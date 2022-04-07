نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير للجوالات 2022 تقسيط لجميع الأجهزة الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات 2022 تقسيط وما هي أجدد شروط اخذ جوال أقساط من جرير في المملكة العربية السعودية؟ إذ أن المكتبة تعتبر من الجهات المعروفة في تقسيط الجوالات الذكية بجميع أنواعها، كما أنها تقدم عروض وخصومات وهدايا قيمة على جميع المنتجات عندما يتم الحصول عليها سواء من خلال موقع مكتبة جرير أو في ضوء تقسيط جوالات جرير الذكية، وسوف نقدم لكم ما هي عروض جرير للجوالات 2022 تقسيط وطريقة الطلب.

عروض جرير للجوالات 2022 تقسيط

هناك سلسلة متكاملة من العروض الأسبوعية التي يتم تحديثها بين الحين والآخر بحيث تلبي رغبات العملاء، ويتم التحديث أيضًا بنزول الجوالات الذكية التي توفرها مختلف الشركات السعودية، ومن أبرز وأهم عروض جرير للجوالات 2022 تقسيط بسعر الكاش ما يلي:

من الجوالات الذكية التي أعلنت عنها المكتبة هو تقسيط جوال هونر 50 الجديد حيث أن سعة التخزين 256 جيجا بايت، كما أنه متوفر بألوان عديدة من بينها الأخضر الزمردي، ويمكن الحصول عليه في ضوء العروض بسعر 2099 ريال سعودي، بينما عند التقسيط سيتم سداد 98 ريال سعودي لفترة تصل على 36 شهر.

ويُضاف إلى قائمة العروض أيضًا، خصومات على ابل ايفون 13 ميني الجديد بجميع ألوانه، فسعره في العروض 4579 ريال سعودي، وتقسيط المشتريات يؤهلك إلى الحصول عليه وسداد قيمة القسط الشهري وهي 212 ريال سعودي لفترة تصل إلى 36 شهر.

أقساط جرير ايفون 13

ومتوفر العديد من جوالات ايفون 13 الأخرى في مكتبة جرير ومن بينها ايفون 13 برو سعره في العروض يصل إلى 5199 ريال سعودي تشمل الضريبة المضافة، وعند التقسيط والقبول لدى المكتبة ستحصل على فرصة لسداد قيمة الدفعات الشهرية وهي 241 ريال سعودي فقط.

شروط جرير لتقسيط الجوالات الذكية

دعت مكتبة جرير إلى معرفة الكثير من المعلومات عن شروط جرير لتقسيط الجوال والتي تنحصر في:

من معايير الأهلية أن يكون المواطن لديه وظيفة أو من المتقاعدين.

السن لا يقل عن 21 سنة لجميع الموظفين، والمتقاعدين لا يزيد عن 70 عام.

الرواتب الشهرية ينبغي أن تكون بحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي.

وعند الاطلاع على الشروط والتسجيل ستحصل على الموافقة الفورية من خلال المكتبة، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 30 ألف ريال سعودي.