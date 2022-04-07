نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1443 رابط التقديم على منصة الدعم وشروطه sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1443 عن طريق النت إلكترونياً للراغبين في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بعد إعلان تطويره بشكل كامل من جانب الوزارة، حيث يختلف الضمان الاجتماعي المطور عن البرنامج السابق في العديد من الأمور اختلافاً كبيراً، وذلك بعد أن أكدت الوزارة على إجراء العديد من التطويرات والتحديثات على نظام الضمان الاجتماعي لكي يشتمل على فئات جديدة لم تكن موجودة في البرنامج القديم، لم يعد ينظر الضمان الاجتماعي إلى حالة المتقدم الاجتماعية ولا إلى الجنس ذكراً كان أم أنثى، ولكنه أصبح يستهدف فقط الأشخاص المحتاجين للدعم المالي ما دامت شروط الاستحقاق ومعاييره محققة في الفرد المستقل أو الأسرة المتقدمة، وقد فتحت الوزارة باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي يمكن الدخول إليها من خلال اتباع رابط تقديم ضمان الاجتماعي الجديد الرسمي المرفق.

رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1443

أتاحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل في الضمان المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، وأكدت على استمرار موقع الضمان الاجتماعي المطور في استقبال طلبات التقديم على برنامج دعم الضمان الاجتماعي بشكل دائم ومستمر دون تحديد نهاية للتسجيل، ولكنها أتاحت أمام المستفيدين الحاليين وفق النظام القديم إمكانية التسجيل في النظام المطور لمدة ستة أشهر بدأت منذ تاريخ نفاذ الضمان الاجتماعي المطور 1443.

ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أهم برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمستحقين، لذلك يسعى كافة المستحقين للالتحاق بالبرنامج من أجل الحصول على مبلغ المعاش المقرر للأسرة المستحقة، وقد أكد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية الأستاذ سلطان الجريس على أن بوابة الضمان الاجتماعي المطور قد استقبلت العديد من الطلبات فور فتح باب التسجيل مباشرةً.

وتستمر المنصة في استقبال طلبات تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد بشكل مستمر على مدار الساعة من خلال منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، فمن يرغب في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، يجب عليه أولاً الإطلاع على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وفي حال انطبقت شروط الاستحقاق على الحالة، فيتاح أمامها التسجيل بشكل مباشر من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أكدت الموارد البشرية على نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة بشكل رسمي، حيث يتم من خلالها تنفيذ كافة الطلبات المتعلقة ببرنامج الدعم، ولكي يستفيد المتقدم من الخدمات الإلكترونية للضمان عن طريق النت يجب عليه أولاً تسجيل حساب جديد في منصة الضمان المطور، فبعد اتباع رابط التسجيل في الضمان المطور المرفق عالية، قم بالنقر على تسجيل جديد.

ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة لإنشاء مستخدم خاص بك، ثم الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام من خلال التأشير في المربع بجوار التعهد، ثم النقر على تسجيل، وسوف يرسل النظام رسالة نصية على الجوال تحتوي على رمز التفعيل لربط الجوال بالحساب، قم بإدخال الرمز والنقر على توثيق، ومن ثم تعبئة الهوية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول، لتبدأ في تعبئة الملف الموحد.

ويتكون الملف من تسع خانات أولهم خانة البيانات الشخصية، حيث يقوم المتقدم بإكمال بيانات التسجيل الأساسية والتي تتمثل في الهوية والجوال وتاريخ الميلاد، ثم البيانات الشخصية التي تحتوي على الاسم واسم الأب والجد والعائلة وعمره وجنسه وجنسيته، واختيار حالة الحياة،ثم تحديد الحالة الاجتماعية أعزب أو مطلق أو أرمل، والإجابة على الأسئلة المعروضة بنعم أو لا.

ثم تعبئة رقم الحساب البنكي آيبان والضغط على حفظ البيانات، ويجب هنا التأكد من صحة الرقم المسجل وأنه مطابقاً لاسم المتقدم، حيث أوجبت اللائحة ضرورة مطابقة اسم المتقدم للحساب المصرفي المسجل في الملف الموحد، ثم يمكن إكمال التقديم من خلال اتباع طريقة التسجيل الموضحة بفيديو خطوات تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور التالي:

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443؟

أوجبت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على كافة المتقدمين ضرورة التحقق من توافر شروط الاستحقاق قبل بدء التسجيل في البرنامج، ففي حال انطبقت الشروط فيتم التقديم مباشرةً على البرنامج، أما في حال عدم انطباق الشروط، فيجب تفادي الأسباب التي ستؤدي إلى الرفض وعدم الأهلية، ثم البدء في تعبئة الملف الموحد، وتتمثل شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في التالي:

أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة على مدار العام السابق على تاريخ التسجيل في منصة دعم الضمان الاجتماعي.

خصص البرنامج للمواطن السعودي باستثناء كلاً من (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام) من شرط الجنسية.

انخفاض الدخل الشهري للأسرة أو الفرد المستقل عن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1443.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف.

استيفاء المتطلبات المتعلقة بالصحة والتعليم، وخطط التأهيل والتدريب التي توفرها الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

ألا يكون مقيماً في إحدى دور الإيواء التي ترعاها الدولة.

عدم امتلاك أصولاً وممتلكات وثروات ذات قيمة عالية.

رابط تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443

أتاحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية التقديم على برنامج الضمان المطور أو تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكدت على أنه في حال انطبقت شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بعد إجراء التحديثات والتطويرات على النظام، فسوف يحصل المتقدم على المعاش المناسب لحالته المادية بعد دراسة الاستحقاق من جانب اللجنة المختصة، علماً بأن مبالغ الدعم ليست ثابته، فهي تختلف من أسرة لأخرى وفقاً لمدى توفر العوامل المؤثرة من عدمه.

وأكدت الوزارة على أنه حال تعدد الأسر للمتقدم، فيتاح حصول كل أسرة على معاش مستقل عن الأخرى، فعند تكوين المنازل يمكنك إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع للمنزل المنتمي إليه، وبذلك ينظر الضمان الاجتماعي المطور لكل أسرة على أنها مستقلة بذاتها، ويتم التكوين من خلال النقر على زر تكوين منزل ثم إكمال البيانات اللازمة والنقر على حفظ، ويتم تكرار نفس الخطوات عند تعدد المنازل.

وسيتم عرض المنزل المكون لكي تتمكن من التعديل عليه أو عرض تفاصيله أو حذفه، وعند الرغبة في إنشاء منزل أخر تقوم باتباع نفس الخطوات مرة أخرى، وحال صدور قرار الاستحقاق والأهلية، فسوف تحصل كل أسرة على معاش مستقل عن الأخرى، كما يجب العلم أنه لا يؤثر على استحقاق الأسرة كون أحد أفرادها مقيما خارج المدينة لغرض الدراسة، ويعتبر هذا القرار استثناءً على شرط الإقامة الدائمة، ويشترط لتحقيقه أن يكون عمر الطالب ما بين 18 إلى 25 عام.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أصبح نظام الضمان الاجتماعي ينظر لأفراد المنزل الواحد على أنهم أسرة واحدة، ويستثنى من ذلك من يقوم بإثبات استقلالية السكن، فإن كان فرد مستقل أو أسرة تقيم مع أسرة أخرى في نفس المسكن، فيتوجب عليهم إثبات استقلالية السكن من خلال تحديد نوع السكن مستأجر وإضافة رقم عقد الإيجار الإلكتروني، وتعد هذه الخطوة هامة جداً لمن يرغب في التأهل بالبرنامج وعدم رفضه نظراً لعدم وجود عقد إيجار نشط على منصة إيجار.

ويجب العلم أنه بعد الانتهاء من تسجيل مستخدم جديد بنجاح، فسوف يرسل النظام رسالة نصية على الجوال المسجل تفيد باكتمال عملية إنشاء حساب بنجاح، وهذه الرسالة لا تعني الانتهاء من عملية التقديم، ولكنها تفيد بأنك قد قمت بإنشاء حساب يمكن من خلاله التقديم عل البرنامج، وبعد ذلك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بالملف الموحد حتى يكتمل بنسبة مائة بالمائة.

وبعد ذلك سيتم إرسال الطلب للدراسة من جانب اللجنة المختصة بدراسة الطلبات وإصدار القرار بعد مرور خمسة وعشرون يوماً من تاريخ التقديم، وقد تزيد مدة الانتظار عن هذه المدة المعلن عنها نظراً لكثرة الطلبات المقدمة، وبعد ذلك يتاح من خلال منصة الضمان استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني وكلمة المرور فقط باتباع رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور الرسمي المرفق.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول 1443

أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إعطاء المستفيدين الحاليين (من يحصلوا على معاش الضمان الاجتماعي القديم) مهلة ستة أشهر للتسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديدة، وقد بدأت المهلة المحددة اعتباراً من تاريخ إطلاق البرنامج الجديد بمنتصف شهر نوفمبر للعام الماضي، ويستمر التسجيل متاحاً لهذه الفئة فقط حتى تاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل.