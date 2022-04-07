نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية.. وخدمة اعرف دورك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية هي أحد الخدمات التي يقدمها الصندوق العقاري في المملكة العربية السعودية والتي جاءت من بين الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق التنمية العقاري، حيث انه يتيح للمستخدمين المستفيدين وكذلك الزوار إمكانية الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية، وقد بلغت قيمتها الإجمالية التي تم صرفها إلى الآن نحو مائة وعشرين مليار ومائة واربعه وأربعين مليون ريال ساهمت في بناء حوالي خمسمئة وخمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وست وستين وحدة سكنية، وتنقسم قروض الصندوق إلى قروض خاصة وقروض استثمار.

ويعد صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، انشأ بموجب مرسوم الملكي سعودي ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم،ويعمل على تقديم الصندوق القروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستخدام الخاص أو الاستخدام التجاري.

حيث يتمكن المتقدمين للحصول على قروض من خلال البنك العقاري و برنامج القرض العقاري “التمويل المدعوم” ومعرفة موعد استحقاقه للحصول على تلك القروض التي تم التقديم عليها في وقت سابق، حيث يقدم الصندوق العقاري الكثير من الخدمات التي تدعم المواطن السعودي بطريقة مباشرة ومن بين تلك الخدمات التي ظهرت في الفترة الأخيرة هي قيام صندوق التنمية العقارية بإطلاق عدد من الخدمات الجديدة على رأسها خدمة اعرف دورك وخدمة أخرى بعنوان عجلها لكي تسهل على المواطنين الأمور المتعلقة بالصندوق العقاري .

كما يقدم صندوق التنمية العقاري للعاملين بالقطاعات العسكرية، قرض حسن بدون فوائد، من برنامج سكني تابع لوزارة الإسكان بالتضامن مع صندوق التنمية العقاري، وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان عن إمكانية تسليم وحدات سكنية بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ضمن مستهدفات البرنامج هذا العام.

وبلغت قيمته المالية حتى الآن حوالي مائة وعشرون مليار ريال سعودي ومائة أربعة وأربعون مليون ريال سعودي، تحولت هذه المبالغ بالكامل لصالح بناء المساكن والتي بلغ عددها خمسمائة وخمسة وخمسون ألف وثمانية ستة وستون وحدة سكانية، كما يقوم الصندوق العقاري بدعم المواطنين من خلال الخدمات المختلفة التي يقدمها للمواطنين، وعلى رأس قائمة الخدمات هذه خدمة أعرف دورك.

ويقدم صندوق التنمية العقاري العديد من الخدمات لمواطني المملكة ومنهم التقديم على قرض حسن والذي يقدمه للعسكرين المتعاقدين وتخطوا الـ 50 عام والذي يصل إلى 40 ألف ريال سعودي، بجانب القرض العقاري الذي يقدمه الصندوق للمواطنين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب ويمكنكم معرفة كافة الشروط والتفاصيل وجميع الخدمات التي يقدمها الموقع من خلال الدخول على الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية واختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المواطنين ثم اختيار الخدمة المطلوب الاستعلام عنها.

وأعلن صندوق التنمية العقارية عن جدول مواعيد لفتح فروعه، مهيبًا بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الفروع، وأوضح الصندوق، في بيان له مساء السبت 30 أيار/مايو 2020، أنَّ التسجيل يكون عبر الدخول من هنا للحصول على موعد لزيارة أي فرع.

وبيّن الصندوق، في تغريده على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنّه “مع عودة افتتاح فروعنا حسب الجدول المرفق، نرجو منكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الفروع والتسجيل عبر الرابط التالي للحصول على موعد للزيارة”.

الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية

وتأتي هذه المبادرة من صندوق التنمية العقارية، حيث يتيح الصندوق منح “قرض حسن” للعاملين في القطاعات العسكرية المختلفة والذين هم مستفيدين من برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وهذه احد الخدمات التي يقدمها الصندوق العقاري،حيث أعلن المسئول عن التنمية العقارية أتاحه خدمة اعرف دورك لجميع المواطنين في المملكة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية العقاري والتي تتيح لأي مواطن متقدم من بين الأشخاص المدرجين على قائمة الانتظار، تحديد موعد للحصول على القرض العقاري المدعوم من الحكومة السعودية.

ومن اجل التعرف على كل من تم تخصيص لهم وحدات سكنيه بسعر مدعوم، أو من تم موافقته على الحصول على قروض تمويل عقاريه وأيضا مدعومه من وزارة الإسكان وصندوق التنمية، وقد تم الاتفاق والعمل إلى أن تتعدى سعى الوحدات 750 ألف ريال سعودي وأيضا تقديم الحلول المناسبة لكل من هم على قوائم انتظار الصندوق العقاري، وتقديم خدمة اعرف دورك وعجلها .

وسوف نشرح الآن خدمه اخرى من خدمات البنك العقاري ألا وهى الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية في الخطوات التالية:

الدخول للمواقع الرسمي الخاص بالبنك العقاري .

. الضغط على قسم ” من حقك تعرف دورك ”.

سيقوم الموقع بنقلكم للصفحة الخاصة بالاستعلام الاستعلام عن موعد صرف قرضك في البنك العقاري برقم الهوية.

ادخل رقم الهوية.

اضغط على بحث ليظهر لكم موعد صرف قرضك في البنك العقاري.

مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير إضافية، كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد، وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية حسب توضيح الصندوق.

الخدمات الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية

يساهم صندوق التنمية العقارية بشكل فعال في العمل على بناء مباني ومجتمعات سكنية على أحدث الطرازات والتصميمات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منحه القروض والتمويلات الاقتصادية المدعومة، وفي إطار تسهيل الحصول على هذه الخدمات قام الصندوق بتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية التي تتنوع ما بين الآتي:

خدمات عامة. خدمات مؤسسات التمويل. خدمات المواطنين. خدمات الموردين. خدمات الموظفين. خدمات وزارة الإسكان

تسجيل الدخول صندوق التنمية العقارية

عبر رابط موقع صندوق التنمية العقارية السعودي الرسمي تم تفعيل خدمة اعرف دورك عبر رقم الهوية (1440) وهو أحدث الخدمات الإلكترونية التي تم تفعيلها. يتم الدخول إلى الموقع والضغط على كلمة اعرف دورك برقم الهوية. سوف تظهر صفحة الخدمات الإلكترونية تتضمن خانة الاستعلام عن قرض عقاري ممول برقم الهوية. يتم الضغط على كلمة بحث لتظهر الموعد المحدد لصرف القرض.

وقد أوضح المشرف العام على الصندوق العقاري بأن جميع المستفيدين المنتظرين للحصول على القروض التمويلية المدعومة سوف يتم استلام دفعاتهم من منتجات متنوعة من وزارة الإسكان أيضأ وذلك بحسب مواعيد انتهاء الوزارة من أعمال التشييد والبناء لجميع الوحدات المنتشرة في العديد من المدن والمناطق على مستوى أنحاء المملكة العربية السعودية.

فترة سداد التمويل

يجب أن تكون فترة سداد التمويل متوافقة مع إمكانياتك المالية، فبالرغم من أن فترة التمويل القصيرة تقلل من تكلفة التمويل إلا أنها تزيد من قيمة أقساط السداد الشهرية التي قد تعيق ميزانيتك الشهري، وبالتالي يجب عليك اختيار منتج ذو فترة سداد مناسبة مع قدرتك على السداد الشهرية لتجنب مشكلة التعثر.

ويمكنك تحديد عدد السنوات لتسديد القرض العقاري وذلك بحسب راتبك الشهري حيث أن القرض يستقطع جزء محدد من قبل متساوي شهرياً، يمكنك أيضاً الاستفادة من نظام شراء وحدة سكنية بالنظام التقليدي وهو أن يقوم البنك بتمويل 85% من قيمة الوحدة السكنية المراد شراؤها وبقيمة أقساط تحدد بحسب الدخل الشهري.

تمويل عقاري تقليدي

بالإمكان الحصول على تمويل عقاري أقصاه 85% من قيمة العقار من البنوك التجارية أو شركات التمويل المرخص لها بتقديم منتجات التمويل العقاري في المملكة. وذلك طبقا للأنظمة واللوائح الخاصة بالتمويل العقاري والشروط المؤهلة للحصول على المنتج التمويلي، والتي قد يكون من بينها الحد الأدنى للراتب الشهري أو تحويل الراتب.

ولا تشترط غالبية شركات التمويل العقاري تحويل راتب ولكن قد تشترط حد أدنى للراتب الشهري. وقد أقرت مؤسسة النقد السعودي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من المصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من نسبة 70% سابقاً إلى النسبة الحالية وهي 85%.

الإيجار المنتهي بالتمليك

هنا تقوم جهة التمويل بشراء العقار الذي ترغبه، ومن ثم تقوم بتأجيره لك مقابل أقساط سداد خلال فترة معينة، وبعد مرور هذه الفترة وسداد كافة الأقساط يتم تنازل المؤجر عن العقار للمستأجر وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

خدمة اعرف دورك

في بداية العام الجديد تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من القروض العقارية من الصندوق العقاري، وبلغ عدد القروض عشرة آلاف قرض، والتمويل العقاري من صندوق التنمية العقارية ضمن حملة الإسكان. لعام 2021 ميلادي، وتم صرف القروض إلى 75٪ من المتقدمين على قوائم الانتظار ومن المتوقع أن يتم تقديم التمويل قريبًا لأي شخص يستوفي الشروط التي وضعها صندوق التنمية العقارية للقروض العقارية.

وهي خدمة جديدة أضافها صندوق التنمية العقاري إلى مجموعة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من قرض البنك العقاري، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقاري، من أجل أن يستعلم المواطنين المستفيدين من قرض البنك العقاري الموضوعين على قائمة الانتظار، عن دورهم في قائمة الانتظار، وقيمة المبالغ المستحق صرفها،وموعد الحصول على القرض، ورقم الطلب المتقدم به للبنك، برقم الهوية الوطنية للمستفيد، وذلك من أجل التيسير على المواطنين في عمل إجراءات القرض من خلال الدخول له عبر الرابط السابق.

ومن الطبيعي لا يستطيع البنك العقاري تلبية كل طلبات القروض في وقت واحد لمستحقي القروض ومن أجل هذا يضع البنك كل مستحق في قائمة انتظار دوره حسب الشروط والأولوية الموضوعة، وتكون الشروط متمثلة في المبلغ المطلوب وتاريخ التقدم بطلب القرض، وعليه يقوم البنك بصرف القروض لمجموعة من المواطنين كل فترة تبعا لخدمة اعرف دورك برقم الهوية الوطنية.

وخدمة اعرف دورك والتي يقدمها صندوق التنمية العقاري لعام 1440، حيث أعلن أحد المسؤولين أن إتاحة خدمة “اعرف دورك” للمواطنين وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية لأي مواطن على قائمة الانتظار، تحديد موعد حصوله على القرض العقاري المدعوم من الحكومة السعودية.

برنامج التمويل المدعوم

هو برنامج تمويل سكني متوافق مع الشريعة الإسلامية مدعوم التكاليف ينفذه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع الجهات التمويلية المشاركة. حيث يقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل بشكل كلي أو جزئي، بحد أقصاه 500 ألف ريال، وبنسبة تتفاوت وفقا لدخل المستفيد وعدد أفراد أسرته، وتشمل عدة مجالات مثل البناء الذاتي، الوحدات السكنية على الخارطة، الوحدات السكنية الجاهزة.

ويحصل المستفيد الذي يتم التخصيص له على التمويل من أحد الممولين العقاريين حسب اختياره ويقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي ويتم تحديد ذلك من خلال عدد أفراد أسرة المستفيد ومستوى دخله.

واتباعا للدور الذي تلعبه الحكومة السعودية في تسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية قد أتاحت الحكومة عدد كبير من الخدمات التي يمكن إنجازها من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة الخاصة بوزارات ومؤسسات وهيئات الحكومة المختلفة.

مميزات التمويل

تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. يضم وثيقة تأمين تكافلي في حالة التعرض للعجز الكلي أو الوفاة. يشتمل على دفعة مقدمة بنسبة 10% للمسكن الأول، وللمسكن الثاني نسبة 30% فما فوق. يشتمل على وثيقة تأمين تكافلي ضد الحرائق والكوارث الطبيعية. مبلغ التمويل يتراوح ما بين 250 ألف ريال إلى 7 مليون ريال. فترة التمويل تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 25 سنة. يصل إجمالي حد الاستقطاع من الراتب 65%.

فترة سداد التمويل

يجب أن تكون فترة سداد التمويل متوافقة مع إمكانياتك المالية، فبالرغم من أن فترة التمويل القصيرة تقلل من تكلفة التمويل إلا أنها تزيد من قيمة أقساط السداد الشهرية التي قد تعيق ميزانيتك الشهرية. وبالتالي يجب عليك اختيار منتج ذو فترة سداد مناسبة مع قدرتك على السداد الشهرية لتجنب مشكلة التعثر.

وفي سياق آخر مؤخراً تعاقدت وزارة الإسكان مع 70 مطورًا من القطاع الخاص، 50 منهم بدؤوا العمل على مشاريع في أكثر من منطقة سعودية، وأكثر من 25 مشروعًا سوف يتم تسليمها في 2019”، ووعد وزير الإسكان بقوله: “في 2020 سأرفع نسبة تملك السعوديين من المنازل إلى 60%”، والآن قرضك العقاري أصبح سهلاً الحصول عليه أو أي استفسارات عنه من خلال التواصل مع الحساب الرسمي لمساعدة بمستفيدي الصندوق العقاري خدمة اعرف دورك برقم الهوية 1440، والإجابة عن كافة استفساراتهم عبر الرقم الموحد 920033321 .

وبهذا نكون قد أتممنا شرح كيفية الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية، ومن الخدمات الأخري التي يقدمها البنك العقاري خدمة الحصول على قرض حسن من الصندوق العقاري بقيمة 140 ألف ريال والتي تأتي في سبيل تذليل كافة العقبات التي كانت تواجه المواطنين في السابق، والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تتبع نهج جديد في تحويل كافة قطاعات الحكومة تعمل بشكل إلكتروني سهل ومبسط لخدمة المواطنين بشكل أسرع.

يذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية أعلنتا عن دفعة جديدة من برنامج “سكني” في وقت سابق، وذلك بإجمالي يصل إلى 20,514 منتجاً سكنياً وتمويلياً ،تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف.

والجدير بالذكر أيضا أن الحكومة السعودية تسعى جاهدا في تطوير كافة القطاعات وجعلها تعمل بشكل إلكتروني متطور، وفي نفس مساعي المملكة أيضا هو توفير كافة سبل الراحة لكافة المواطنين في شتا أنحاء المملكة، وهذا يأتي في سياق رؤية المملكة 2030 والتي يدعمها الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.