نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يوجد تقسيط جوالات في زين وخطط باقات شباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل يوجد تقسيط جوالات في زين وهل متوفر عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022 خلال هذا العام؟ إذ أن شركة زين تعتبر من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تقديم خدمة الجوالات الذكية بالتقسيط، فيمكن الاستفادة من تقسيط جوالات زين ايفون 13 برو ماكس بأقل تكلفة، كما أن هناك فرصة تقسيط زين آيفون 13 لعملاء العديد من الباقات، وسوف نتعرف على طرق تقسيط جوالات ايفون من شركة زين.

هل يوجد تقسيط جوالات في زين

هناك مجموعة من الجوالات الذكية التي تُقدم إلى العملاء من خلال شركة زين بدون دفعة أولى، وهناك خطط شائعة من أجل التقسيط عن طريق الشركة، وهي تعتبر على النظام الذي قام العميل باختياره في آن واحد، وهنا نؤكد على أن جواب هل يوجد تقسيط جوالات في زين هو نعم.

خطط تقسيط جوالات زين باقة شباب

في إطار باقات شباب الجديدة يمكن الحصول على أكثر من جوال بالتقسيط، ومن أبرز الجوالات الذكية المتوفرة في الوقت الحالي ما يلي:

تقسيط iPhone 13 Pro Max يتأهل له العديد من العملاء من بينهم عملاء باقة شباب 99، ويمكن اختيار القسط الأفضل بالنسبة لك على مدار عام واحد، إذ أن القسط سيبدأ من 57.5 ريال سعودي.

بينما الحصول على ايفون 13 برو متوفر لعملاء باقة شباب 149 وهناك خطط تقسيط شهرية قيمتها 86.25 ريال سعودي وهي تشمل الضريبة أيضًا، كما أنه متوفر التقسيط على مدار عام ونصف.

عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022

وقد قامت الشركة بطرح خطط جاهزة للجوالات الذكية ومن بينها تقسيط ايفون 13 برو ماكس الجديد وتتمثل في التالي:

الخيار المناسب لباقة شباب 299 تتيح فرصة الحصول على ايفون 13 برو ماكس وسداد قيمة الأقساط بقيمة 343 ريال سعودي.

كما يمكن التقسيط لجوالات ساموسونج الذكية من خلال الشركة، حيث يمكن الحصول على جهاز Galaxy Z Fold3 5G في إطار شباب 399 وسداد فعات 343 ريال سعودي في الشهر ومتوفر العديد من العروض الأخرى على الباقات عند الحصول على تقسيط جوالات زين الذكية يمكن التعرف عليها من خلال زيارة موقع شركة زين الإلكتروني عروض تقسيط الأجهزة.

كما يمكن عن طريق موقع الشركة التعرف على الشروط والأحكام وكافة التفاصيل المتعلقة بنظم التقسيط المختلفة وكيفية تسجيل طلب الحصول على الجوال وما هي أنسب الوسائل التي تمكنك من استلام الجوال وهل يمكن استلامه من خلال الشحن حتى باب المنزل أم لا.