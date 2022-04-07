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عمر شويل - جدة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة في المملكة السعودية؛ معرفة موعد انتهاء الإقامة من الأمور الهامة للمقيمين في المملكة السعودية حيث لابد من تجديد الإقامة في موعدها دون أي تأخير وذلك لأن التأخر في تجديدها قد يعرض صاحبها للكثير من الأضرار منها الغرامة التي تصل إلى 500 ريال سعودي في المرة الأولى و1000 ريال في المرة الثانية وقد تصل أحياناً للترحيل خارج المملكة لعدة سنوات، ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة معرفة انتهاء الإقامة في المملكة السعودية والاستعلام عن انتهاء الإقامة وذلك من خلال موقع ثقفني.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة في المملكة السعودية

يمكن للمقيم الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة من رقم الإقامة الخاصة به عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر. النقر على أبشر أفراد. تدوين الاسم وكلمة المرور ثم كتابة رمز التحقق المرئي. النقر على تسجيل دخول. ثم الضغط على خدماتي ثم الاستعلام عن صلاحية الإقامة. تدوين رقم الإقامة ثم كود التحقق. ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة.

طريقة معرفة تاريخ انتهاء الإقامة في السعودية

من الممكن معرفة تاريخ انتهاء الإقامة من خلال الخطوات التالية :

الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على أبشر أفراد. ثم تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

ثم تدوين رمز التحقق المرئي.النقر على خيار خدماتي ثم الاستعلامات الإلكترونية.النقر على الجوازات ثم اختيار الاستعلام عن تاريخ الإقامة.كتابة البيانات المطلوبة.سيتم ظهور البيانات الخاصة بالإقامة وتاريخ انتهائها.

خطوات تجديد الإقامة في المملكة السعودية 1443

يمكن تجديد الإقامة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر وذلك قبل انتهائها عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم النقر على الجوازات ثم اختيار تجديد الإقامة. تدوين رقم بطاقة الإقامة المراد تجديدها. تحديد طريقة دفع الرسوم عن طريق الذهاب لأقرب مقر للجوازات أو الدفع إلكترونياً عن طريق حساب البنك. هكذا يتم تجديد الإقامة.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال الاستعلام عن تَاريخ اِنتهاء الإقامة في المملكة السعودية، وطريقة معرفة تاريخ انتهاء الإقامة كما وضحنا لكم خطوات تجديد الإقامة في المملكة السعودية 1443.