تنزيل بالمكرمة الملكية hrsd.gov.sa بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد الله للمواطنين في المملكة، هؤلاء المستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن وكذلك مستفيدي رواتب التأهيل الشامل، ويكون الصرف وفق ألية خاصة للحساب والإيداع كذلك.

“تنزيل” المكرمة الملكية hrsd.gov.sa استعلام الإيداع عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي

قرارات جديدة من خادم الحرمين الشريفين بتفعيل منظومة الزكاة بالمرحلة الجديدة لتبرعات أهل الخير في رمضان عبر منصة إحسان الخيرية، وذلك لسداد الديون وفواتير الكهرباء المتأخرة والسداد عن الغارمين وما إلى ذلك، ويترقب مئات الآلاف من مواطني المملكة من مستفيدي خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعلان عن اخبار جديدة تخص المكرمة الملكية الجديدة لعام 1443.

منصات الدعم الخيري والإنساني بالمملكة

منصات حكومية وهي منصة إحسان الخيرية التي يتم فيها التسجيل كمستفيد وكمتبرع.

تسجيل الديوان الملكي السعودي لطلب المساعدات المالية والأراضي السكنية للمحتاجين.

توزيع وزارة الإسكان للأراضي المجانية على غير القادرين والإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

مؤسسات خيرية غير رسمية تتبع رجال الأعمال وأبناء الاسرة الحاكمة مثل مؤسسة الوليد بن طلال ومؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الإنسانية.