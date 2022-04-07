نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي وبنك الراجحي هو احد اهم واكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم العديد من الإسهامات المستمرة التي تخدم الكثير من الفئات المجتمعية المختلفة من الشعب السعودي وأيضا بعض منتجات البنك تخدم بشكل مباشر المقيمين العاملين في جميع أرجاء المملكة.

ويقدم مصرف الراجحي الدعم المباشر في عدة قطاعات ولكن أهما هي قطاع القروض الشخصية والتي تكون هي اهم المنتجات التي يقدمها البنك سواء للمواطن السعودي أو حتي المقيم المغترب، وعلى أساس التسهيل والتيسير على عملاء البنك اسهم البنك في أنشاء عدد كبير من منتجات القروض بأشكال مختلفه بما فيها التمويل العقاري الذي يُتيحه لعملائه وفق الحاجة الخاصة بهم للتمويل العقاري من خلال البنك الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم وفي السعودية.

سواء كنت تسعى لشراء شقة أو فيلا, أو أنك تعتقد أن الفرصة هي في امتلاك قطعة أرض, أو حتى بناء منزلك الخاص, فلدينا الحل التمويل العقاري المناسب لك. لا بل نساعدك على امتلاك عقار استثماري له إيراد, كامتلاك عمارة شقق, وتقوم بتسديد الأقساط من إيجارات العقار.

وسبق أن قدمنا لكم في مقال سابق طريقة فتح حساب مصرفي في الراجحي والذي هو أساس كل شئ قبل بداية التعامل في التمويل العقاري الذي نتحدث عنه اليوم.

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

ويعتبر بنك الراجحي من اهم البنك والتي تقدم تمويل عقاري بأشكال مصرفيه مختلفة، من أجل الحصول على التمويل العقاري بنك الراجحي والتي يمكن من خلالها شراء شقة أو فيلا أو قطعة أرض وكذلك بناء منزل خاص بك، وفق ما يتوفر في شروط التمويل العقاري بنك الراجحي من أجل امتلاك أو شراء عقار خاص بك، وقد جاءت شروط التمويل العقاري بنك الراجحي كما يلي:

أن يتحصل العمل على قرض يساوي 58 ضعف الراتب الخاص به على مدى 20 عام، وفي حالة كونه على مدى 30 عام يكون القرض 82 ضعف الراتب على مدى 30 عام. يجب أن يكون العميل المتقدم للحصول على القرض العقاري البنك الراجحي يعمل لدى جهة رسمية ومعتمدة تقوم بتحويل راتبه بشكل شهري إلى مصرف الراجحي. يجب أن يكون العميل مواطن سعودي ولا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي في القطاع الحكومي. موظفي القطاع الخاص يجب ألا يقل الراتب عن 7500 ريال كما يجب ألا تقل مدة خدمة العميل في المؤسسة الخاصة عن ستة شهور للعاملين في القطاع العام، بينما في القطاع الخاص لا تقل عن 12 شهراً. يجب أن تكون مدة التمويل محسوبة وفق العمر التقاعدي للعميل وهو 20 سنة لشراء العقارات المكتملة، ويكون 15 سنة للعقارات السكنية و10 سنوات للأراضي السكنية.

أنواع برامج التمويل السكني

يختار مقدم طلب الحصول على التمويل برنامج التمويل المناسب له إذا استوفى شروط التمويل، وتشمل أنواع برامج التمويل السكني ما يلي:

التمويل السكني ضمن نطاق مشروعات وزارة الإسكان سواء في الوحدات السكنية أو في الأراضي السكنية.

التمويل السكني للمشروعات التي لا تتبع وزارة الإسكان، والذي يتيح لمقدم الطلب اختيار قطعة الأرض أو الوحدة السكنية في المنطقة التي يتبع لها.

كما تقدم وزارة الإسكان في المملكة العديد من الخدمات العقارية المختلفة التي تخدم المواطن السعودي وتقدم له تسهلات مختلفة سهله السداد، ويتم الاستعلام أسماء المستحقين للدعم السكني من خلال بوابة الإسكان.