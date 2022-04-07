نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة العنوان الوطني برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية معرفة العنوان الوطني برقم الهوية في المملكة العربية السعودية على محرك البحث الشهير “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة المُقدمة أحد أبرز وأكثر الخدمات بحثاً من جانب المواطنين السعوديين على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الشهيرة فيس بوك وتويتر حيث تُمكنهم من معرفة أماكن تواجدهم على الخريطة، وتُقدم هذه الخدمة للمواطن بشكل إلكتروني بسيط غير معقد لا يستغرق الإستعلام عنها وقت كثير، وقد اهتمت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بتطوير التحول الرقمي عن طريق الإعتماد على التقنية الحديثة والتكنولوجيا في تقديم جميع الخدمات بكافة الوزارات الخدمية للتسهيل على المواطن وتوفير الوقت وبذل الجهد ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م والتي تهدف إلى الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بشكل كلي بحلول عام 2030م، ويستفيد من هذه الخدمة جميع الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بجانب جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، ولأننا نهتم في موقعنا بتوضيح كيفية الإستعلام عن الخدمات الكثيرة التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطني المملكة، نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية بالإضافة إلى كيفية طباعة العنوان الواطني، فإلى نص المقال.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

يسأل الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية على موقعنا عن كيفية الإستعلام عن العنوان الوطني الخاص بهم بإستخدام رقم الهوية الوطنية، ونوضح لكم الآن جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام كالتالي:

أولاً عليك بالولوج إلى الموقع الرسمي للإستعلام عن العنوان الوطني على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورقم الهاتف المُستخدم في التسجيل من قبل.

ثالثاً قم بالضغط على أيقونة التحقق من الهوية الوطنية الخاصة بك.

والآن سيتم ظهور كل المعلومات والتفاصيل الخاصة عن عنوانك الوطني الخاص بك.

وهكذا نكون وضحنا كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن العنوان الوطني بإستخدام رقم الهوية الوطنية

طباعة العنوان الوطني

في إطار اهتمام وحرص الحكومة السعودية بالتسهيل على المواطنين في الإستعلام عن كافة الخدمات التي يحتاجونها وتوفير وقتهم وجهدهم وضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م بالإعتماد الكلي على التكنولوجيا الحديثة تقدم الحكومة السعودية خدمة إلكترونية لطباعة العنوان الوطني للمواطنين السعوديين بدون الإضطرار إلى الذهاب والتوجه إلى مقرات الجهات المعنية، وحتى يُمكنك الإستفادة من هذه الخدمة وطباعة عنوانك الوطني قم بإتباع جميع الخطوات اللازمة التالية:

عليك بالدخول إلى موقع العنوان الوطني الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت.

ثم يجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورقم الهاتف المستخدم.

ثالثاً قم بالنقر على التحقق من الهوية الوطنية واطبع جميع المعلومات والبيانات التي ستظهر لك.

وكنا قد وضحنا كيفية طباعة العنوان الوطني الخاص بك في مقال مُفصل سابق يُمكنك الإطلاع عليه فقط اضغط على الرابط المظلل.

إدارة العنوان الوطني

يُعد العنوان الوطني من أكثر الخدمات الهامة في السنوات القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية، وضحنا لكم كافة التفاصيل المرتبطة بموضوع إدارة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات في مقال سابق على موقعنا، والآن يُمكنكم الإطلاع عليه لمعرفة كافة المعلومات فقط عن طريق النقر على الرابط المظلل ليتم نقلك إلى نص المقالة.

إضافة أفراد في العنوان الوطني

يُمكنك كمواطن سعودي أو مقيم بالمملكة العربية السعودية الإستفادة من خدمة إضافة أو حذف أفراد على عنوانك الوطني الخاص بك بالإضافة إلى خدمات عديدة أخرى يوفرها موقع العنوان الوطني الإلكتروني، ولإضافة أفراد كل ما عليك هو اتباع كافة الخطوات اللازمة التالية:

في البداية ينبغي عليك زيارة أو الولوج إلى موقع العنوان الوطني على شبكة الإنترنت.

ثم اختيار خدمة إضافة أفراد من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم اكتب كل المعلومات والبيانات الخاصة عن الفرد الذي تريد إضافته بشكل كامل وصحيح.

وبعد ذلك اكتب عنوان الفرد واضغط على أيقونة “حفظ البيانات”.

وأخيراً قم بإضافة الفرد إلى عنوانك الوطني الخاص بك.

وهكذا نكون قمنا بكافة الخطوات اللازمة لإضافة أفراد على عنوانك الوطني الخاص بك بشكل إلكتروني بسيط.

طريقة تغيير العنوان الوطني

في حالة رغبة المواطن أو المقيم داخل المملكة السعودية تغيير عنوانه يحب عليه اتباع عدة خطوات إلكترونية، نوضح لكم الآن كيفية تغيير العنوان الوطني عبر عدة خطوات كالتالي:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالعنوان الوطني على الإنترنت.

ثانياً قم الآن بتحديد الموقع الجديد لك على الخريطة.

ثالثاً قم بتحديد نوع العنوان السابق.

رابعاً انقر الآن على حفظ لكافة التعديلات التي أدخلتها.

وبذلك تكون اتبعت كافة الخطوات اللازمة لتغيير عنوانك الوطني.

معرفة العنوان الوطني عبر منصة أبشر

نوضح لكم طريقة أخرى يُمكنكم من خلالها معرفة عنوانكم الوطني عبر منصة أبشر الإلكترونية، فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً قم بالنقر على خدمات الأفراد أعلى الصفحة الرئيسية.

ثالثاً اكتب جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

رابعاً اضغط على خيار البيانات الشخصية لتظهر لك كافة المعلومات الشخصية عنك ومنها عنوانك الوطني.

وهكذا نكون وضحنا لكم طريقة الإستعلام عن عنوانكم الوطني عبر منصة أبشر الإلكترونية

الهيئات المستفيدة من العنوان الوطني

قرر مجلس الوزراء السعودي وضع عنوان العمل الذي يعمل به المواطن وعنوان إقامته داخل الموقع، وينطبق هذا القرار على كلاً من الهيئات التالية:

جميع المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية.

كافة المؤسسات الحكومية.

كل المؤسسات الخاصة.

تغيير رقم الجوال في العنوان الوطني

يوفر موقع العنوان الوطني الإلكتروني خدمات كثيرة للمواطنين على سبيل المثال تغغير رقم الجوال إلكترونياً، ويُمكنك تغيير رقم الجوال الخاص بك على عنوانك الوطني بخطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لك كالتالي:

في البداية قم بالولوج إلى الموقع الرسمي للبريد السعودي .

. وثانياً قم بالضغط على الخدمات والمنتجات ثم اضغط على سجل عنوانك.

ثم قم بالنقر على التسجيل في العنوان الوطني.

وبعدها قم بإختيار تسجيل الأفراد.

وبعد ذلك ادخل رقم الجوال الجديد ثم استقبل كود على الجوال قم بتأكيده ثم اضغط حفظ.

وبذلك نكون قد وضحنا كل الخطوات اللازمة لتغيير رقم جوالك على عنوانك الوطني إلكترونياًَ من خلال موقع البريد السعودي الإلكتروني.

تحديث العنوان الوطني

نُبين لكم الآن كيفية تحديث العنوان الوطني الخاص بالمواطن السعودي من خلال الموقع الرسمي لمنصة أبشر والبريد السعودي حيث أننا كتبنا لكم مقال سابق بعنوان كيفية تحديث العنوان الوطني في أبشر والبريد السعودي يوضح كافة الخطوات اللازمة والمطلوبة لإجراء هذا الإستعلام، فقط قم بالإطلاع على هذا المقال لتعرف كل التفاصيل الموضحة به.

بيانات العنوان الوطني

نوضح لكم الآن كافة بيانات العنوان الوطني، ويتكون من رقم المبنى المكون من أربعة أرقام، ورقم الوحدة، واسم الشارع والرقم الثانوي المكون من أربعة أرقام، والحي والمدينة والرمز البريدي المكون من خمس خانات رقمية، وهذه البيانات تساعد على تحديد عنوانك الوطني بشكل دقيق.

ها قد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم بشأن العنوان الوطني الذي يسأل عنه آلاف السعوديين، فقد وضحنا كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من كيفية الإستعلام عن العنوان الوطني وطريقة تغيير وتعديل بيانات المواطن في العنوان الوطني، ولاي سؤال أو استفسار فقط اترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن