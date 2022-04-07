في الفترة الأخيرة تم توقف صرف بدل غلاء المعيشة 1443هـ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، حيث أن سوف يتم الصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور من جديد لجميع المستحقين من هذا الدعم، بالإضافة إلى ذلك أن يعتبر الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج داخل المملكة لجميع الفئات المستحقة الفقيرة الذين بحاجة لهذا الدعم المادي، لكي يتم مساعدتهم على حياتهم “ظروف المعيشة”، ولذلك زادت محركات جوجل في البحث هل سوف يتم إعادة غلاء المعيشة 1443هـ ولذلك تم الإعلان على سوف يتم صرف مساعدة المعيشة والأجور للذين بحاجة لهذا.

أمر ملكي صرف بدل غلاء المعيشة :

في الفترة الأخيرة تم إصدار الأمر الملكي، لكي يتم عودة صرف الدعم بدل غلاء المعيشة 1443هـ وهذا بعد ما تم إيقافه فترة طويلة، وبناءا على ذلك سوف يتم إفادة جميع الفئات المستحقة الذين بحاجة لهذا الدعم، حيث أن سوف يتم صرف المتقاعدين في الفترة القادمة، وأضاف إلى ذلك أن يتم صرف المواطنين السعوديين المستفيدين في موعد ما، لم يتم تحديده حتى الآن.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443هـ :

سوف يتم بدء صرف المتقاعدين عن العمل ابتداء من يوم الخميس الموافق 21 أبريل الجاري 2022م. سوف يتم صرف الدعم للمستفيدين العاملين داخل الهيئات الحكومية أو الخاصة في موعد لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

شروط الحصول على بدل غلاء المعيشة :

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً. الدخل الخاص بالمستفيد المتزوج لا يزيد عن 8600 ريال سعودي. الدخل الخاص بغير المتزوج لا يزيد عن 3000 ريال سعودي مخصص.

قيمة دعم بدل غلاء المعيشة 1443هـ :

دعم العاملين المدنيين وصل إلى 1000 ريال سعودي. يكون معاش المتقاعدين عن العمل يصل إلى 500 ريال سعودي مخصص. دعم الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين بالدعم 500 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن قمنا بختم حديثنا عن تم ثم إصداره من قبل الأوامر الملكية السعودية، ولذلك قمنا بعرض موعد صرف بدل غلاء المعيشة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة، حيث أن قمنا بعرض الشروط الأساسية لكي يتم الحصول على بدل غلاء المعيشة 1443هـ وأضاف إلى ذلك أن قمنا بتوضيح قيمة دعم بدل غلاء المعيشة.