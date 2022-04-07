نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل متاح عبر اليسر التمويلية في المقال التالي

تمويل شخصي بدون كفيل ومخصص لتمويل المنتجات والخدمات المالية ، حيث توفر الشركة مجموعة تمويل شخصي لا تتطلب كفيل على شكل تورق ، والتي يمكن أن توفر ما يصل إلى 100،000 ريال سعودي دون وجود للكفيل ، وحتى في حالة وجود ضامن. الحد الأقصى للتمويل 300 ألف ريال ، والشروط العامة لهذا التمويل يجب أن يكون للمواطنين والمقيمين حد معين لرواتبهم حتى يستطيعوا التحصل على تمويل خاص. تمويل شخصي بدون كفيل والشروط المطلوبة يجب أن يتم توظيف العملاء ولديهم خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبالنسبة لأولئك الذين يعملون في القطاع الخاص ، فقد عملوا لمدة ستة أشهرعلى الأقل

يجب ألا يقل عمر الشخص عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا ، باستثناء المتقاعدين الذين يمكن الموافقة عليهم للحصول على التمويل ، بحد أقصى 70 عامًا

، بحد أقصى 70 عامًا بالنسبة للراتب ، يتوفر التمويل الشخصي إذا كان راتبك لا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وبالنسبة للمواطنين السعوديين

والمقيمين ، يجب ألا يقل الراتب عن 6000 ريال

تمويل شخصي بدون كفيل حتى 100،000 ريال

تمويل شخصي بكفيل حتى مبلغ 300.000 ريال

التمويل الشخصي متاح للسعوديين والمقيمين. رابط والية التسجيل على تمويل التورق الشخصي ابدأ بتسجيل الدخول إلى الخدمات المالية عبر رابط اليُسر ، ثم أدخل تفاصيل التمويل الخاصة بك في أسفل الصفحة وستجد أيقونة التطبيق بالضغط عليها املأ جميع المعلومات الضرورية مثل الاسم والنسب ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الأرضي قدم تفاصيل الاتصال ووقت الاتصال بك حدد جنسيتك وأدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة حدد المعرف أو تاريخ الإفراج عن الإقامة وتاريخ انتهاء الصلاحية تاريخ الميلاد وعدد المستفيدين حدد الجنس والحالة الاجتماعية ونوع السكن والسعر والمدينة التي تعيش فيها والقسم وجهة العمل حدد سنوات الخدمة والشهادات التعليمية والراتب والالتزامات المالية اكتب سعر المنتج أو ما يسمى بالمال الشخصي اكتب إذا كان هناك كفيل اكتب فترة التمويل وإذا كانت تأشيرتك بها حد ائتماني ، إذا كان الأمر كذلك ، فاكتب ملاحظة الآن انقر فوق إرسال الطلب. المنتجات التمويلية المقدمة من شركة اليسر عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل متاح عبر اليسر التمويلية - ثقفني

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