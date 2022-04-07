نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط في السعودية وكيف تحصل على التمويل العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط في المملكة العربية السعودية هو احد طرق الدعم إلا محدود الذي تقدمة الحكومة السعودية لشريحة عريضة من الشعب السعودي في جميع أرجاء المملكة، ونظرًا لاختلاف أسعار الفائدة بالبنوك في المملكة العربية السعودية من بنك لآخر، فإن جميع البنوك في المملكة العربية السعودية تقدم قروضًا وأيضًا قروضًا للقطاعات الخاصة والعقارات اللازمة لأغراض القروض، وتتراوح نسبة التمويل الشخصي إلى التمويل العقاري من 3000 ريال سعودي إلى 2 مليون ريـال سعودي ومن هذا المنطلق أنشأة السلطات السعودية القرض العقاري المدعوم للعسكريين، كما تعتمد أسعار الفائدة على البنوك في المملكة العربية السعودية أيضًا على راتب المُقرض سواء أكان شخصيًا أم عقاريًا، وتعتمد البنوك التي يتم تمويلها بالفائدة على مؤشر SIBOR، والذي يحدد بشكل أساسي القروض الشخصية وأسعار الفائدة، ويتم تحديد ما سبق من خلال القاعدة التي تقترض البنوك من بعضها البعض وتحصل على أفضل ما يناسبها.

شروط التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط في السعودية

ويختلف التمويل الشخصي عن التمويل العقاري من حيث أنه يمثل نسبة مئوية من المبلغ الذي تم جمعه، وهو البنك الذي يقدم القرض العقاري حيث تقوم بعض البنوك بتمويل المشاريع الكبيرة التي تتطلب معظم القروض، وتُستخدم القروض العقارية عادةً عندما تريد شراء منزل جديد وعندما تريد إجراء معاملة بيع مع أحد البنوك وعندما يكون لديك قرض رهن عقاري،ويكون لكل بنك من البنوك العاملة في المملكة شروط خاصة بالتمويل العقاري والتي سبق وان تحدنا عن احدها في مقال سابق كان بعنوان شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي ولكن يكون أتمام هذا الأمر وفق لأتطابق بعض الشروط في شخص المتقدم وهذه الشروط هي:

يعمل مقدم طلب التمويل لدى مؤسسة عامة أو خاصة ويتم ضمان سداد القرض.

يسمح بتحديد قيمة التمويل لمقدم الطلب حسب دخله الشهري وقيمته وأيضًا قيمة ممتلكاته.

حسب تكلفة الدخل حسب تكلفة التمويل.

يجب أن لا يكون عمر طالب التمويل أقل من 21 عامًا.

كما يشترط دفع قيمة العقار قبل بلوغ سن 65.

سيتم دفع 20٪ من قيمة العقار التي تم شرائها من العميل.

كيف تحصل على التمويل العقاري

كما وجب التنويه على انه يمكن الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري وهذه احد الخدمات الهامة التي قام الصندوق العقاري السعودي بتوفيرها لعملاءه هناك نوعان من التمويل العقاري للحصول عليه منها التمويل العقاري الخاص والتمويل العقاري العسكري.

التمويل العقاري الخاص:

يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 20 و 70 عامًا. كما يجب ألا تقل مساحة الطرد المتفق عليه مع العميل عن 80 مترًا مربعًا. يجب أن يكون لديه حساب بنكي شيك في بنك الاستثمار.

أما بالنسبة العسكري:

سيتم إحضار كل بطاقات الهوية معك.

يرجى تقديم بيان فحص لآخر 3 أشهر.

يجب أن تقدم جميع الضمانات دليلاً على أن العميل يمكنه دفع المبلغ المطلوب خلال الفترة المحددة وفقًا للعقد الموثق.

الجدير بذكر انه يمكن التأكد من جميع ما متطلبات الصندوق العقاري عن طريق الاتصال برقم الصندوق العقاري الموحد والذي سبق وتحدثنا عنه في مقال سابق.