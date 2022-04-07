أعلنت جميع شركات المملكة تغيير اوقات دوام الشركات في رمضان في السعودية 2022، حيث أنه في شهر رمضان المبارك تبادر جميع الشركات والمؤسسات بتقليل عدد ساعات العمل مراعاة مشقة الصيام والعمل لأوقات طويلة في ذات الوقت، بجانب مراعاة أوقات الصلاة والعبادة لهذا فيتم فرض نظام عمل جديد بمواعيد تختلف تمامًا عن أوقات الدوام طوال أيام السنة.

اوقات دوام الشركات في رمضان في السعودية 2022

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فرض اوقات دوام الشركات في رمضان في السعودية 2022، وذلك بسبب حلول شهر رمضان المبارك على الأمة الإسلامية فقد تم الإعلان على أن أوقات الدوام في الشركات سوف تكون على النحو التالي:

قد تم الإفصاح على أن يكون الدوام داخل أي شركة من شركات المملكة العربية السعودية يصل لنحو ست ساعات فقط يوميًا طوال شهر رمضان.

حيث أنه في المعتاد طوال أيام السنة يداوم موظفي الشركات السعودية حوالي ثمانية ساعات يوميًا، ولاكن في رمضان تقل لتبقي ست ساعات فقط.

وقد جاء ضمن البيان الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدد ساعات العمل الأسبوعي يجب أن لا تزيد عن 36 ساعة.

وقد أقرت وزارة الموارد أن نظام ال36 ساعة عمل طوال الأسبوع يسري كذلك على الشركات الخاصة، على أن يكون العمل 6 ساعات يوميًا فقط.

كما أنه قد تم فرض إضافة 25% من الراتب الأساسي مقابل الساعات الإضافية التي يعمل بها الموظف في رمضان 2022.

علاوة على إضافة حوالي 50% من الراتب الأساسي مقابل العمل ساعات إضافية في المساء طوال شهر رمضان المبارك 1443.

إجازة عيد الفطر للشركات في رمضان 1443

كما أنه قد تم تحديد موعد بدء إجازة عيد الفطر المبارك داخل شركات المملكة العربية السعودية لعام 1443/2022 وقد تم فرضه كما يلي: