، حيث أن الرابط المخصص للتسجيل يتم من خلال التالي (رابط استحقاق المكيفات).

شروط التقديم فى مبادرة دعم أجهزة التكييف

يجب أن يكون المستفيد من مبادرة التكييفات من السعوديين.

ينبغي على المتقدم أن يكون يحمل هوية شخصية سارية المفعول.

يجب أن يكون المتقدم فى المبادرة من المقيمين اقامة دائمة فى السعودية.

إلى هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح رابط وطريقة التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف حساب المواطن 1443.