رقم الديوان الملكي السعودي استعلام عن طلب مساعدة مالية وتسديد الديون

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عمر شويل - جدة رقم الديوان الملكي السعودي استعلام والتواصل مع مكتب سمو الملك بخصوص المساعدات المالية وتسديد الديون والقروض؛ حيث يقدم الديوان الملكي مساعدات مالية للمواطنين الذين يندرجون تحت فئات محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يساعدهم على تحمل أعباء الحياة الصعبة، وتسديد القروض التي تقع على عاتقهم، وتمنعهم الظروف الاجتماعية عن الانتظام في السداد، وذلك تنفيذًا لأوامر الملك، حيث يقدم المواطن نموذج طلب مساعدة مالية إلى الديوان الملكي، ليتم التأكد من الاحتياج الفعلي للمساعدة بعد دراسة الطلب وتقييم الحالة.

رقم الديوان الملكي السعودي استعلام

يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من الخدمات للمواطنين بحيث يمكنهم التواصل مع رقم الديوان الملكي السعودي والاستعلام عن الخدمات المتاحة؛ حيث يوفر إمكانية تقديم طلب مساعدة مالية للأسر الأشد احتياجًا، كما يوفر مساعدات أخرى لتسديد الديون والقروض المرهقة لبعض الفئات، حيث يصدر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بالموافقة على طلب المساعدة، بعد دراسة القائمين على شؤون الديوان الملكي الحالة، والتأكد من احتياج مقدم الطلب المساعدة.

رقم الديوان الملكي

حرصًا من الحكومة السعودية على مساعدة المواطنين، وحل المشكلات التي تواجههم، فقد تم تخصيص رقم الديوان الملكي للمساعدات، حيث يقدم المواطن الاستفسار والمقترحات، وكذلك بعرض الشكاوى التي تواجه، ليتولى القائمون على شؤون الديوان الملكي البحث في تلك المشكلات، وعرض الحلول العملية التي تصب في مصلحة المواطن السعودي، وذلك انطلاقًا من كون الديوان الملكي هو الحلقة التي تصل بين الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والحكومة بكافة مؤسساتها وقطاعاتها، أما عن رقم الديوان الملكي فهو كالتالي:

رقم الديوان الملكي 8004000000 من داخل المملكة.

رقم تواصل الديوان الملكي من خارج المملكة 92003003.

التواصل عبر صندوق بريد الديوان الملكي.

بوابة تواصل الديوان الملكي.

الديوان الملكي السعودي استعلام

يوفر الديوان الملكي خاصية الاستعلام عن معاملة برقم الهوية عبر بوابة تواصل، بالطريقة التالية:

افتح بوابة تواصل الديوان الملكي. سجل بيانات دخول بوابة تواصل، ثم اكتب اسم المستخدم ورقم الهوية. ابحث عن الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي في قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة. أدخل البيانات المطلوبة، ثم انقر على استعلام.

رقم الديوان الملكي للمساعدات

رقم الديوان الملكي السعودي استعلام هو نفس رقم الديوان الملكي للمساعدات والبرقيات، فهو رقم مجاني موحد على مستوى مدن ومحافظات المملكة، يستطيع من خلاله المواطن المستحق طلب مساعدة الديوان الملكي، الاستفسار عبر الاتصال على الرقم الموحد، كما يمكنه إرسال طلب المساعدة من خلال بوابة تواصل الديوان الملكي، وهنا يتوجب على الفرد توضيح الأسباب وإرفاق المستندات التي تثبت الحاجة إلى المساعدة، كما تتوفر خدمة إرسال البرقيات عبر صندوق بريد الديوان الملكي.