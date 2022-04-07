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عمر شويل - جدة شروط تخفيض المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية, يمكن التقدم بطلب إلي إدارة المرور السعودية بتخفيض المخالفات المرورية التي تم توقيعها عليك أثناء قيادتك للسيارة, ووضعت إدارة المرور السعودية شروط لكي يتقدم المخالف بطلب لتخفيض قيم المخالفات المرورية هذه, وتقدم إدارة المرور السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بكل ما يتعلق بالمرور.

شروط التقدم بطلب لتخفيض المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية

حددت إدارة المرور السعودية بعضاً من الشروط التي لابد أن تكون في المركبة التي تم توقيع المخالفة المرورية عليها حتي يتمكن صاحبها من تخفيض المخالفات التي عليها.

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب مسبق في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية.

هناك مدة محددة يتم فيها تقديم الطلب لتخفيض المخالفات المرورية وهي ثلاثين يوم من تاريخ توقيع المخالفة علي المركبة.

إذا تم الكلب فلابد أن يتم سداد قيمة المخالفة حتي لا تضاعف قيمة المخالفة.

يتم تقديم طلب تخفيض المخالفات المرورية علي المخالفات التي يتم توقيعها من قبل ساهر.

يتم تقديم طلب التخفيض لمرة واحدة فقط.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية برقم الهوية

يمكن القيام بالاستعلام عن المخالفات التي التي تم توقيعها عليك من قبل ساهر أو المخالفات المرورية الأخري وذلك عبر موقع أبشر للخدمات الإلكترونية والذي يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية, والذي يهدف إلي توفير الجهد والوقت علي الأشخاص.

الدخول علي منصة أبشر, وبعدها يتم الضغط علي خدمات الأفراد.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابك الشخصي.

اختيار خدمة الاستعلامات الإلكترونية, والتي منها يتم اختيار خدمة الاستعلامات عن المخالفات المرورية.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية, والضغط علي عرض, ليعرض لك الموقع كل المخالفات المرورية التي تم توقيعها عليك من قبل إدارة المرور السعودية.

طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية عن طريق طرق أخري غير طريقة الدخول علي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية.